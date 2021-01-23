Будет жарко: гороскоп любви на период с 24 по 30 января 2021
Некоторых знаков зодиака звезды наделят особым сексуальным обаянием, другим будет дан шанс встретить вторую половинку или наладить отношения в семье. Главное, не забывайте о том, что любовь, причина которой является не свобода духа, а нечто другое, с легкостью трансформируется в негативные чувства.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя настраивает на уединение, старайтесь проводить больше времени с любимым человеком, отложите все дела и наслаждайтесь спокойной обстановкой.
Женщины
Не забывайте о том, что настоящая любовь не приемлет сомнений. Учитесь доверять близкому человеку, уделяйте ему больше внимания, по возможности проводите вместе все свободные вечера.
Мужчины
На этой неделе откажитесь от посещения шумных мероприятий, ваша вторая половинка страдает от недостатка внимания и во многом из-за этого мучается от ревности. Срочно исправляйте ситуацию.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Вероятнее всего у вас появится желание поразмыслить над перспективами дальнейших отношений. Лучше всего делать это в спокойной обстановке, без суеты и спешки.
Женщины
Устройте дома свидание при свечах, звезды советуют не откладывать это на потом, поскольку отношениям требуется подпитка. Не усугубляйте ситуацию вспышками ревности и недовольством партнером.
Мужчины
Вспомните о том, что ваша вторая половинка всего лишь хрупкая женщина, будьте к ней более снисходительны. Помните, что напористость в любовных отношениях хороша в меру, в противном случае она отпугивает.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Неделя, располагающая к романтическим приключениям, но совершено не подходящая для выстраивания серьезных, долгосрочных отношений. Уже сформировавшимся парам стоит поработать над тем, чтобы освежить свои чувства.
Женщины
Консервативность в любви далеко не всегда идет на пользу. Будьте смелее, не бойтесь экспериментов, если это нравится партнеру. Второй половинки еще нет? — не упускайте возможность для нового знакомства, которую на этой неделе подарят звезды.
Мужчины
Чувства с новой дамой сердца вряд ли окажутся крепкими, просто получайте удовольствие от отношений и слегка пересмотрите свое поведение, многое в нем может не нравится избраннице.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Эту неделю можно назвать консервативной в плане чувств — в самом положительном смысле. Звезды дарят возможность ощутить всю ценность отношений.
Женщины
Звезды сулят немало приятных моментов, которыми непременно стоит воспользоваться. Выкраивайте время, чтобы проводить его с любимым человеком, не отказывайтесь от возможности сходить на свидание.
Мужчины
Переоценку отношений рекомендуется оставить на потом. На этой неделе эмоции будут преобладать над логикой. Получайте максимум удовольствия от любовных отношений, а для размышлений над крепостью чувств время еще придет.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Звезды говорят, что эти семь дней вас будет сопровождать романтическое настроение. Ходите на свидания, по максимуму сконцентрируйтесь на любовных делах.
Женщины
Прагматизм и эгоизм должны быть умеренными, иначе они приведут к краху отношений. Поменьше витайте в облаках и постарайтесь разобраться со своими чувствами.
Мужчины
Удачный момент для завершения какого-то из этапов в отношениях. Можно сделать предложение второй половинке, если вы еще не в браке, или хотя бы открыто признаться в своих чувствах.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Настала пора для переосмысления своих чувств. Если вы все еще колеблетесь, звезды помогут принять правильное решение.
Женщины
Если отношения исчерпали себя, значит, пришла пора расстаться с этим человеком. Тот, кто предназначен вам судьбой, точно не пройдет мимо и будет дорожить тем, что имеет.
Мужчины
Если на протяжении долгого времени отношения развивались сами собой, пришла пора поменять это. Работайте над собой, учитесь искать компромиссы, если хотите крепкую семью. Начните уступать второй половинке хотя бы в мелочах.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Проблемы на работе могут нанести урон семейным отношениям. Не путайте карьеру с личными делами, если не хотите поссориться со второй половинкой.
Женщины
Спросите себя: «Что мешает вам жить в согласии с любимым человеком?». Вспомните о том, что главное для женщины — это семейный очаг, а карьера второстепенна.
Мужчины
Не изводите любимую из-за проблем на работе. Вы же сильный пол, учитесь справляться с трудностями, не выплескивая свой гнев и раздражение на окружающих.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Любовные отношения на этой неделе будут развиваться стремительно. Те, у кого еще нет второй половинки, получат возможность ее встретить.
Женщины
Не отчаивайтесь, если рядом нет сильного мужского плеча, оно скоро появится. Поработайте над внешностью, умением подавать себя и, возможно, уже на этой неделе вы встретите того, кто предназначен вам судьбой.
Мужчины
Осмотритесь вокруг, возможно, дама сердца где-то совсем близко. Вас ждут большие жизненные перемены, и начала изменений стоит ждать уже на этой неделе.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Постарайтесь найти баланс между разумом и чувствами. Не отталкивайте человека, который к вам тянется, возможно, он именно тот, с кем вы создадите крепкую семью.
Женщины
Осторожнее с мужчинами, общение с которыми может вызвать ревность у вашего партнера. Помните, что испортить отношения просто, особенно необдуманными действиями.
Мужчины
Не поддавайтесь эмоциям, даже если ваша дама сердца ведет себя опрометчиво, будьте к ней снисходительны. Учитесь жить счастливо и не раздражайтесь по мелочам из-за женских капризов.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Ваша вторая половинка недовольна вами, срочно принимайте меры, чтобы отношения вконец не испортились, запаситесь терпением и выдержкой.
Женщины
Поменьше кричите на своего партнера, ведь его терпению может наступить конец, а это грозит крахом отношений. Серьезные конфликты ни к чему хорошему не приводят, поэтому их нужно всячески избегать.
Мужчины
Выдержка и еще раз выдержка — это главный секрет крепких семейных отношений. Постарайтесь понять свою партнершу, ее мотивы и поступки, не допускайте скандалов.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Ваша задача на этой неделе — разложить все по полочкам в любовных отношениях. Настал подходящий момент для страстных признаний.
Женщины
Партнер сомневается в ваших чувствах и из-за этого испытывает неуверенность, не знает, как дальше строить отношения. Продемонстрируйте ему, как сильно вы его любите. Вспомните о том, что мужчины обожают страстных женщин.
Мужчины
Вашей половинке не хватает красивых слов. Почаще признавайтесь ей в любви. На этой неделе не помешает организовать свидание при свечах, преподнести даме сердца роскошный букет роз.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе звезды советуют представителям зодиакального созвездия Рыбы открыто выражать свои эмоции, высказывать партнеру претензии, но исключительно в корректной форме.
Женщины
Если в отношениях назрели проблемы, разберитесь в них спокойно. Обсудите все с партнером, не переходя при этом на повышенные тона.
Мужчины
На этой неделе звезды объявляют штормовое предупреждение для всех влюбленных под знаком Рыбы. От ваших действий во многом зависит дальнейшее развитие отношений, продемонстрируйте партнерше выдержку, подставьте ей свое сильное мужское плечо, покажите, что все проблемы решаемы.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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