Будет жарко: гороскоп любви на период с 21 по 27 июля

Лето в самом разгаре, и нужно пользоваться этим шансом. Посещайте пляжи, отправляйтесь на романтические свидания, провожайте закаты и встречайте рассветы.

Женщины

К вам вернется уверенность в себе. Вы будете чувствовать прилив сил и бодрости, легкость на душе и невероятно положительное настроение. Самое главное - это не терять голову, чтобы впоследствии не пожалеть о любовных похождениях.

Мужчины

Действуйте прямо и решительно. Если у вас есть объект обожания, то стоит перейти в наступление и проявить себя. Расскажите о своих чувствах, покажите то, что вы лучше остальных и возможно, она оценит этот ход.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)