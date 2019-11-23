Будет жарко: гороскоп любви на период с 24 ноября по 1 декабря
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Стремление сохранить сильное чувство любви бросает вас в водоворот страсти. Это желание поможет сохранить долгие романтические отношения.
Женщины
Чтобы привлечь к себе удачу и получить хоть немного счастья, следует заняться собой. Будете уверенной в себе, и тогда удача улыбнется вам.
Мужчины
Ждите много положительных моментов в вашей активной жизни. Ваша любимая женщина будет особенно нежно относиться к вам. Отбросьте ненужные подозрения, у вас отличная совместимость.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: vostock-photo
Не удивляйтесь переменам, вы обретете то, что искали. Будьте собой, наслаждайтесь новыми отношениями.
Женщины
Влюбленность - прекрасное чувство, но не торопите события. Общайтесь, и получайте удовольствие. Для вас эта неделя будет очень удачной.
Мужчины
На этой неделе ждите много приятных моментов. Избегайте легкомысленных поступков, уделяйте больше времени своей девушке для встреч и общения.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: vostock-photo
Звезды советуют влюбленным парам больше общаться. Лучший способ вернуть романтические отношения - отправиться в увлекательную поездку.
Женщины
Вас переполняют чувства радости и счастья. Будьте готовы, эта неделя подарит вам массу удивительных впечатлений.
Мужчины
Возможно, помимо романтики и любви, вы откроете для себя новые возможности. Дерзайте, ваш риск будет оправдан.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: vostock-photo
Эта неделя - благоприятный период для любящих пар, она способствует гармонии и любви. Ловите моменты, наслаждайтесь жизнью.
Женщина
Все складывается как нельзя лучше с молодым человеком. Возможно признание в любви. Вы будете несказанно счастливы.
Мужчина
В вашей жизни возникнут какие-то трудности, но двум, по-настоящему, любящим людям, не грозят никакие испытания.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: vostock-photo
На этой неделе у вас начинается новый жизненный этап. Оживятся любовные отношения, личная жизнь наполнится яркими красками.
Женщина
Вы откроете в любимом человеке новые привлекательные черты. Это вас приятно удивит. Наслаждайтесь новыми чувствами.
Мужчина
Эта неделя готовит вам много амурных приключений. Если вы свободны, встречайтесь и общайтесь со своей избранницей и просто радуйтесь жизни.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: vostock-photo
Неделя готовит вам много положительных моментов. Не упустите свой шанс. Вам придется принимать решение и за себя, и за любимого человека.
Женщина
Вас мучают сомнения, хотите любить и быть любой. Только взаимопонимание и доверие помогут быть счастливой.
Мужчина
Хотите стать лучшим парнем для своей девушки, постарайтесь добиться ее расположения. Тогда она подарит вам весь мир.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: vostock-photo
На этой неделе Весы готовы дарить радость не только своим любимым, но и всему миру. Окружающие смогут заметить, что вы счастливы.
Женщины
Одинокие - ждите на этой неделе позитивных перемен. Встреча с молодым человеком не разочарует вас. Вы почувствуете сильное влечение и радость общения.
Мужчины
Вы светитесь счастьем, полны сил и энергии. Боготворите свою любимую, которая заряжает вам любовью и позитивом.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Эта неделя - благоприятное время исправить проблемы на личном фронте, чтобы избежать недостатка любви и тепла от любимого человека.
Женщины
Будьте готовы, судьба столкнет вас с человеком, который войдет в ваш мир. Его решительность и уверенность покорит вас. Не упустите свой шанс.
Мужчины
Стремитесь к стабильности и гармонии в отношениях, ждите свежих веяний. В вашей жизни появится женщина, которая наполнит жизнь яркими красками, но думать о постоянстве таких отношений не стоит.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Вы испытываете неудовлетворенность, у вас желание полностью обновить свою жизнь. Дерзайте, ваш риск будет оправдан.
Женщина
На этой неделе не исключены негативные перемены. Все будет вызывать раздражение. Научитесь владеть собой, иначе можете потерять любимого, разойтись с тем, кого вы искали всю свою жизнь
Мужчины
Если у вас новая девушка, но вы боитесь отношений, не сомневайтесь, звезды на вашей стороне. Вам в сложившейся ситуации будет сопутствовать удача.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: vostock-photo
Эта неделя для представителей этого знака полна неожиданностей. Возможно новое знакомство, приятные романтические встречи.
Женщины
Будьте во всеоружии. Возможно, придется поменять свой имидж. Вас ждут судьбоносные встречи, будьте яркой и привлекательной.
Мужчины
У вас проблемные отношения с любимой, умейте уступать. Звезды советуют вам быть объективным, чтобы не расстаться с любимым человеком.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Ваша жизнь заметно изменится, в ней появится много нового. Ухаживания, романтические отношения, планы на будущее.
Женщины
Вы отличаетесь любовными порывами, очень цените любовь и верность. На этой неделе заветные мечты начнут сбываться.
Мужчины
Вы чувствуете пустоту и разочарование. Не отчаивайтесь, верьте, кто ищет, тот всегда найдет. И с вами будет любимая, разделяющая ваши интересы.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: vostock-photo
Супружеские и любовные отношения будут активными. В вашей жизни появится много новых лиц. Прекрасное время для любви и романтики.
Женщины
Ваше счастье на этой неделе будет во многом зависеть от поступков избранника. Возможно, вы отправитесь в романтическое путешествие в экзотическое место и сблизитесь еще больше.
Мужчины
Мужчинам знака рыбы на этой неделе не следует быть упрямыми, умейте уступать своим избранницам. Меняйте свой характер, чтобы не потерять свою любимую.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo
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