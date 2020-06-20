Будет жарко: гороскоп любви на период с 21 по 27 июня
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: 13smok/ Pixabay.com
Начало недели будет напряженным. К пятнице тенденции сменятся на положительные, вы сможете отдохнуть, расслабиться в кругу близких людей.
Женщины
Звезды советуют взять паузу в отношениях. Она нужна, чтобы разобраться в себе и понять цель вашего союза.
Мужчины
Ваша пара существует длительный срок. Как правило, представительницы прекрасного пола ждут особого предложения в этом случае.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: 13smok/ Pixabay.com
В эту неделю вы можете делать все, что вам только захочется. Любое занятие, особенно, если оно будет с партнером, принесет вам удовольствие.
Женщины
Вас осыплют комплиментами и подарками. Вы будете на седьмом небе от счастья, что вам дарят столько внимания.
Мужчины
Исполняйте свои мечты. Не бойтесь экспериментировать. Не стесняйтесь знакомиться и назначайте встречи.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: 13smok/ Pixabay.com
У Близнецов все хорошо. Они в прекрасном расположении духа, что радует их вторых половинок.
Женщины
Важно помнить то, что за погоду в доме отвечает именно женщина. Мужчина — это опора, а дама — это очаг, и от ее пылкости зависит страсть, тепло и уют.
Мужчины
Вам стоит набраться терпения. В некоторых моментах стоит перешагнуть через себя и согласиться с любимой. Это научит вас отыскивать компромисс, когда это так необходимо.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: 13smok/ Pixabay.com
Проявляя желание и инициативу, вы показываете свои качества – твердость, настойчивость, целенаправленность.
Женщины
Если предмет вашего обожания не может сделать первый шаг, то возьмите все в свои руки. Порой именно так создаются крепкие семьи.
Мужчины
Берегите мир в своей паре. Никто не сделает это за вас. Потратьте свободное время на объятия, совместный просмотр кино, на ужин при свечах.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: 13smok/ Pixabay.com
Львы отличаются от других знаков зодиака ярким характером и насыщенными эмоциями, возникающими от казалось бы самых банальных ситуаций.
Женщины
Чтобы иметь рядом мужчину, который сможет постоять за ваш союз, нужно уметь быть покорными. В противном случае рядом будет тот, кого придется защищать вам самим.
Мужчины
Вы ведете себя лениво и не желаете ничего делать для своей любимой. Пора искоренять это качество.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: 13smok/ Pixabay.com
Вам свойственно нервничать по каждому поводу. Не стоит тратить свои силы. Все что происходит в браке – это банальности, на которые не стоит тратить свое время.
Женщины
Хочется новых впечатлений? Создайте новую атмосферу своими руками. Смените обои, познакомьтесь с новым молодым человеком, обновите имидж.
Мужчины
Вы умеете урегулировать конфликты в отношениях. Именно за это вас ценит вторая половинка. Вы готовы идти на компромисс. Старайтесь придерживаться этой тенденции, и вы будете любить друг друга до последнего вздоха.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: 13smok/ Pixabay.com
На эту неделю можно планировать важные встречи. Все они будут касаться романтической сферы.
Женщины
Если хорошо подготовиться, то можно покорить даже самую неприступную стену. Понравился мужчина? Вырывайте его из лап других дам как можно скорее, и он будет только ваш.
Мужчины
Семейные Весы ощутят, что в их жизни наступила белая полоса. Это поддержит ваш потенциал и позволит решиться на что-то новое, необычное.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: 13smok/ Pixabay.com
В эту неделю вас закрутит водоворот событий, чувств. На вас свалится много эмоций, впечатлений. Нужно выдержать этот напор.
Женщины
Стоит быть более внимательными. Около вас есть тот, кто может стать избранником, мужем, отцом ваших детей.
Мужчины
Вокруг царит беспокойство, кризис, экономические проблемы, но вы совершенно непоколебимы. В вашей семье взаимопонимание, любовь и умиротворение. Не нарушайте эту гармонию.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: 13smok/ Pixabay.com
Многие Стрельцы длительное время испытывали тяжесть на душе. Сейчас наступает время, когда можно сбросить с себя проблемы и пойти навстречу новым приключениям.
Женщины
Вы ощутите стабильность в отношениях. Ваша вторая половинка радует вас как никогда. Вы этому очень рады.
Мужчины
Ваш союз можно назвать примером для подражания. Вы очень изменились, чтобы покорить эту женщину. Сделайте ее по-настоящему счастливой, предложите свою руку и сердце. Она точно не откажется.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: 13smok/ Pixabay.com
Звезды в буквальном смысле обязывают козерогов подумать над своими отношениями. Если где- то есть маленькие трещинки, то их стоит подлатать.
Женщины
Вы слишком много времени проводите на работе. Ваш партнер заскучал и даже начал ревновать. Уделите ему вечер, выходные, всю себя.
Мужчины
Если вы до сих пор одиноки и не можете найти себе пару, то пора выходить на открытый поиск. От вас так и пышет желание любить. Женщины смотрят вам вслед и завидуют, что кому-то достанется такой красавчик. Звезды на вашей стороне.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: 13smok/ Pixabay.com
У одиноких Водолеев наступит новая любовь. Вас озарят совершенно иные чувства, которых вы не испытывали никогда.
Женщины
Эта неделя особенная. Вы можете с головой окунуться в омут любви и не пожалеете ни на минуту. Отбросьте все сомнения, вы встретили того, кто вам послан судьбой.
Мужчины
Проявляя заботу к своему любимому человеку, вы показываете не слабость, а взаимность, уважение.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: 13smok/ Pixabay.com
Рыбкам звезды сулят пополнения в бюджете, семье и возможно в паспорте.
Женщины
Те, кто давно мечтал о ребенке, наконец, увидят две желанные полоски. Этот день будет самым лучшим в вашей жизни.
Мужчины
Вашим отношениям нужна небольшая передышка. Попробуйте отдохнуть друг от друга пару дней. Это пойдет на пользу.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!