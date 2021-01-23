Будет жарко: гороскоп любви на период с 24 по 30 января 2021

Эта неделя настраивает на уединение, старайтесь проводить больше времени с любимым человеком, отложите все дела и наслаждайтесь спокойной обстановкой.

Женщины

Не забывайте о том, что настоящая любовь не приемлет сомнений. Учитесь доверять близкому человеку, уделяйте ему больше внимания, по возможности проводите вместе все свободные вечера.

Мужчины

На этой неделе откажитесь от посещения шумных мероприятий, ваша вторая половинка страдает от недостатка внимания и во многом из-за этого мучается от ревности. Срочно исправляйте ситуацию.

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