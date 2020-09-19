Будет жарко: гороскоп любви на период с 20 по 26 сентября

Немногим Овнам дано влюбиться с первого взгляда. Зато они ценят отношения, в которые вступают, расставание с постоянным партнером им дается крайне тяжело.

Женщины

Если хочется романтичного свидания, на этой неделе оно вполне может состояться. Немного хитрости, ласки и кокетства и вам удастся получить желаемое.

Мужчины

Мужчины-Овны, находящиеся в поиске спутницы обретут шанс встретить ту, что подарит им чувство стабильности. Новые отношения будут развиваться стремительно, главное – проявлять уверенность.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)