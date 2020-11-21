Будет жарко: гороскоп любви на период с 22 по 28 ноября 2020
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
В ноябре стоит готовиться не только к холодам, но и к тому, чтобы в эти холода вас кто-то грел.
Женщины
Вы выставляете много требований к своему партнеру. Они постоянно меняются, и это приводит его в ступор. Станьте более мягкими, и это принесет свои положительные плоды.
Мужчины
Даже если на вашем пути будут встречаться неприятности, но они незначительные и не стоит обращать на них внимания. Уделите время своей второй половинке. Это будет куда лучше.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Звезды приготовили для вас много интересного, и сама Вселенная вам будет помогать во всех начинаниях.
Женщины
Вы сможете реализовать все свои желания, достигнете целей и при этом не нужно будет тратить много сил и времени.
Мужчины
Порой вы настроены пессимистично. Не нужно, так как вокруг вас хорошие люди, будет сохраняться приятная атмосфера, и самое главное, вы сможете наверстать упущенное в любви, карьере и учебе.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
На вашу личную жизнь активно влияют различные планеты и созвездия. Это поможет одиноким Близнецам отыскать вторую половинку, укрепить уже имеющиеся отношения.
Женщины
Каждый день этой недели сможет принести удовольствие. Проводите их со своей второй половинкой, и даже последние деньки осени, несмотря на суровую погоду, будут крайне запоминающимися.
Мужчины
Не хватает романтики? Устройте ее сами. Включите романтический фильм, посидите вдвоем при свечах, прогуляйтесь под луной.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Ноябрьские звезды помогут вам в любом начинании. Вы будете эмоционально устойчивыми, что позволит преодолеть все проблемные ситуации.
Женщины
Если вы считаете себя уязвимыми, то это совершенно зря. Вы тверды духом, полны сил и энергии.
Мужчины
Продумывайте каждый свой шаг, тщательно планируйте все мероприятия, начиная от покупки пылесоса и заканчивая сменой должности на работе. Это поможет исключить оплошности и остаться довольными всеми совершенными действиями.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Для решения семейных дел не нужно глобальных перемен. Просто действуйте по ранее выбранной схеме и не более.
Женщины
Ваш любимый человек ценит вас, как никого другого. Вам стоит задуматься о том, что если он терпит ваш тяжелый характер, то значит, он вас действительно любит.
Мужчины
Мужчина-Лев является добытчиком, но ему стоит помнить, что даже самой грозной львице будет приятна ласка, нежность и милые сюрпризы.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Личная жизнь Дев всегда остается в тайне. Вы не любите делиться своими тревогами, переживаниями. Порой нужно все-таки с кем-то поговорить, чтобы выдохнуть.
Женщины
Никто не сможет вас выбить из колеи. Вы движетесь по заранее созданному плану, совершаете только обдуманные поступки.
Мужчины
Звезды сулят вам приятные знакомства, которые возможно перерастут во что-то большее, чем просто легкий флирт.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Наступающая неделя будет полна романтики, нежностей и чувственности. Все это благодаря тому, что многие одинокие Весы найдут свою вторую половину.
Женщины
Не стоит быть слишком черствыми и колючими. Порой это может оттолкнуть и отвернуть от вас людей. Если у вас есть проблемы и переживания, просто поделитесь ими.
Мужчины
Не давайте повода для ревности и в вашей семье не будет проблем, разногласий.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Вам пора двигаться навстречу переменам. Они будут как нельзя кстати.
Женщины
Вы сейчас находитесь на стадии флирта. Пора переводить отношения на новый уровень.
Мужчины
Не стоит конфликтовать с той, которая ценит вас, которая пойдет за вами на край света и будет приносить вам горячие обеды даже на Северный полюс.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Наступающая неделя в буквальном смысле создана для того, чтобы каждый, кто родился под этим знаком, мог наслаждаться своей жизнью.
Женщины
Вы оптимист по натуре и это помогает решать многие проблемы с легкостью, без депрессий. Вы можете пережить даже одиночество, но скоро оно закончится, и вы снова будете просыпаться в объятьях любимого.
Мужчины
Вы полны сил и энергии и этого будет вполне достаточно, чтобы совершать глобальные открытия, влюбляться и взлететь от счастья до небес.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Согревает не только тепло человеческого тела, но и душа, его отношение к близким. Вы настолько пронизаны теплотой, что возле вас так и хочется погреться.
Женщины
Ноябрьские деньки запомнятся вам надолго. Именно под снегопадом, дождем или сильным ветром вы будете ощущать максимум комфорта в объятьях любимого.
Мужчины
Если вы не можете дать женщине ничего, кроме дружеского общения, то стоит сказать об этом сразу.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Вам свойственно мечтать, витать в облаках. Это никак не мешает вашим основным делам.
Женщины
Чтобы потом не пожалеть о поступках, стоит совершать их на холодную голову и только после тщательного обдумывания возможных последствий.
Мужчины
Звезды помогают вам решать различные проблемы. Самое главное — это вовремя обнаружить подсказки Вселенной, распознать их суть и правильно применить на деле.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Активность планет усиливается с каждым днем, а их положительные волны благоприятно сказываются на Рыбах.
Женщины
Не стоит критиковать своего мужчину. Он действительно ценит вас, любит до безумия и готов отдать душу за то, чтобы вы были рядом.
Мужчины
Чтобы быть мужчиной, о котором мечтают женщины, нужно понимать то, что такое мужские поступки и когда их нужно совершать. Так, вы сможете показать то, что вы действительно достойны внимания.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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