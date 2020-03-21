Будет жарко: гороскоп любви на период с 22 по 28 марта

Овнам хочется новых ощущений и ярких эмоций. Не забывайте, что смена партнера – не единственный способ разнообразить свою жизнь.

Женщины

Устройте романтический ужин или прогулку, сходите в кино – вашим отношениям сейчас нужна поддержка. Одиноким представителям этого знака предстоит много новых знакомств.

Мужчины

Сейчас вам особенно легко познакомиться с обаятельной дамой. Но не демонстрируйте свои серьезные намерения сразу, всему свое время.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)