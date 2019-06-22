Будет жарко: гороскоп любви на период с 23 по 30 июня

В этот период звезды на стороне каждого, кто стремится и желает добиться новых высот в личной сфере. Однако звезды рекомендуют не бросаться в омут с головой и быть внимательными и осмотрительными, особенно к тем, кто недавно появился в вашем окружении. Не пропустите свой шанс на удачу, и сполна останетесь довольны переменами в жизни.
Гороскоп любви для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Овнам желательно быть сдержаннее, чтобы не спугнуть потенциального партнера.
Женщины
Возможны резкие перепады настроения, что может стать причиной серьезных конфликтов со второй половинкой. Пустяки могут значительно испортить отношения, восстановить которые будет не так просто.
Мужчины
Даже в самый критический момент нужно держать себя в руках. Сезонная депрессия скоро сменится, и на вашем дворе будет праздник. Одинокие овны наконец встретят тех, кто сможет разделить с ними и горе и радость.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Эта неделя станет порой влюбленности, романтики и очарования. Главное - не упустить шанса воспользоваться такими положительными тенденциями.
Женщины
Наслаждайтесь гармонией и стабильностью. Если вы одиноки, то это самое время найти того, кто сможет растопить лед в сердце, а тем, кто уже просыпается в объятиях второй половинки, нужно проявить благосклонность, внести в отношения нежности и мягкости.
Мужчины
Не расстраивайтесь, если в последнее время вас преследовали неудачи. У вас наступает белая полоса, и в скором времени вы почувствуете переполнение энергией, легкость и самое главное - ощущение радости.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Близнецов ожидают нелегкие дни, ведь придется решать серьезные задачи, например, поставить точку в отношениях, которые себя изжили или продолжить бороться за любовь.
Женщины
Ключ к успеху в отношениях со второй половиной - это раскрытие себя в интимном плане. Старайтесь открыть себя перед партнером, показать ему то, что он для вас единственный в мире, и тем самым вы укрепите свой союз.
Мужчины
Проводя этот период на позитивной ноте, вы сможете добиться немалых высот. Старайтесь ухватить удачу за хвост, и она принесет вам только радость, успех и победу в любых начинаниях.
Гороскоп любви для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Эта неделя станет настоящим испытанием для Раков. Не ущемляйте пожелания своих партнеров. Попробуйте понять истинную натуру того, кто просыпается с вами по утрам, и ваши отношения наполнятся гармонией и светом.
Женщины
Не стоит выяснять отношения с любимым, сейчас наступает время, когда нужно доверять друг другу и поддерживать избранника в самых сложных ситуациях.
Мужчины
Занимайте оборонительную позицию. На вашем пути предстанут интересные варианты девушек, способных наполнить ваше сердце любовью и нежностью.
Гороскоп любви для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Не стоит забывать поговорку о том, что мы в ответе за тех, кого приручили. Ваша вторая половинка на самом деле самая лучшая в мире, просто нужно посмотреть на нее с другой стороны.
Женщины
Закон счастливых отношений - это понимание, поддержка и полная отдача себя. Придерживаясь таких правил, ваш союз будет длиться годами.
Мужчины
Не забывайте о том, что вы завоеватели, которые всегда должны быть настороже. Сейчас звезды на вашей стороне, и не нужно терять их доверия. Воспользуйтесь положительными тенденциями, попробуйте проявить напористость в отношениях с дамами и в скором времени у вас появится та, ради которой стоит просыпаться рано утром, чтобы принести кофе в постель.
Гороскоп любви для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Наступающая неделя будет удачной для любого представителя этого знака зодиака.
Женщины
Возможны резкие перемены в личной жизни. Старайтесь быть начеку, чтобы не упустить ни одного шанса стать более счастливыми и подыскать того, кто будет согревать по ночам.
Мужчины
Особенно удачными будут вторник, среда и пятница. В эти дни старайтесь проявить себя во всей красе. Делайте комплименты, приглашайте женщин на свидание, старайтесь использовать весь свой потенциал, чтобы выделить свою персону на фоне остальных, а звезды обязательно помогут в этом.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Перед вами открываются новые перспективы, однако не стоит забывать про обязательства, данные ранее. Нарушение обещания может сильно обидеть партнера.
Женщины
Не переживайте за то, что приходится сталкиваться с временными ограничениями, так как это не надолго. Старайтесь не встревать в конфликты и не разжигать ссоры в семье. Звезды будут благоволить только тем, кто гонит от себя негативные тенденции.
Мужчины
Перед вами открывается немало перспектив, но воспользоваться ими нужно с умом. Это оценит и супруга и те, кто вас окружает. Не стоит забывать про возлюбленных. Сейчас им особенно нужна ваша поддержка.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Вы бодры и полны сил, как никогда. Не упустите этого момента и проявите свою персону с самой лучшей стороны.
Женщины
Звезды крайне рекомендуют начать активно действовать тем, кто еще находится в поиске спутника жизни и утихомирить свой пыл и ревность тем, кто давно в браке. Не стоит докучать своему любимому. Вы и так прекрасны, а все домыслы так и останутся домыслами. Они не имеют оснований, и поэтому не стоит заострять на них внимание.
Мужчины
Успеха в жизни заслуживают только лидеры. Займите позицию победителя, и удача в любовных отношениях сама приплывет к вам в руки.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Стрельцы по-особому привлекательны и обворожительны. Это тот самый момент, когда нужно строить планы на будущее, искать даму сердца или кавалера, способного согревать своим теплом и заботой.
Женщины
Будьте более нежными и мягкими, ведь вы тонкие и изящные натуры, которым требуется настоящий защитник. Проявляя хрупкость, вы открываете в себе все самые женственные качества, и это по достоинству оценят представители сильной половины человечества.
Мужчины
В эту неделю вам стоит оставаться серьезными, чтобы окружающие не упрекнули вас в легкомыслии. Надежный парень должен быть твердым, но при этом внимательным и нежным. Сочетая в себе такие качества, вы всегда будете пользоваться спросом у дам.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Козероги в эту неделю будут особенно обаятельными. Вашу привлекательность видно даже звездам, и этим обязательно нужно воспользоваться.
Женщина
Дамам звезды сулят приятные знакомства, романтические приключения с продолжением. Не стоит отталкивать тех, кто делает вам приятное, кто уделяет знаки внимания и стремится поддержать в любой сложной ситуации. Возможно, это именно тот самый посланник судьбы.
Мужчины
Стоит проявлять сексуальные инициативы в период с понедельника по пятницу. Ваш потенциал затмит конкурентов, и объект вашего обожания ответит вам взаимностью. Не теряйте ни минуты, возможно именно сейчас решается ваша судьба.
Гороскоп любви для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Удача пока не на вашей стороне, но это далеко не повод опускать руки. Включите режим экономии сил, и в скором времени вселенная воздаст вам то, чего вы так долго ждали.
Женщины
Постарайтесь умерить свой пыл. Чрезмерная активность может отпугнуть потенциального партнера. Отношения должны начинаться равномерно, плавно и самое главное помните, что мужчина - это завоеватель, а женщина его трофей, но не наоборот.
Мужчины
Захотелось романтики? Желаете нежности от своей партнерши? Расскажите о своих чувствах, покажите, на что вы способны и ваша вторая половинка откроется вам с новой стороны.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Рыбам звезды рекомендуют не снижать напористости. Объект, выбранный для вашего обожания, практически сдался и в скором времени вас коронуют как победителя.
Женщины
Возможны романтические поездки, интересные предложения от представителей противоположного пола, а также не исключены судьбоносные встречи.
Мужчины
Не нужно быть экстрасенсом, чтобы понять, что сейчас время перемен. Постарайтесь изменить себя и свою жизнь, и вы увидите, как скоро в вашей жизни появится та, с кем захочется делить постель, завтраки по утрам и пиццу вечером за романтической комедией.
Ольга Аристова- астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и в Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты- известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo/shutterstock
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