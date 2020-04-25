Будет жарко: гороскоп любви на период с 26 апреля по 2 мая
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Alexas Fotos/Pixabay.com
Представители этого знака яркие, эмоциональные и энергичные. Порой это мешает завести нормальные, здоровые отношения.
Женщины
Будьте мудрыми, спокойными и рассудительными. Не стоит выходить замуж за первого встречного. Ваш новый поклонник совсем не тот, кем кажется.
Мужчины
Вы стараетесь взвалить на себя слишком много обязанностей на работе и в окружении близких, забывая о своей любимой.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Alexas Fotos/Pixabay.com
Любовная сфера полна опасностей. Если слишком заиграться, то можно потерять не только голову, но и репутацию, семью.
Женщины
Ваш психологический настрой значительно лучше, чем был пару недель назад. Старайтесь поддерживать эту позитивную тенденцию, и останетесь довольными результатом.
Мужчины
Звезды сулят приятные знакомства. Старайтесь быть сдержанными, чтобы не отпугнуть даму вашего сердца.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Alexas Fotos/Pixabay.com
Каждый человек обладает темными и светлыми сторонами в характере. Проявляя светлые, вы привлечете больше людей с положительным настроем.
Женщины
Высоки шансы встретить свою вторую половинку. Неделя будет полна эмоций и впечатлений.
Мужчины
Отправляясь часто в поездки, на шумные мероприятия, вы подвергаете свою семью разладу. Уделите больше внимания своей любимой.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Alexas Fotos/Pixabay.com
Раки прекрасны в любом обличии. Мужчины, женщины, вы обладаете одинаковой мощной сексуальностью, но не используете ее сполна.
Женщины
Вы находитесь в благоприятном расположении духа. Это заметили и окружающие, и ваш партнер. Оставайтесь столь привлекательными и женственными, и вокруг вас будет царить любовь и понимание.
Мужчины
Одинокие Раки потеряли всякую надежду. К счастью, эта весна изменит их жизни. Вы сможете забыть, что такое одиночество, что такое засыпать и просыпаться в холодной постели.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Alexas Fotos/Pixabay.com
В любви возможны некоторые трудности. Сфокусируйтесь на работе, и они пройдут сами собой.
Женщины
Вам кажется, что все против вас, но это только на первый взгляд. Вами восхищаются толпы поклонников, вам завидуют женщины. Вы словно луч среди ясного неба, который виден всем.
Мужчины
Отбросьте все сомнения и страхи по поводу вашей избранницы. Она лучшая, любит вас от макушки до кончиков пальцев. Найти такую крайне сложно.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Alexas Fotos/Pixabay.com
Вселенная будет посылать особые знаки, наставлять на путь истинный. К сожалению, не все смогут правильно их распознать.
Женщины
Вы в прекрасном настроении, готовы к новым победам в любви, к повышению на работе. Одно и другое тесно связаны между собой.
Мужчины
Тем, кто пребывает в поиске второй половинки, улыбнется удача. Вы сможете заполучить самую лучшую женщину в мире и будете радоваться ей до конца своих дней.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Alexas Fotos/Pixabay.com
Ваше сердце не свободно и не занято. Вы не можете определиться с тем, как поступить, ответить взаимностью или попытаться отыскать что-то лучшее. Наступила пора принятия решений.
Женщины
Старайтесь думать не головой, а сердцем. Порой они могут давать разные советы, но они не всегда верные.
Мужчины
Ваша дама сердца охладела к вам, и вы это заметили. Пора действовать, иначе вы потеряете ее навсегда.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Alexas Fotos/Pixabay.com
Весна пора перемен. Можно планировать свадьбу, отправляться в романтическое путешествие, проводить пикники на природе. Самое главное – быть вместе со своими любимыми.
Женщины
Чтобы ваш союз был показательным, нужно над ним работать. У вас это получается не самым лучшим образом.
Мужчины
Не лучшая неделя для знакомств. Не стоит доверять своему животному инстинкту. Это мимолетная страсть, способная изменить вашу жизнь не в лучшую сторону.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Alexas Fotos/Pixabay.com
В эту неделю даже в любви не помешает осторожность. Вы слишком ревнивы и порой бросаете слова, способные серьезно навредить вашему союзу.
Женщины
Не провоцируйте своего любимого на конфликты. Ваш избранник слишком вспыльчив. Малейшая ссора нарушит покой в доме. Лучше отправляйтесь на романтическое свидание. Оно пройдет с пользой.
Мужчины
Не держите в себе свои переживания. Они съедают вас изнутри. У вас есть человек, который может одним поцелуем стереть все проблемы.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Alexas Fotos/Pixabay.com
Каждый человек обладает собственными секретами счастья. К сожалению, вы их пока не нашли. Остается следовать подсказкам своего разума.
Женщины
Звезды не рекомендуют принимать поспешные решения. Вы можете пожалеть о последствиях.
Мужчины
На вашем пути встретится дама, которая затмит всех остальных. Не упустите ее. Вы об этом очень сильно пожалеете.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Alexas Fotos/Pixabay.com
Ваша натура такова, что вы хотите всегда докопаться до истины. Порой не стоит этого делать, чтобы не раскрыть собственные тайны.
Женщины
Посвятите эту неделю себе, любимым и отдыху. Весна, пора влюбляться, отдыхать и радоваться жизни.
Мужчины
У вас слишком много воздыхательниц. Пора выбрать одну, ту самую.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Alexas Fotos/Pixabay.com
Чтобы не жалеть о совершенных поступках, нужно их не допускать. Если руководствоваться этим правилом, то можно избежать серьезных проблем.
Женщины
Не спешите, не стремитесь объять весь мир. Это невозможно. Сконцентрируйтесь на том, что действительно заслуживает внимания. Например, на вашем партнере, на вашем будущем и, возможно, детях.
Мужчины
Ваша ошибка очень проста. Вы не прислушиваетесь к советам второй половинки. Порой это необходимо делать.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Alexas Fotos/Pixabay.com
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