Будет жарко: гороскоп любви на период с 2 по 8 февраля

Эта неделя подарит вам возвышенно-романтическое настроение и желание совершать подвиги ради второй половинки. Воспользуйтесь этим вдохновением.

Женщины

Вас могут настигнуть страхи потерять возлюбленного - не стоит им поддаваться и тем более ревновать свою половинку.

Мужчины

Вы буквально окажетесь в центре внимания со стороны противоположного пола. Не упустите шанс - действуйте!

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)