### Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля) Неделя подготовила для ярких и огненных овнов множество сюрпризов на личном фронте, к которым стоит подготовиться заранее. ЖенщиныЗвезды не рекомендуют совершать необдуманные поступки. Уделите, как можно больше внимания второй половинке - это поможет сохранить любовь и мир в отношениях. Возможно ссоры с любимым человеком, держите себя в руках. Вспыльчивость неуместна.МужчиныНе стоит вестись на красивую внешность, так как за ней может скрываться неприятная натура. Не стоит возлагать много надежд на романтические отношения, так как они не будут долговечными.### Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая) Эта неделя ждет от вас усилий для сохранения отношений, поэтому импульсивный нрав стоит притормозить. ЖенщиныВас могут поджидать любовные испытания, но не стоит отчаиваться, они лишь укрепят любовь между двумя половинками. Окружите любимого человека заботой и вниманием - отдачи не придется долго ждать.МужчиныЗвезды рекомендуют сдерживать свой пыл, чтобы не разрушить любовную идиллию. Возможно возникновения долгого и прочного служебного романа.### Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня) Неделя пророчит успехи в карьере и работе, что может пагубно сказаться на личных отношениях.ЖенщиныСохраняйте спокойствие и старайтесь сглаживать конфликты. Помните, ваш партнер вас любит и поддержит карьерные стремления.МужчиныЕсли у вас еще нет второй половинки, то стоит на время прекратить поиски, уделите внимание себе. Находясь в отношениях, постарайтесь не обходить вниманием свою избранницу.### Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля) Гармоничные и спокойные Раки могут быть уверены - эта неделя точно будет удачной в любовном плане.ЖенщиныПостарайтесь сдерживать гнев и эмоции при общении с любимым человеком. Не обращайте внимание на мелочи и ищите компромиссы. Если у вас еще нет второй половинки, то стоит притормозить в ее поисках, чтобы не совершить ошибку. МужчиныНе пытайтесь лидировать во всех моментах. Помните, иногда нужно уступить для сохранения отношений.### Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа) Львов на этой неделе ждут испытания в личной жизни, к ним стоит отнестись ответственно и стараться сглаживать разногласия.ЖенщиныСтарайтесь избегать ссор и разногласий, так как это может привести к разрыву отношений. Не допускайте обострения конфликта. МужчиныЕсли вы до сих пор одиноки, то самое время начать активный поиск партнера. Будучи в отношениях, вас ждет большое количество ссор, которые необходимо сглаживать, чтобы не разрушить существующие отношения.### Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября) Звезды предвещают вам неделю любви и романтики.ЖенщиныВы будете окружены постоянной заботой и любовью. Вас ждут приятные мелочи и тепло. Но не стоит забывать, что все должно быть взаимно.МужчиныЛюбовь, забота и тепло - вот что ждет вас на этой неделе. Вы не будете чувствовать себя одиноко, так как ваша вторая половинка все время будет рядом. Не забудьте отблагодарить любимого человека.### Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября) Неделя будет позитивной и продуктивной, но не забывайте, что все в этом мире требует отдачи.ЖенщиныПроявляйте как можно больше инициативы в отношениях, не дайте шансу ускользнуть от вас. Вас ждет множество новых знакомств и романтических отношений.МужчиныК вам будут тянуться позитивные и активные люди. Доверяйте внутреннему голосу и уделяйте как можно больше внимания второй половинке. Вас ожидает любовь и забота. ### Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября) На этой неделе вас ожидают новые знакомства, но старайтесь сдерживать эмоции, чтобы не отпугнуть окружающих. ЖенщиныВас ожидает романтика, любовь и страсть. Не ищите идеал, так как можно потерять близких. Сдерживайте эмоции при общении с родными людьми.МужчиныВ семейной жизни вас ждет идиллия и счастье, постарайтесь не испортить гармонию. Все свободное время тратьте на супругу.### Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря) Новые люди, новые знакомства, новые романы - вот что ждет вас на этой неделе.ЖенщиныВас ожидает буря эмоций в связи с романтическим настроем. Не опускайте руки при неудачах, разочарования лишь стимулируют желание дарить любовь и быть любимой.МужчиныВ семейной жизни вас ожидает гармония и полная идиллия. Не стоит ревновать вторую половинку, так как любовь в ваших отношениях занимает первое место. Уделите внимание быту, так как он может создать разногласия в семейной жизни.### Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января) Неделя пройдет спокойно, без потрясений и бурных эмоций.ЖенщиныСтоит обратить внимание на бывших партнеров, так как чувства могут еще не остыть. Вспыхнувшие вновь отношения могут стать ярче и красочнее. МужчиныВам стоит сделать первый шаг в отношениях, ваша вторая половинка ждет от вас активных действий. Оказывайте как можно больше знаков внимания любимому человеку. Романтический вечер будет как нельзя кстати. ### Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля) Неделя станет лучшим временем для романтики и проявления любви.ЖенщиныВас ожидает мир и покой в отношениях. Доверяйте своему любимому и не позволяйте посторонним трудностям портить отношения. Старайтесь идти на компромисс и не обострять ссоры.МужчиныЕсли ваше сердце еще не занято, то будьте уверены, вас ожидает любовь с первого взгляда. Некоторых ожидает сложный выбор: быть верным или пойти на измену. В этом случае стоит помнить о любимой супруге. ### Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта) Возникновение финансовых проблем может оказывать сильное влияние на семейные отношения.ЖенщиныСтарайтесь спокойно относиться к происходящему, не стоит обострять конфликт. Поддерживайте отношения с любимым человеком, ведь только так вы сможете пережить этот период.МужчиныНе стоит отпускать резкие реплики в адрес второй половинки, постарайтесь уделить больше внимания и любви партнеру. Не замыкайтесь в себе, больше общайтесь, это поможет разжечь потухшее пламя. Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristovapro._ Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!