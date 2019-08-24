Будет жарко: гороскоп любви на период с 25 по 31 августа

Хотите перемен? Настало то время. Вы сможете справиться с самыми различными задачами, даже с теми, к которым ранее были попросту не готовы.

Женщины

Вы чрезмерно активны в любовных делах. Вы одновременно любите и переживаете за свои отношения, но самое главное - это доверять своему сердцу, а не слухам. Именно так распадаются многие семьи, но вы исключение, так как Овны по натуре мудрые, внимательные и рассудительные. За это вас и ценит избранник.

Мужчины

Наслаждайтесь жизнью. Она подарит много приятных моментов на этой неделе. Старайтесь ни в чем себе не отказывать, и не забывайте про вторую половинку.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)