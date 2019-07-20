Будет жарко: гороскоп любви на период с 21 по 27 июля

Звезды будут на стороне тех, кто стремится наладить отношения с партнерами, отодвинув негатив на задний план, тех, кто желает изменить свою жизнь и обустроить ее самым наилучшим образом. Самое главное - это двигаться к заданной цели и не сдаваться, и только тогда результат сможет поразить сполна.
Гороскоп любви для Овна (21 марта – 20 апреля)
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Лето в самом разгаре, и нужно пользоваться этим шансом. Посещайте пляжи, отправляйтесь на романтические свидания, провожайте закаты и встречайте рассветы.
Женщины
К вам вернется уверенность в себе. Вы будете чувствовать прилив сил и бодрости, легкость на душе и невероятно положительное настроение. Самое главное - это не терять голову, чтобы впоследствии не пожалеть о любовных похождениях.
Мужчины
Действуйте прямо и решительно. Если у вас есть объект обожания, то стоит перейти в наступление и проявить себя. Расскажите о своих чувствах, покажите то, что вы лучше остальных и возможно, она оценит этот ход.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo
У Тельцов будет море любви, взаимопонимания и доверия. Станьте более близки к своим вторым половинкам. Им так не хватает вашего тепла и заботы.
Женщины
Звезды настоятельно рекомендуют установить баланс между семьей и работой, так как вы слишком много времени уделяете последней. Это может стать причиной конфликтов с партнером, так как он чувствует дефицит внимания.
Мужчины
У вас все проблемы позади. Вы заметно улучшили свое положение среди знакомых, и это уже оценили представительницы прекрасного пола. Старайтесь не козырять своими преимуществами и найдете ту, которая будет любить вас за истинные достоинства.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo
Если у вас есть недопонимание в общении с противоположным полом, то сейчас самое время пересмотреть свои нравы, принципы и даже способы знакомства.
Женщины
Ваши незаконченные отношения дадут о себе знать. Предстоит сделать выбор между старым и новым ухажером, но стоит хорошо подумать, прежде чем отдать предпочтение одному из них.
Мужчины
Неделя будет полна эмоций, радости и позитива. Не спешите тратить время зря, спланируйте каждый час. Это позволит выполнить все, что задумали, уделить внимание своим вторым половинам, и при этом не допустить серьезных оплошностей.
Гороскоп любви для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo
У Раков возможны проблемы на любовном фронте. Чрезмерная напористость может вызвать неоднозначную реакцию у объекта вашего обожания.
Женщины
Прежде чем выдвигать партнеру теории об изменах, критиковать его ревностью и разговаривать на повышенных тонах, лучше подумайте, как давно вы не выбирались вдвоем, как часто вы ходите в ресторан, кино или просто прогуливаетесь по вечерам? Уделите внимание друг другу, и ваша ревность утихнет сама собой.
Мужчины
Собственные обиды - это только ваше воображение. Все намного лучше и ярче, чем вам кажется. Ваша партнерша самая-самая, ведь вы ее выбрали из тысяч других. Цените это, любите ту, которая проходит с вами невзгоды и радости и почувствуете себя самым счастливым на планете.
Гороскоп любви для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo
Звезды рекомендуют Львам обращать внимания на подсказки партнера в отношениях. Возможно, они направляют вас, помогают выстоять в сложных ситуациях, где так необходима поддержка.
Женщины
Вы неотразимы в любое время года и суток, но не нужно быть столь уверенными в себе, так как чрезмерная самовлюбленность порой приводит к эгоизму. Эта неделя благоприятна для перемен, самосовершенствования и для приятных романтических встреч.
Мужчины
Не стоит провоцировать партнершу, если в этом нет реальной нужды. Вы ревнуете от того, что безумно любите и цените свою даму, а излишние упреки могут оттолкнуть ее от вас.
Гороскоп любви для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo
В любовной сфере будет затишье, но это ненадолго. В скором времени грядут серьезные перемены.
Женщины
Наладьте отношения с партнером, если его нет, то сейчас самое время подыскать наиболее оптимального кандидата. Вам крайне необходима встряска, романтические встречи, прогулки под луной и масса внимания.
Мужчины
Умерьте свой пыл. Дама вашего сердца может испугаться такого напора. Сейчас достаточно просто встреч, телефонных разговоров до утра и легких касаний друг друга. Это подогреет ваши чувства и накалит страсть до предела.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo
Влюбленные и одинокие - это неделя именно для вас. Те, у кого есть любимый человек, перейдут на новый уровень отношений, а те, кто до сих пор одинок, наконец, встретит своего спутника жизни.
Женщины
Будьте на стороже. На вас в буквальном смысле идет охота представителей противоположного пола. Вы красивы, обаятельны, но должны тщательно разбираться в партнерах, чтобы впоследствии не пожалеть о выборе.
Мужчины
Весам, которых терзают сомнения, нужно приостановить свои действия. Остановитесь, подумайте, возможно, вы что-то делаете не так.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Представителям этого знака звезды крайне рекомендуют сбавить свой эгоизм, ваши чрезмерные высказывания в сторону второй половину могут быть особенно обидными.
Женщины
Дамы красивы и при свете дня и под покровом ночи, но самоуверенность отталкивает ваших потенциальных партнеров. Будьте к ним более снисходительны и сможете найти того, кто растопит ваше сердце.
Мужчины
Выходные посвятите налаживанию отношений с близким вам человечком. Ваша спутница жизни заскучала без внимания, заботы и романтики, и сейчас самое время заняться укреплением отношений.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Ваша жизнь спокойная и размеренная. Этот июль подарит море впечатлений даже тем, кто не поедет в отпуск за пределы страны. Самое главное - это не упускать возможности расслабиться и приятно провести время вместе со своими вторыми половинками.
Женщины
Ваш привычный ход будней нарушит невероятная встреча, у которой возможно романтическое продолжение. Дамы будут в буквальном смысле потрясены бурей эмоций, которая накроет с головой.
Мужчины
Стрельцы, которые находятся в поиске любви, обретут то, что хотят. Не оттолкните суженую, которую посылает вам вселенная, и вы станете самыми счастливыми на всей планете Земля.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo
Астрологический прогноз сулит приятные перемены на любовном фронте, причем ваша вторая половинка уже вам знакома. Стоит присмотреться к тем, кто вас окружает.
Женщины
Будьте искренны и не таите своих чувств. Это поможет вам показать свою истинную утонченную натуру, а это нравится мужчинам больше яркой внешней упаковки.
Мужчины
Откройте свое сердце той, которая вас привлекает, и вы не пожалеете о таком поступке. Звезды сулят крайне приятные романтические приключения.
Гороскоп любви для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Рассудительным и осмотрительным Водолеям нужно быть более мягкими. Невозможно просчитать каждый свой шаг, так как в любви нет правил, формул и указаний. Если вам признаются в любви, не нужно отталкивать, возможно, вы встретили любовь всей своей жизни.
Женщины
Вас ожидают крутые жизненные виражи. Перемены будут только к лучшему. Незамужние дамы получат интересные предложения от партнеров, и ни в коем случае не стоит от них отказываться.
Мужчины
Совершайте безумные поступки, отправляйтесь на край земли, чтобы провести там самый незабываемый романтический уикенд, и вы действительно запомните его на всю жизнь.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo
Представителям этого знака нужно научиться анализировать свой внутренний мир. Именно собственные переживания являются причиной неудач на любовном фронте.
Женщины
Хотите найти путь к счастью? Перестаньте любить только себя. Именно так вы сможете понять противоположный пол, начнете уважать мнение партнера и даже ценить его за уникальный характер, особое отношение к вам и вашим чувствам.
Мужчины
Сейчас стоит игнорировать всяческое влияние со стороны. Окружающие могут натолкнуть вас на идеи, которые совершенно противоречат реальности. Обдумывайте каждый шаг, который касается представительниц прекрасного пола, и тогда вас ждет удача в отношениях, браке и долгой совместной жизни.
Ольга Аристова- астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и в Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты- известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo
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