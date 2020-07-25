Будет жарко: гороскоп любви на период с 26 июля по 1 августа

Последние числа июля будут для вас особенно запоминающимися, чувственными. Вас накроет волна любви и романтики, останется насладиться этими нахлынувшими ощущениями.

Женщины

Вы стремитесь сохранить семью, это получается у вас самым лучшим образом. Не теряйте своей сноровки.

Мужчины

Чтобы радоваться, а не строить себе иллюзий, стоит вкладывать в свою пару много сил и терпения. Вы твердо стоите на своем и не отпустите свою любимую. За это она и ценит вас больше остальных.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)