Будет жарко: гороскоп любви на период с 25 по 31 августа

Гороскоп любви для Овна (21 марта – 20 апреля)
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Хотите перемен? Настало то время. Вы сможете справиться с самыми различными задачами, даже с теми, к которым ранее были попросту не готовы.
Женщины
Вы чрезмерно активны в любовных делах. Вы одновременно любите и переживаете за свои отношения, но самое главное - это доверять своему сердцу, а не слухам. Именно так распадаются многие семьи, но вы исключение, так как Овны по натуре мудрые, внимательные и рассудительные. За это вас и ценит избранник.
Мужчины
Наслаждайтесь жизнью. Она подарит много приятных моментов на этой неделе. Старайтесь ни в чем себе не отказывать, и не забывайте про вторую половинку.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo
Личная жизнь складывается самым лучшим образом. Ваши отношения полны взаимности, понимания и любви, а разве нужно что-то еще?
Женщины
Вы влюблены и рассчитываете на взаимность, но нужно быть осторожнее с выбором партнера. Возможно, он не тот за кого себя выдает, а потому прежде чем бросаться в омут с головой, нужно тщательно изучить объект обожания.
Мужчины
Ваши успехи превосходны, вами восхищаются девушки и вам завидуют парни, но это временно, а потому не стоит зазнаваться, чтобы не заполучить врагов.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo
В последний месяц лета вы будете особенно счастливы. Звезды благоволят любым вашим начинаниям, и стоит воспользоваться таким моментом.
Женщины
Возможно поступление интересных романтических предложений с приятным продолжением. Не стоит отталкивать того, кто хочет быть рядом с вами, возможно, это посланник судьбы, а может быть очередной опыт, но в любом случае вы будете рады такому стечению обстоятельств.
Мужчины
Вашим козырем является непосредственность, доброжелательность и беззаботность. Вам нужно просто оставаться самим собой и вас заметит та, к которой вы испытываете самые теплые чувства.
Гороскоп любви для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo
Если вы свободны от брачных уз, то сейчас самое время задуматься об этом, особенно если ваша спутница давно ждет этого заветного предложения.
Женщины
За множеством дел и забот вы порой не замечаете того, как обделен ваш партнер вниманием и любовью. Уделите ему свои драгоценные свободные часы, подарите ему всю себя, отпуск на двоих, поход в ресторан или просто совместный просмотр кино и обязательно расскажите о том, как вы его любите.
Мужчины
Возможны конфликты в семье, но это временно и проблемы будут незначительные. Именно потому не стоит в них углубляться.
Гороскоп любви для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo
Львам свойственно быть победителями, добиваться поставленной цели независимо от того, какова она, будь то свадьба, романтический отпуск или просто выходные вдвоем. Оставайтесь такими, и ваша жизнь будет полной чашей.
Женщины
Вам нужно быть более нежными и снисходительными. Вас переполняет энергия, мощь и желание перемен, но сейчас важно прислушаться к своему любимому. Он должен чувствовать себя мужчиной.
Мужчины
Семейное благополучие зависит от обоих в паре, но в первую очередь от вас. Проявите инициативу, расскажите о чувствах, и ваша избранница посмотрит на союз совершенно другими словами.
Гороскоп любви для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo
Все ваше внимание привлекут события на любовном фронте. Тем, кто находится длительное время в браке, стоит оттолкнуться от бренных проблем и направить все силы на укрепление союза. Это будет как нельзя кстати.
Женщины
Несмотря на то, что девы преимущественно меркантильные натуры, они способны любить, но любовь эта необычная, дерзкая и нежная одновременно. Именно потому им нужен тот, который сможет разобраться в тонкостях характера и будет поддерживать в любых ситуациях. Ищите того самого и не разменивайтесь на другие ненужные варианты. Это поможет стать и оставаться счастливыми.
Мужчины
Даже если вы испытали немало неудач в любви - это не повод отказываться от намеченной цели. Будьте целеустремленными и та, которая покорила ваше сердце, в скором времени будет рядом.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo
В эту неделю необходимо немало сил, чтобы удерживать свои позиции, не потерять поддержку любимых людей и не испортить свою репутацию. Важно продумывать каждый шаг, чтобы не допустить серьезных проблем.
Женщины
Чтобы решить трудности, нужно сначала укрепить свою семью. Именно она поддержит вас в самый трудный момент, а все остальное - это бренно.
Мужчины
Чтобы стать счастливым мужем, отцом и понимающим заботливым главой семейства нужно найти ту, которая будет опорой и в бедности, и в старости. Добиться этого можно, только если вы откроете свое истинную натуру и перестанете стараться быть тем, кем не являетесь.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Скорпионам всегда хочется быть в центре внимания, но это не всегда получается. Не стоит расстраиваться. Рядом с вами есть те, для кого вы лучшие.
Женщины
Чтобы ваши отношения были самыми крепкими, прочными и долговечными, нужно в первую очередь оставаться девушками, ранимыми, изящными и нежными.
Мужчины
Если в вашем союзе возникло недопонимание, то это из-за вашей хладнокровности. Вы слишком требовательны, но только не к себе, а вот начинать нужно именно со своего характера, со своего отношения к даме и тогда вы поймете, что идет не так.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Любовному гороскопу Стрельцов могут позавидовать многие. Они успешны, звезды им благоволят, их поддерживают окружающие и самое главное - любовь просто переполняет душу и сердце.
Женщины
Пора окончить те отношения, в которых у вас нет счастья. Тянуть за собой чемодан без ручки совершенно нет смысла, он не принесет пользы, также как и тот, который не ценит вас, ваши заслуги и вашу заботу. Задумайтесь о будущем, ведь вы прекрасны, и в мире еще миллионы парней.
Мужчины
Возможно, в последнее время вы приуныли и разочаровались в девушках, но не стоит так глобально относиться к проблеме, ведь это мелочи жизни.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo
Наступило время откровенных разговоров по душам. Вам необходима поддержка близкого человека. Расскажите ему о своих тревогах, проблемах, возможно даже подозрениях. Это поможет найти общий язык и обрести спокойствие.
Женщины
Одиночки скоро будут в паре, но нужно для себя поставить цель, для чего нужна вторая половина - для крепкой семьи или просто легкого флирта? От этого будет зависеть многое, и в первую очередь - ваше будущее.
Мужчины
В жизни каждый за себя, но в отношении с девушками так нельзя. Они будут отнимать много вашего времени, внимания и душевного равновесия. Вы готовы на такие жертвы? Если нет, то значит еще слишком рано задумываться о браке и детях.
Гороскоп любви для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Звезды не сулят никаких кардинальных перемен, но только не для тех, кто уже давно находится в статусе одиночки.
Женщины
На горизонте уже есть перспективный мужчина. В этот раз вам нужно быть более решительной, иначе вы снова упустите свою удачу.
Мужчины
Хотите, чтобы на вашей подушке оставался тонкий аромат женских духов? Станьте настоящим мужчиной, внимательным, добрым и любящим. Дамы любят нежность и заботу. Излишняя грубость оттолкнет даже самую уверенную в себе представительницу прекрасного пола.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo
Все проблемы, которые возникают нужно решать мирным путем. Самым лучшим вариантом будет на время отпустить ситуацию, остыть и позднее вернуться к ней снова. Речь идет о тех рыбах, перед которыми встал выбор о расставании с любимыми.
Женщины
В середине недели пустяки могут стать причиной серьезного раздражения. Самое главное - не вымещайте свои нервы и недовольства на второй половинке. Он вряд ли оценит такие приступы агрессии.
Мужчины
Неделя вполне спокойная и даже удачная, но только для тех, кто трезво продумывает каждый свой шаг и не стремится добиться желаемого результата, пожертвовав интересами своей избранницы.
Ольга Аристова- астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и в Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты- известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo
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