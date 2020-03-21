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Будет жарко: гороскоп любви на период с 22 по 28 марта

Звезды на этой неделе обещают разнообразие, в том числе в любовной сфере. Не для всех знаков зодиака ситуация будет благоприятной, но скучно точно не будет.

В крепких отношениях могут произойти конфликты. Если податься эмоциям, последствия ссор и споров окажутся долгоиграющими. Парам стоит максимально спокойно принимать недостатки друг друга и не обращать внимания на досадные мелочи. Тем, кто еще только ищет свою любовь, сейчас может улыбнуться настоящая удача, нужно только не пропустить этот момент.

Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)

Фото: Gerd Altmann/Pixabay.com

Овнам хочется новых ощущений и ярких эмоций. Не забывайте, что смена партнера – не единственный способ разнообразить свою жизнь.

Женщины

Устройте романтический ужин или прогулку, сходите в кино – вашим отношениям сейчас нужна поддержка. Одиноким представителям этого знака предстоит много новых знакомств.

Мужчины

Сейчас вам особенно легко познакомиться с обаятельной дамой. Но не демонстрируйте свои серьезные намерения сразу, всему свое время.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)

Фото: Gerd Altmann/Pixabay.com

Если смотреть на отношения через призму негатива, не стоит удивляться нежелательному развитию событий. Проявите понимание в отношениях с партнером, ваши усилия обязательно окупятся.

Женщины

Не самое удачное время для поиска второй половинки, сейчас вероятнее мимолетные связи. Оптимистичнее относитесь ко всему происходящему и не притягивайте неприятности.

Мужчины

Сейчас лучше сосредоточиться на работе, звезды не обещают любовных приключений и новых отношений.

Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)

Фото: Gerd Altmann/Pixabay.com

На любовном фронте царит полный штиль, никаких конфликтов в отношениях с партнером не предвидится.

Женщины

Одинокие Близнецы теряют уверенность в своих силах. Но Вселенная готовит для вас приятный сюрприз. Не отчаивайтесь, займитесь чем-то приятным, найдите новое хобби, а перемены к лучшему не заставят себя ждать.

Мужчины

Встречи с друзьями поднимут настроение и станут хорошей возможностью для нового знакомства. Внимательнее смотрите по сторонам.

Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)

Фото: Gerd Altmann/Pixabay.com

Доверьтесь воле волн, не пытайтесь грести против течения. Это позволит выйти на новый виток в отношениях, несмотря на все обстоятельства.

Женщины

Одиноким представителям знака не помогут активные попытки найти вторую половину, любовь не случается по заказу.

Мужчины

Вы сможете провести время в приятном обществе, но без особых перспектив. Сейчас подходящее время для новых интересов, а не очередного романа.

Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)

Фото: Gerd Altmann/Pixabay.com

Для Львов наступает очень благоприятный период в любовном плане. В семье царит взаимопонимание, партнер постарается порадовать и удивить вас, цените это.

Женщины

Поиски второй половины могут оказаться весьма успешными. Вы готовы с головой нырнуть в новые отношения, и у вас будет такая возможность.

Мужчины

Вам представится шанс найти свою любовь. Это очень благоприятный период для начала отношений.

Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)

Фото: Gerd Altmann/Pixabay.com

Девы сомневаются в партнере, в себе, в своих чувствах. Единственный способ сделать правильный выбор – принимать решения самому.

Женщины

Постарайтесь почувствовать, где проходит граница между вашими желаниями и мнением окружающих. Интересные знакомства последнего времени могут вскружить голову.

Мужчины

Дамы балуют вас вниманием. Не торопитесь рвать предыдущие отношения, это может оказаться ошибкой.

Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)

Фото: Gerd Altmann/Pixabay.com

Звезды могут спутать все ваши любовные планы, приготовьтесь к неожиданностям.

Женщины

Не пугайтесь неожиданных предложений партнера, он просто пытается разнообразить отношения. Те, кто только ищет пару, познакомятся с интересными людьми там, где совершенно этого не ожидали.

Мужчины

Вам предстоит сделать выбор между разумным поведением и чувствами. Смело заводите новые знакомства, одно из них может стать началом долгих отношений.

Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)

Фото: Gerd Altmann/Pixabay.com

Скорпионам придется побороться за свои отношения, существующие или новые. В парах возможно недопонимание между партнерами, ссоры по мелочам.

Женщины

Новому роману пытаются помешать соперницы, постарайтесь никому не рассказывать о своих любовных планах.

Мужчины

У вас получится заинтересовать будущего партнера, но не сразу. Проявите инициативу и запаситесь терпением.

Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)

Фото: Gerd Altmann/Pixabay.com

Стрельцам на этой неделе удастся разрешить давние разногласия с партнером и разобраться с любыми запутанными ситуациями.

Женщины

Для вас наступает время любви и взаимности. Новые отношения окажутся крепкими и перспективными, они вполне могут привести к браку.

Мужчины

Вы задумаетесь о семейных отношениях, совместном будущем. Подумайте, тот ли человек сейчас рядом с вами.

Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)

Фото: Gerd Altmann/Pixabay.com

Козероги удивят партнера своей страстью и пылкостью. На этом фоне все конфликты и споры покажутся незначительными, решатся сами собой.

Женщины

Вы буквально излучаете любовные флюиды, и это притягивает противоположный пол. Появится сразу несколько новых поклонников.

Мужчины

Подходящее время для романтических свиданий. Позвольте себе красивые ухаживания, и результат вас наверняка удивит.

Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)

Фото: Gerd Altmann/Pixabay.com

Водолеи рискуют запутаться в собственных чувствах, и это может повлиять даже на самые крепкие отношения.

Женщины

Постарайтесь не ранить партнера, скорее всего, ваши сомнения временны. Для одиноких Водолеев перспективные знакомства сейчас маловероятны.

Мужчины

Проведите время в кругу друзей, сейчас неподходящее время для новых знакомств.

Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)

Фото: Gerd Altmann/Pixabay.com

Представителей этого знака ждут перемены. Возможно, это будут приятные и неожиданные события в семье или возвращение прошлых чувств.

Женщины

Сейчас лучше не доверять обстоятельствам, а действовать в собственных интересах. Это хорошее время для поиска партнера, возможно, начало новых длительных отношений.

Мужчины

Вы настроены позитивно и привлекаете интересных людей, готовы пробовать себя в новой паре.

Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.

Фото: Gerd Altmann/Pixabay.com

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