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Будет жарко: гороскоп любви на период с 22 по 28 сентября

Наступающая неделя будет удивительной. Многие обретут счастье, найдя вторую половинку, другие смогут подыскать работу, которая сможет радовать коллективом, атмосферой и естественно – заработной платой.
Ольга Аристова,
астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях»

Самое главное – у каждого знака отмечаются позитивные тенденции, а значит, не будет повода грустить, практически исключены скандалы, конфликты и недопонимания.

Гороскоп любви для Овна (21 марта – 20 апреля)

Фото: vostock-photo

Сейчас у Овнов наблюдается настрой на игривый лад. Вы застенчивы, привлекаете внимание представителей противоположного пола и готовы к интригам, знакомствам и просто серьезным отношениям.

Женщины

Не можете дождаться первого шага от парня? Действуйте сами. Это значительно ускорит развитие ваших отношений и поможет вывести их на новый уровень.

Мужчины

Старайтесь сдерживать желание подшутить над кем-то, особенно, если этот кто-то ваша вторая половина. Это может ее обидеть.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)

Фото: vostock-photo

У Тельцов возможны колебания в настроении, но в целом все положительно.

Женщины

Ваше обаяние затмит даже солнце и стоит этим воспользоваться, особенно если вы еще находитесь в статусе «свободна». Очаровывайте парней и вызывайте зависть других дам. Это подбодрит вас и добавит уверенности.

Мужчины

Вы обладаете уникальным даром - убеждать. Воспользуйтесь им, и докажите своей любимой, что она единственная и неповторимая.

Гороскоп любви для Близнецов (21 мая – 21 июня)

Фото: vostock-photo

У влюбленных Близнецов все будет максимально благоприятно. Исключены негативные моменты.

Женщины

Вы как никогда стремитесь сохранить стабильность в отношениях с партнером и это его очень радует. Он, наконец, увидел заинтересованность в себе и то, что вам нужен этот союз.

Мужчины

Возможны неожиданные подарки от любимой или приятные романтические поездки. Старайтесь взять от них максимум, чтобы впечатления сохранились на долгие годы.

Гороскоп любви для Рака (22 июня – 22 июля)

Фото: vostock-photo

Предстоящая неделя особенно важна для представителей этого знака. В этот период возможны глобальные перемены, которые помогут обрести счастье, заручиться поддержкой близких, и просто достичь гармонии со своим внутренним я.

Женщины

Прислушайтесь к своей интуиции, и не пожалеете. Она подскажет, как сделать правильный шаг.

Мужчины

Эта неделя самая удачливая в сентябре. Совершайте самые неожиданные поступки, предложите своей девушке выйти за вас замуж, отправляйтесь в незабываемое путешествие и просто живите, и наслаждайтесь каждым моментом.

Гороскоп любви для Льва (23 июля – 22 августа)

Фото: vostock-photo

Грядущая неделя полна событий и эмоций особенно в сфере любви.

Женщины

Вы стали слишком чувствительными и капризными, не стоит излишне проявлять детские черты характера, это может спровоцировать конфликты в семье.

Мужчины

Вам стоит взять небольшую паузу в отношениях с дамами, особенно если их несколько. Вас переполняют чувства и желания, но нужно знать границы, чтобы не испортить свою репутацию.

Гороскоп любви для Девы (23 августа – 22 сентября)

Фото: vostock-photo

Все, что будет происходить на предстоящей неделе, напрямую имеет связь с развитием ваших отношений.

Женщины

Вам нужно обратить внимание на личную жизнь, морально подготовьтесь к возможной встрече с бывшим партнером. Не стоит поддаваться эмоциям. Прошлые отношения ушли, и не стоит их возвращать.

Мужчины

Если вы одиноки, то сейчас самое время исправить ситуацию. На горизонте есть несколько интересных вариантов, и не упустите их.

Гороскоп любви для Весов (23 сентября – 22 октября)

Фото: vostock-photo

Неделя будет насыщенной, романтической, с позитивным влиянием планет на влюбленные пары.

Женщины

В ваших отношениях с мужчинами все идеально. Вы любите и любимы, вас понимают, слушают и хотят носить на руках. Не теряйте этой тенденции, и будете очень счастливы.

Мужчины

В вашей паре отсутствует недопонимание, конфликты и другие негативные проблемы. Даже если вы ранее разочаровались в девушках, не стоит связывать неудачи с новыми отношениями. Это совершенно ни к чему.

Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)

Фото: vostock-photo

Эта неделя будет успешной для тех, кто умеет ценить то, что имеет.

Женщины

Если у вас есть некоторые сомнения по поводу своего избранника, то стоит разобраться с ними именно сейчас. Тянуть дальше нет смысла, если у вас имеются серьезные проблемы в самом начале отношений.

Мужчины

Старайтесь более открыто проявлять свои чувства. Ваша вторая половина не всегда может понять то, что вы требуете.

Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)

Фото: vostock-photo

В эту неделю вы найдете новый источник сил и позитивных эмоций. Вам это крайне необходимо.

Женщины

Звезды настоятельно рекомендуют совершать только обдуманные поступки, и тогда вы будете довольны выбором партнера, тем, как развиваются отношения и самое главное тем, к чему они могут привести.

Мужчины

Вы должны быть максимально осторожными. Эмоции переполняют, но сдерживайте их, чтобы не спугнуть объект своего обожания.

Гороскоп любви для Козерога (22 декабря – 19 января)

Фото: vostock-photo

Представителям этого знака неделя покажется слишком долгой и трудной. Ваши эмоции будут резко меняться с позитивных на негативные и наоборот. Не совершайте необдуманных поступков, и не придется ни о чем жалеть.

Женщины

Вы должны проявить инициативу по отношению к партнеру, иначе ваши отношения могут погаснуть в самом начале.

Мужчины

Вы способны повлиять на решения своей партнерши. Продумайте каждый шаг и сможете добиться того, что требуется в данной ситуации.

Гороскоп любви для Водолея (20 января – 18 февраля)

Фото: vostock-photo

У вас наблюдается значительный прилив сил. Вина тому - новые отношения, от которых кружит голову, и летают бабочки в животе. Не теряйте самообладания, и сможете сохранить союз на долгие годы.

Женщины

Вы обаятельны и привлекательны как никогда. Вам не нужно ничего делать, чтобы привлечь внимание и это радует. Есть вероятность встретить свою любовь.

Мужчины

Время укреплять свой брак, дарить тепло и любовь своей любимой и просто наслаждаться тем, что вы есть друг у друга.

Гороскоп любви для Рыб (19 февраля – 20 марта)

Фото: vostock-photo

Наступает неделя любви и романтики. Следуйте этой тенденции, и выходные порадуют приятным сюрпризом.

Женщины

Старайтесь поддерживать легкость в отношениях, и это не отяготит их в будущем.

Мужчины

Смените имидж, разорвите союз, который тянет вас вниз, просто измените свою жизнь.

Ольга Аристова- астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и в Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты- известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.

Фото: vostock-photo

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