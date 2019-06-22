Будет жарко: гороскоп любви на период с 23 по 30 июня

Овнам желательно быть сдержаннее, чтобы не спугнуть потенциального партнера.

Женщины

Возможны резкие перепады настроения, что может стать причиной серьезных конфликтов со второй половинкой. Пустяки могут значительно испортить отношения, восстановить которые будет не так просто.

Мужчины

Даже в самый критический момент нужно держать себя в руках. Сезонная депрессия скоро сменится, и на вашем дворе будет праздник. Одинокие овны наконец встретят тех, кто сможет разделить с ними и горе и радость.

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