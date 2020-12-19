Будет жарко: гороскоп любви на период с 20 по 26 декабря 2020
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Каждый человек имеет право на счастье, и вы не исключение. Вам не хватает решимости, но в эти 7 дней ее будет столько, что захочется поделиться с остальными.
Женщины
Энергетика планет благосклонна к вам. Вы можете попросить повышение на работе, планировать уикенд и даже признаться в чувствах тому, кто давно поселился в вашем сердце.
Мужчины
Внутри вас царит гармония, спокойствие. Это то, чего вы так долго ждали.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе вам придется поднапрячься, чтобы добиться поставленной цели, но работа будет не такой сложной, как покажется на первый взгляд.
Женщины
Вы давно мечтаете о любви, взаимопонимании, о том, чтобы рядом с вами был человек, которому можно доверить всю себя, весь свой мир. Осталось совсем немного.
Мужчины
Шептать на ушко о любви — это то, чем стоит заниматься в эту неделю. Это принесет вам массу положительных эмоций.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя будет особенно удачна для тех, кто стремится поменять свою жизнь. Те, кто одинок — найдут вторые половинки, а те, кто уже обрел счастье, переведут свои отношения на новый уровень.
Женщины
Звезды благоволят легкому флирту, но не стоит принимать всерьез такие отношения. Они ни к чему не приведут.
Мужчины
Если вы хотите, чтобы ваша избранница была с вами до конца ваших дней и поддерживала во всем, то не стоит принимать серьезные решения на первом свидании.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Звезды настоятельно советуют вам устранить свои комплексы, постараться забыть о старых неудачах, проблемах. Все это остается в прошлом, а вы движетесь вперед.
Женщины
Чтобы построить гармоничные отношения, нужно тщательно работать над ними, постоянно поддерживать партнера и подогревать чувства.
Мужчины
Ваша женщина давно не получала от вас знаков внимания. Пора провести время вдвоем. Устройте ей романтический ужин, погуляйте под луной и просто наслаждайтесь друг другом.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Вы обречены быть объектом обожания. Вас желают представители противоположного пола и завидуют те, кто с вами на одной стороне.
Женщины
Вы слишком часто слышите комплименты, многие женщины готовы отдать все, чтобы также очаровывать мужчин, но далеко не все знают о том, что в душе вы все еще одиноки. В скором времени многие львицы смогут обрести свое долгожданное счастье.
Мужчины
Вы чрезмерно упрямы. Если вы хотите удержать даму своего сердца в ваших руках, то нужно постараться быть более благосклонными.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Чтобы было взаимопонимание с близкими, нужно уметь его дарить. Помните об этом.
Женщины
Посвятите все свое время на этой неделе своей семье, своему любимому. Они так в вас нуждаются.
Мужчины
В эту неделю у вас будет слишком много свободного времени. Проведите его с пользой, но лучше, чтобы каждая минута была рядом с вашей любимой.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Добиться гармонии в отношениях под силу не каждому. Вы обладаете секретами, которыми очень хорошо умеете пользоваться. Не теряйте своих навыков.
Женщины
Вам благоволят сами звезды. Пора действовать, особенно если речь касается знакомства с парнем, предложения перевести отношения на новый уровень.
Мужчины
В эту неделю вы сможете забыть об одиночестве. Вам встретится женщина, которая затмит все ваши проблемы, которая сможет стать вашей уникальной вселенной.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Обратите внимание на людей, которые вас окружают. Среди них есть тот или та, которые посланы вам самой Вселенной.
Женщины
Ваш внутренний голос не раз давал вам верные советы. В этот раз также стоит к нему прислушаться, и он подскажет, кому из ваших нынешних кавалеров стоит отдать предпочтение.
Мужчины
Если вы уже состоите в отношениях, то стоит задуматься о том, чтобы перевести их на новый уровень. Ваша избранница давно ждет предложения руки и сердца, и сейчас как раз тот момент.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Стрельцам свойственно влюбляться до беспамятства. Эта неделя не будет исключением. На вашем пути встретится такой человек, от которого вы просто не сможете оторваться.
Женщины
Старайтесь принимать все решения максимально трезво. Любой неправильный шаг, сделанный в эти 7 дней, может привести к серьезным последствиям для ваших отношений.
Мужчины
Если вы хотите, чтобы в вашей паре постоянно присутствовала гармония, нужно создавать ее своими руками.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе вы почувствуете прилив сил, заряд бодрости. Это поможет вам совершать новые открытия. Например, некоторые найдут для себя новый объект воздыхания, другие смогут понять, что рядом с ними самый лучший человек на планете.
Женщины
Все личные вопросы стоит решать только с любимым. Не стоит посвящать в семейные дела третьих лиц.
Мужчины
Старайтесь находить компромиссы в общении со второй половинкой. Только так вы сможете сохранить ваш брак на долгие годы и стать примером для других пар.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
В середине декабря вы ощутите приятные эмоции от того, что рядом с вами окажется человек, которого вы так долго ждали.
Женщины
Ваше сердце было неприступным слишком долго. Пора открыться, полюбить и наслаждаться всеми прелестями семейной жизни.
Мужчины
Вы обладаете скрытым талантом соблазнения представительниц прекрасного пола, и порой это становится причиной сплетен.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Рыбы всегда настроены романтично. Эта неделя будет полна любви и ярких впечатлений, если вы этого пожелаете.
Женщины
Ваше внутреннее состояние — это гармония и умиротворение. Наслаждайтесь этими моментами.
Мужчины
У вас есть та, которую вы ждали всю жизнь. Цените ее как никого другого.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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