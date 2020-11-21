Будет жарко: гороскоп любви на период с 22 по 28 ноября 2020

В ноябре стоит готовиться не только к холодам, но и к тому, чтобы в эти холода вас кто-то грел.

Женщины

Вы выставляете много требований к своему партнеру. Они постоянно меняются, и это приводит его в ступор. Станьте более мягкими, и это принесет свои положительные плоды.

Мужчины

Даже если на вашем пути будут встречаться неприятности, но они незначительные и не стоит обращать на них внимания. Уделите время своей второй половинке. Это будет куда лучше.

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