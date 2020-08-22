Будет жарко: гороскоп любви на период с 23 по 29 августа

На этой неделе Овнам планеты-покровители укажут путь к романтическим отношениям. У них появится возможность откровенно обсудить с партнером наболевшие проблемы.

Женщины

Общение в социальных сетях принесет свежие эмоции от новых знакомств, но не забывайте о прозе жизни.

Мужчины

Звезды располагают вас к искренности с любимой, можно рассказать о самом сокровенном. Объяснить, какие моменты в ваших отношениях вам не очень нравятся.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)