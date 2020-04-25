Будет жарко: гороскоп любви на период с 26 апреля по 2 мая

Представители этого знака яркие, эмоциональные и энергичные. Порой это мешает завести нормальные, здоровые отношения.

Женщины

Будьте мудрыми, спокойными и рассудительными. Не стоит выходить замуж за первого встречного. Ваш новый поклонник совсем не тот, кем кажется.

Мужчины

Вы стараетесь взвалить на себя слишком много обязанностей на работе и в окружении близких, забывая о своей любимой.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)