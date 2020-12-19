Будет жарко: гороскоп любви на период с 20 по 26 декабря 2020

Каждый человек имеет право на счастье, и вы не исключение. Вам не хватает решимости, но в эти 7 дней ее будет столько, что захочется поделиться с остальными.

Женщины

Энергетика планет благосклонна к вам. Вы можете попросить повышение на работе, планировать уикенд и даже признаться в чувствах тому, кто давно поселился в вашем сердце.

Мужчины

Внутри вас царит гармония, спокойствие. Это то, чего вы так долго ждали.

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