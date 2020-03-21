Будет жарко: гороскоп любви на период с 22 по 28 марта
В крепких отношениях могут произойти конфликты. Если податься эмоциям, последствия ссор и споров окажутся долгоиграющими. Парам стоит максимально спокойно принимать недостатки друг друга и не обращать внимания на досадные мелочи. Тем, кто еще только ищет свою любовь, сейчас может улыбнуться настоящая удача, нужно только не пропустить этот момент.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Gerd Altmann/Pixabay.com
Овнам хочется новых ощущений и ярких эмоций. Не забывайте, что смена партнера – не единственный способ разнообразить свою жизнь.
Женщины
Устройте романтический ужин или прогулку, сходите в кино – вашим отношениям сейчас нужна поддержка. Одиноким представителям этого знака предстоит много новых знакомств.
Мужчины
Сейчас вам особенно легко познакомиться с обаятельной дамой. Но не демонстрируйте свои серьезные намерения сразу, всему свое время.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Gerd Altmann/Pixabay.com
Если смотреть на отношения через призму негатива, не стоит удивляться нежелательному развитию событий. Проявите понимание в отношениях с партнером, ваши усилия обязательно окупятся.
Женщины
Не самое удачное время для поиска второй половинки, сейчас вероятнее мимолетные связи. Оптимистичнее относитесь ко всему происходящему и не притягивайте неприятности.
Мужчины
Сейчас лучше сосредоточиться на работе, звезды не обещают любовных приключений и новых отношений.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Gerd Altmann/Pixabay.com
На любовном фронте царит полный штиль, никаких конфликтов в отношениях с партнером не предвидится.
Женщины
Одинокие Близнецы теряют уверенность в своих силах. Но Вселенная готовит для вас приятный сюрприз. Не отчаивайтесь, займитесь чем-то приятным, найдите новое хобби, а перемены к лучшему не заставят себя ждать.
Мужчины
Встречи с друзьями поднимут настроение и станут хорошей возможностью для нового знакомства. Внимательнее смотрите по сторонам.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Gerd Altmann/Pixabay.com
Доверьтесь воле волн, не пытайтесь грести против течения. Это позволит выйти на новый виток в отношениях, несмотря на все обстоятельства.
Женщины
Одиноким представителям знака не помогут активные попытки найти вторую половину, любовь не случается по заказу.
Мужчины
Вы сможете провести время в приятном обществе, но без особых перспектив. Сейчас подходящее время для новых интересов, а не очередного романа.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Gerd Altmann/Pixabay.com
Для Львов наступает очень благоприятный период в любовном плане. В семье царит взаимопонимание, партнер постарается порадовать и удивить вас, цените это.
Женщины
Поиски второй половины могут оказаться весьма успешными. Вы готовы с головой нырнуть в новые отношения, и у вас будет такая возможность.
Мужчины
Вам представится шанс найти свою любовь. Это очень благоприятный период для начала отношений.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Gerd Altmann/Pixabay.com
Девы сомневаются в партнере, в себе, в своих чувствах. Единственный способ сделать правильный выбор – принимать решения самому.
Женщины
Постарайтесь почувствовать, где проходит граница между вашими желаниями и мнением окружающих. Интересные знакомства последнего времени могут вскружить голову.
Мужчины
Дамы балуют вас вниманием. Не торопитесь рвать предыдущие отношения, это может оказаться ошибкой.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Gerd Altmann/Pixabay.com
Звезды могут спутать все ваши любовные планы, приготовьтесь к неожиданностям.
Женщины
Не пугайтесь неожиданных предложений партнера, он просто пытается разнообразить отношения. Те, кто только ищет пару, познакомятся с интересными людьми там, где совершенно этого не ожидали.
Мужчины
Вам предстоит сделать выбор между разумным поведением и чувствами. Смело заводите новые знакомства, одно из них может стать началом долгих отношений.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Gerd Altmann/Pixabay.com
Скорпионам придется побороться за свои отношения, существующие или новые. В парах возможно недопонимание между партнерами, ссоры по мелочам.
Женщины
Новому роману пытаются помешать соперницы, постарайтесь никому не рассказывать о своих любовных планах.
Мужчины
У вас получится заинтересовать будущего партнера, но не сразу. Проявите инициативу и запаситесь терпением.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Gerd Altmann/Pixabay.com
Стрельцам на этой неделе удастся разрешить давние разногласия с партнером и разобраться с любыми запутанными ситуациями.
Женщины
Для вас наступает время любви и взаимности. Новые отношения окажутся крепкими и перспективными, они вполне могут привести к браку.
Мужчины
Вы задумаетесь о семейных отношениях, совместном будущем. Подумайте, тот ли человек сейчас рядом с вами.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Gerd Altmann/Pixabay.com
Козероги удивят партнера своей страстью и пылкостью. На этом фоне все конфликты и споры покажутся незначительными, решатся сами собой.
Женщины
Вы буквально излучаете любовные флюиды, и это притягивает противоположный пол. Появится сразу несколько новых поклонников.
Мужчины
Подходящее время для романтических свиданий. Позвольте себе красивые ухаживания, и результат вас наверняка удивит.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Gerd Altmann/Pixabay.com
Водолеи рискуют запутаться в собственных чувствах, и это может повлиять даже на самые крепкие отношения.
Женщины
Постарайтесь не ранить партнера, скорее всего, ваши сомнения временны. Для одиноких Водолеев перспективные знакомства сейчас маловероятны.
Мужчины
Проведите время в кругу друзей, сейчас неподходящее время для новых знакомств.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Gerd Altmann/Pixabay.com
Представителей этого знака ждут перемены. Возможно, это будут приятные и неожиданные события в семье или возвращение прошлых чувств.
Женщины
Сейчас лучше не доверять обстоятельствам, а действовать в собственных интересах. Это хорошее время для поиска партнера, возможно, начало новых длительных отношений.
Мужчины
Вы настроены позитивно и привлекаете интересных людей, готовы пробовать себя в новой паре.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Gerd Altmann/Pixabay.com
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