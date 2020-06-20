Будет жарко: гороскоп любви на период с 21 по 27 июня

В эту неделю вы можете делать все, что вам только захочется. Любое занятие, особенно, если оно будет с партнером, принесет вам удовольствие.

Женщины

Вас осыплют комплиментами и подарками. Вы будете на седьмом небе от счастья, что вам дарят столько внимания.

Мужчины

Исполняйте свои мечты. Не бойтесь экспериментировать. Не стесняйтесь знакомиться и назначайте встречи.

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