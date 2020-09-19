Будет жарко: гороскоп любви на период с 20 по 26 сентября
Небесные светила практически никого не обделят возможностью обретения гармонии в любви. Главное – наслаждаться отношениями, а если второй половинки еще нет, она непременно скоро появится, нужно просто набраться немного терпения. Звезды практически каждому дадут шанс найти спутника жизни, а вот каким он будет, покажет будущее.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Немногим Овнам дано влюбиться с первого взгляда. Зато они ценят отношения, в которые вступают, расставание с постоянным партнером им дается крайне тяжело.
Женщины
Если хочется романтичного свидания, на этой неделе оно вполне может состояться. Немного хитрости, ласки и кокетства и вам удастся получить желаемое.
Мужчины
Мужчины-Овны, находящиеся в поиске спутницы обретут шанс встретить ту, что подарит им чувство стабильности. Новые отношения будут развиваться стремительно, главное – проявлять уверенность.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Чтобы не случилось, не стоит торопить своего избранника. Пока у вас нет возможности изменить ситуацию. Раз обстоятельства так складываются, значит, так нужно.
Женщины
Чрезмерная сдержанность может разрушить отношения, как и нетерпеливость. Если понравившийся мужчина пока не отвечает взаимностью, значит, время еще не пришло.
Мужчины
У мужчин-Тельцов «горячая кровь». Они часто влюбляются и с легкостью увлекаются, стараются заводить отношения с женщинами, которых не нужно долго добиваться. Такое поведение может стать ошибкой – не упустите ту, с которой сможете жить счастливо.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Любовь с первого взгляда – это не про Близнецов, так думает большинство представителей этого знака, но бывают и исключительные случаи.
Женщины
На этой неделе есть шанс встретить мужчину, который покорит ваше сердце. Он сразу западет вам в душу. Главное – не упустить «своего» человека.
Мужчины
Цените отношения, в которые вступили. Если вторая половинка пока не найдена, приглядитесь к окружающим вас женщинам, любовь ближе, чем вы думаете.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Организуйте романтическое свидание в красивой обстановке. Приглушите свою ревность, если не хотите разрушить отношения.
Женщины
Вы предъявляете к своему мужчине слишком много требований. Вам и собеседника хорошего подавай и пылкого любовника. Пересмотрите свои приоритеты, умерьте притязания, иначе можете остаться в одиночестве.
Мужчины
Вашей даме сердца не хватает романтики. Проявляйте больше внимания по отношению к своей половинке. Помните, что женщинам нужна ласка и нежность.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Проявляйте больше инициативы в отношениях. Если ваша цель построить семью, эта неделя идеально подходит для закладки фундамента новых отношений.
Женщины
Мечта обзавестись крепким надежным плечом в ближайшее время может стать реальностью. Звезды сулят вам неожиданную встречу, и состоится она совсем скоро.
Мужчины
Покажите приглянувшейся вам женщине, что она вам не безразлична. Подарите цветы, пофлиртуйте. Велика вероятность, что дама ответит взаимностью.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Отношения, которые вы рассматривали как легкий флирт, могут перерасти во что-то серьезное.
Женщины
Постарайтесь преодолеть свое недоверие к мужчинам. Человек, который сейчас находится рядом с вами, искренен и по-настоящему дорожит отношениями.
Мужчины
Непостоянство в любви может быть чревато. Вы рискуете упустить женщину, которая способна стать для вас идеальной спутницей жизни.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Из-за любви к переменам Весам сложно хранить верность постоянному партнеру. Прежде чем пойти на измену, подумайте, какую боль это причинит вашему спутнику.
Женщины
Если ваш мужчина будет чувствовать себя желанным и любимым, он вас не покинет. Постарайтесь больше доверять партнеру.
Мужчины
Цените в партнере его умение проявить заботу и внимание. Помните, что эмоциональная совместимость не менее важна, чем сексуальная.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Скорпионы, чувствующие себя желанными, превращаются в страстных и умелых любовников. Равнодушие к партнеру чревато крахом отношений.
Женщины
Неуверенность в партнере мешает вам расслабиться. Постарайтесь раскрепоститься во время близости, только так вы сможете получить от нее максимальное удовольствие.
Мужчины
Если есть проблемы в отношениях, решайте их, а не замалчивайте. Научитесь сопереживать партнерше, прислушивайтесь к ее желаниям.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Стрельцам звезды сулят перемены на любовном фронте, не нужно их бояться. Вас ждут чувственные отношения.
Женщины
Недостает романтики и нежности в отношениях? – скажите об этом партнеру. Не нужно скрывать свои желания.
Мужчины
Погружаясь в омут страсти, думайте о будущем. Помните, что секс – это еще не все, важно построить крепкую семью.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Козерогам звезды обещают богатую на любовные приключения неделю.
Женщины
Чем больше нежности вы будете проявлять по отношению к своему мужчине, тем сильнее он к вам привяжется.
Мужчины
Перестаньте критиковать свою спутницу, лучше подарите ей роскошный букет цветов или организуйте романтическое свидание.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Водолеям нужно поверить в собственную привлекательность. Заниженная самооценка мешает строить отношения.
Женщины
Если вашу веру в себя подорвал кто-то из мужчин – это не значит, что новые отношения будут развиваться по старому сценарию. Постарайтесь довериться другому человеку.
Мужчины
Почаще говорите своей даме сердца комплименты. Не забывайте дарить цветы и устраивать маленькие сюрпризы.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Для многих Рыб при выборе партнера на первом месте стоит его внешняя привлекательность. Это не всегда оправданно.
Женщины
Расслабьтесь и получайте удовольствие от зарождающихся отношений. Не стройте больших планов, для этого еще наступит время.
Мужчины
Будьте верны своей даме и никуда она от вас не денется. Помните, что женщины ценят стабильность в отношениях.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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