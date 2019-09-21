Будет жарко: гороскоп любви на период с 22 по 28 сентября

Сейчас у Овнов наблюдается настрой на игривый лад. Вы застенчивы, привлекаете внимание представителей противоположного пола и готовы к интригам, знакомствам и просто серьезным отношениям.

Женщины

Не можете дождаться первого шага от парня? Действуйте сами. Это значительно ускорит развитие ваших отношений и поможет вывести их на новый уровень.

Мужчины

Старайтесь сдерживать желание подшутить над кем-то, особенно, если этот кто-то ваша вторая половина. Это может ее обидеть.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)