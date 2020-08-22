Будет жарко: гороскоп любви на период с 23 по 29 августа
Поддержка и взаимопонимание, основное правило в любовных отношениях. Страсть в любви помогает оценить партнера по достоинству, верность и преданность сохранит любовь. Проблемы есть всегда, главное все решать вместе, и тогда взаимопонимание и откровенность поможет избежать ненужных конфликтов.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: pixabay.com
На этой неделе Овнам планеты-покровители укажут путь к романтическим отношениям. У них появится возможность откровенно обсудить с партнером наболевшие проблемы.
Женщины
Общение в социальных сетях принесет свежие эмоции от новых знакомств, но не забывайте о прозе жизни.
Мужчины
Звезды располагают вас к искренности с любимой, можно рассказать о самом сокровенном. Объяснить, какие моменты в ваших отношениях вам не очень нравятся.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: pixabay.com
Планеты-покровители обещают неделю без конфликтных ситуаций. Надо вернуться в прошлое и вспомнить о хорошем, это поможет в настоящем времени.
Женщины
Звезды советуют не торопиться принимать поспешных решений, остановитесь и взгляните на ситуацию с другой стороны. Это поможет вам избежать роковой ошибки.
Мужчины
Если отношения вас не совсем устраивают, может дело не в партнере, а в вас. Постарайтесь не усугублять ситуацию, и звезды помогут найти правильное решение.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: pixabay.com
Могут обостриться старые чувства, не надо все принимать близко к сердцу и обижаться без причин. Это может испортить отношения, обида не самый лучший помощник.
Женщины
Не теряйте контроль над эмоциями, надо больше доверять партнеру. Перепады настроения и вспыльчивость могут создать конфликтную ситуацию.
Мужчины
Звезды считают, что проблемы ваши не такие глобальные, как вам кажется. Наберитесь терпения, доверьтесь любимой и вместе с ней найдете решение.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: pixabay.com
Потребуется много сил для решения проблем близких, но не волнуйтесь, звезды расположены к вам, вы со всем справитесь.
Женщины
Неделя будет спокойной, никаких встрясок не ожидается, будьте внимательнее к партнеру.
Мужчины
Не оставляйте без внимания советы любимой, они могут быть вам полезны. Возьмите инициативу в отношениях в свои руки.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: pixabay.com
Вам не надо никому ничего доказывать, но и от своего мнения отказываться не стоит.
Женщины
Очень приятно принимать подарки и выслушивать комплименты, звезды обещают вам много положительных эмоций, сюрпризов и красивых моментов.
Мужчины
Произойдет что-то важное и хорошее, звезды помогут вам разобраться в ситуации, что добавит вам положительных эмоций.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: pixabay.com
Не всегда надо слушать чужие советы, они не всегда разумны, можно прислушаться к внутреннему голосу, звезды направят по правильному пути.
Женщины
На личном фронте у вас все спокойно, можно заняться активным отдыхом, звезды советуют почаще бывать на свежем воздухе.
Мужчины
Решение проблемы в ваших руках, не надо слушать лучшего друга, он может ошибаться.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: pixabay.com
Звезды советуют просыпаться в хорошем настроении, и тогда вас ждут хорошие новости и положительные эмоции.
Женщины
Не думайте о плохом, не нагнетайте обстановку, ситуация разрешится сама собой. Звезды советуют не ссориться с партнером на пустом месте, а посчитать, сколько хороших дел он сделал за последние полгода.
Мужчины
Энергия звезд поможет вам справиться с ревностью, установки на позитив и воспоминания о приятных моментах вашей жизни настроят вас на нужный лад.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: pixabay.com
Не надо злиться и обижаться на близкого человека, все не так уж плохо, как вы думаете.
Женщины
Может показаться, что вами недовольны, и мало оказывают вам внимания. Расслабьтесь, смените обстановку, вы просто устали − необходим сброс настроек и перезагрузка.
Мужчины
Хорошие новости приятно удивят, звезды советуют поделиться радостью с любимой и отметить где-нибудь на природе.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: pixabay.com
Звезды советуют не ждать, когда отношения сами наладятся, не устраивать разборки, а поговорить по душам.
Женщины
Быт замучил − пора устроить романтический ужин. Звезды говорят, что приятная музыка и любимое блюдо, помогут вам.
Мужчины
Накопилось много дел, не получается переделать все сразу. Звезды советуют расположить дела по срочности и не надо нервничать.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: pixabay.com
Не торопитесь делать выводы, и менять все кардинально, звезды не советуют принимать слова друзей за чистую монету.
Женщины
Обратите внимание, что вам говорит близкий человек, это скоро вам очень пригодится.
Мужчины
Звезды советуют вам для укрепления отношений подумать о совместном отдыхе на свежем воздухе.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: pixabay.com
Не обращайте внимания на мелочи, звезды предлагают вам открыть глаза и увидеть, что частности мешают рассмотреть главное.
Женщины
Не всегда советы подруг идут на пользу личным отношениям. Звезды предлагают выбрать только позитивное, на остальное не обращать внимание.
Мужчины
Иногда в рутине забываешь, что личные отношения надо поддерживать, необходимо вспомнить об этом. Звезды советуют не откладывать это в долгий ящик.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: pixabay.com
Откровенность поможет вам заручиться поддержкой партнера, звезды советуют быть настойчивым и решительным.
Женщины
Приятное времяпрепровождение вместе с партнером даст заряд сил и положительных эмоций, звезды советуют взять инициативу в свои руки.
Мужчины
Проявите упорство и настойчивость, не бросайте начатое на полпути, наберитесь терпения. Неуверенность в себе мешает завершению дела.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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