Будет жарко: гороскоп любви на период с 24 ноября по 1 декабря

Стремление сохранить сильное чувство любви бросает вас в водоворот страсти. Это желание поможет сохранить долгие романтические отношения.

Женщины

Чтобы привлечь к себе удачу и получить хоть немного счастья, следует заняться собой. Будете уверенной в себе, и тогда удача улыбнется вам.

Мужчины

Ждите много положительных моментов в вашей активной жизни. Ваша любимая женщина будет особенно нежно относиться к вам. Отбросьте ненужные подозрения, у вас отличная совместимость.

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