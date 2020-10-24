Будет жарко: гороскоп любви на период с 25 по 31 октября 2020
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
В эту неделю влюбленных Овнов можно сразу же заметить среди остальных людей. Они в буквальном смысле сияют от счастья.
Женщины
Если ваш партнер не устраивает вас в каких-либо моментах, просто пересмотрите свое отношение к нему. Решить проблему можно куда проще, чем вам кажется.
Мужчины
На вашем пути встретится женщина, которая сможет затмить всех остальных представительниц прекрасного пола.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
У одиноких Тельцов этот октябрь будет особенно теплым, нежным и романтичным, так как вы наконец-то повстречаете свою вторую половинку.
Женщины
Не стоит посвящать свое время тем людям, которые этого не заслуживают.
Мужчины
Если вы будете более покорными, то ваша семейная жизнь существенно преобразится в лучшую сторону.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Конец месяца — всего лишь календарный отсчет времени и не больше. В эту последнюю неделю октября вам предстоит решить много важных вопросов, но каждый шаг принесет немалую пользу.
Женщины
Оставайтесь такими, какие вы есть. Ваш мужчина ценит вас именно за эту естественность, натуральность и искренность.
Мужчины
Вы являетесь сильной личностью, но в отношениях с женщиной нужно уметь давать слабину.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе Раки в буквальном смысле потеряют голову от любви. Звезды советуют стараться сохранять самообладание.
Женщины
Вы творческая личность, которой необходимо вдохновение. Вы сможете найти его в своем партнере, просто попытайтесь.
Мужчины
Эмоции будут зашкаливать, но ваша голова должна оставаться холодной.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Лев – царь зверей, но даже ему иногда приходится прогибаться под других обитателей планеты.
Женщины
Вы чрезмерно любите своего мужчину. Не переживайте ни о чем, он ценит вас и бережет как зеницу ока.
Мужчины
В последние числа октября вы ощутите прилив сил и бодрости. Это позитивно скажется на общем состоянии и на ваших отношениях с противоположным полом.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Одинокие Девы так долго оставались без внимания, что могут сразу же броситься в омут с головой при очередном знакомстве. Сохраняйте спокойствие и не совершайте необдуманных поступков.
Женщины
Чтобы оставаться желанной женщиной, нужно возбуждать своего партнера, и это у вас получается наилучшим образом.
Мужчины
Перестаньте постоянно перетягивать одеяло на себя. Таким образом, рождаются конфликты, которые могут пошатнуть даже самый крепкий союз.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
В последних числах октября у вас будет много переживаний, возможны интриги, но все это ненадолго.
Женщины
Хочется романтики, свиданий и признаний в любви? Намекните своему возлюбленному — и не пожалеете.
Мужчины
Прогулки под луной идут женщинам на пользу. Просто помните об этом.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Рядом с вами каждый будет чувствовать себя комфортно. Вы как будто излучаете тепло.
Женщины
Не стоит показывать всем колючки своего характера. Это совершенно ни к чему и может отпугнуть потенциального партнера.
Мужчины
Стоит забыть старые обиды и идти вперед. В семье не бывает виноватых, но должны быть мудрые и ответственные.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Вам благоволит сама Вселенная. Воспользуйтесь ее наставлениями, направлениями и сможете покорить самую высокую вершину.
Женщины
У вас появится интересный поклонник, способный завладеть сердцем одним касанием руки.
Мужчины
Помните о том, что женщины — утонченные натуры, которым требуется ласка, внимание и самое главное — любовь. Когда девушка не получает всего этого, она вряд ли ответит вам тем же.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Одинокие Козероги на этой неделе не изменят своим привычкам и принципам. Однако стоит задуматься о новых увлечениях, что значительно разнообразит вашу жизнь.
Женщины
Вы порой бываете очень резкими в своих высказываниях, и это обижает вашего избранника. Мужчины хоть и внешне очень сильные, но им тоже нужна ласка и забота. Они все равно, что дети.
Мужчины
В последние числа октября на вас свалится множество интересных событий. Одни будут носить романтический характер, другие подтолкнут вас к продвижению по карьерной лестнице, а третьи вовсе могут стать причиной будущего бракосочетания.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Если вы хотите, чтобы ваши отношения продолжались как можно дольше, стоит задуматься о переводе их на более высокий и серьезный уровень.
Женщины
Не стоит принимать радикальные решения, если вы в них не уверены. Перемены в судьбе будут к лучшему, но только если они стали следствием правильно выбранного направления.
Мужчины
Не доверяйте никому информацию о вашей семье. Кто-то даст хороший дельный совет, а кто-то порадуется за ваши невзгоды. Не переживайте, Вселенная уже послала вам только положительную энергию. Скоро все наладится.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Одинокие Рыбы порой выглядят чрезмерно угрюмыми, потухшими. Стоит заметить, что всему виной именно отсутствие личной жизни, но эта осень будет совсем другой. Вы встретите ту или того, кто перевернет ваше состояние с ног на голову.
Женщины
Когда в сердце царит любовь, вы цветете и пахнете снаружи. Старайтесь сохраниться в этом состоянии, и даже приближающаяся зима будет особенно теплой и волшебной.
Мужчины
Если вы считаете, что пора что-то изменить в своей жизни, то возможно так и стоит сделать. Задумайтесь о том, что можно поменять, как способствовать этому, и даже ваши отношения с любимой будут улучшены в несколько раз.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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