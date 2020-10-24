Будет жарко: гороскоп любви на период с 25 по 31 октября 2020

В эту неделю влюбленных Овнов можно сразу же заметить среди остальных людей. Они в буквальном смысле сияют от счастья.

Женщины

Если ваш партнер не устраивает вас в каких-либо моментах, просто пересмотрите свое отношение к нему. Решить проблему можно куда проще, чем вам кажется.

Мужчины

На вашем пути встретится женщина, которая сможет затмить всех остальных представительниц прекрасного пола.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)