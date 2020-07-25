Будет жарко: гороскоп любви на период с 26 июля по 1 августа
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Последние числа июля будут для вас особенно запоминающимися, чувственными. Вас накроет волна любви и романтики, останется насладиться этими нахлынувшими ощущениями.
Женщины
Вы стремитесь сохранить семью, это получается у вас самым лучшим образом. Не теряйте своей сноровки.
Мужчины
Чтобы радоваться, а не строить себе иллюзий, стоит вкладывать в свою пару много сил и терпения. Вы твердо стоите на своем и не отпустите свою любимую. За это она и ценит вас больше остальных.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
В начале недели стоит отдохнуть. Вам требуется небольшой отдых, желательно провести его со своей семьей.
Женщины
Старайтесь открываться противоположному полу. Вы восхищаете мужчин, но не даете подойти им ближе, чем на 10 метров.
Мужчины
Вы настойчиво добиваетесь ту, которая покорила ваше сердце. Вам нужно немного ослабить хватку, и она сама потянется к отношениям.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
В конце июля вашу голову закружат любовь и романтика. Вы встретите того самого, который будет опорой, поддержкой и отцом ваших детей.
Женщины
Ваше ощущение влюбленности скоро сменится настоящими пылкими чувствами. Проснется страсть, желание быть вместе до конца ваших дней. Не потеряйте этот момент и насладитесь им сполна.
Мужчины
В вашей жизни появится та, которую вы сможете назвать чертовски привлекательной. Она покорит вас, заставит понять, что вы можете быть слабым, осознаете, что перед вами настоящая женщина.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
На текущей неделе могут возникнуть некоторые трудности в жизни. Не обращайте на них внимания. Это мелочи.
Женщины
Вам стоит поработать над отношениями. В них пытается внедриться третье лицо, но вы смело отстоите свою пару.
Мужчины
Вы полны энергии, сил и решимости. Чтобы не потерять этот настрой, стоит тщательно и усердно добиваться поставленных целей, особенно если вы встретите красотку, которая может стать вашей женой.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
В последних числах месяца вам нужно сохранять спокойствие. Следует тщательно продумывать каждый шаг, пересмотреть свое окружение и удалить некоторых личностей из круга близких друзей.
Женщины
Вы можете свернуть горы ради своего мужчины, поехать за ним на Аляску и даже жить посреди льдов, только бы быть рядом с ним. На это способна не каждая женщина, именно за это вас и ценит партнер.
Мужчины
В вашем союзе царит гармония и умиротворение. Радуйтесь этому периоду, и он продлится еще длительное время.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Девам не страшны никакие солнечные затмения. В личной жизни у вас все светло, вокруг летают бабочки, вы полны желания любить и совершать поступки.
Женщины
Вам нужно срочно переключиться с карьеры на любовь. Необходима огромная порция нежности и романтики.
Мужчины
В вашей жизни появятся новые, порой неясные чувства. Важно сохранять самообладание и принимать верные решения.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
В недавнем времени вы страшились серьезных отношений. Сегодня в вас затаилось огромное желание обрести большую семью.
Женщины
Многие дамы узнают о своем интересном положении. Это укрепит ваш союз, станет шагом на пути к новым событиям, приключениям и ощущениям.
Мужчины
Драматичные времена остались позади. Вы полны энергии. Вы встретили даму сердца и дорожите ей. И она обязательно оценит такой подход.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Звезды рекомендуют больше медитировать, заниматься собой, уделять внимание своим близким.
Женщины
Научитесь расслабляться после трудового дня. В этом вам помогут теплые ванны, пена с приятным ароматом и, конечно же, объятия любимого.
Мужчины
Фокусируйтесь только на положительных тенденциях, и они будут окружать вас 24 часа в сутки. Вам сейчас это так необходимо.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Удача в буквальном смысле наступает вам на пятки. Не отмахивайтесь от нее, и в вашей жизни наступит большая белая полоса.
Женщины
Вы привыкли быть в центре внимания, но порой и мужчина нуждается в заботе, ласке, приятных сюрпризах.
Мужчины
Вы поставили точку в старых отношениях. Пора начинать новые. Около вас есть дама, которая очень активно интересуется вашей персоной.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Знающие люди говорят, что Вселенная обладает невероятной энергетикой, и в этом они правы. Она помогает совершать невероятные поступки, от которых порой кружится голова.
Женщины
Вам поступит романтическое предложение, от которого вы точно не сможете отказаться. Не срывайте планы любимого, тогда вы не пожалеете.
Мужчины
Вам пора начинать действовать. Ваша женщина ждет от вас твердых решений, которые переведут отношения на новый уровень.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Вам нужно сохранять спокойствие совершенно во всем. Так вы сможете трезво оценить ситуации, которые будут происходить вокруг.
Женщины
Вас хотят узнать поближе. Возможно, это именно тот случай, когда чувства зарождаются постепенно, и они будут самыми искренними.
Мужчины
Не торопите события. Они стремительно развиваются, но вы должны быть сдержанными. Так вы покажете свое мужское уважение к вашей даме сердца.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя может быть особенно динамичной. Однако каждый миг будет наполнен эмоциями, чувствами, от которых не захочется отказываться.
Женщины
В вашей душе воцарился настоящий мир. Вы рады такому моменту, наконец-то можете расправить свои крылья любви, чтобы насладиться полетом.
Мужчины
Вы цените тех женщин, которые могут подарить вам заботу и любовь. Не стоит забывать, что им также необходима поддержка, нежность и забота.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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