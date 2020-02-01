Будет жарко: гороскоп любви на период с 2 по 8 февраля
Звезды советуют взвешивать решения и не жертвовать прочими сферами своей жизни ради мимолетного чувства - в будущем вы скажете себе за это спасибо. Для тех, кто состоит в стабильных отношениях, неделя не принесет ничего нового - отношения будут развиваться, как и прежде: общение на одной волне, свидания, быт.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: vostock-photo
Эта неделя подарит вам возвышенно-романтическое настроение и желание совершать подвиги ради второй половинки. Воспользуйтесь этим вдохновением.
Женщины
Вас могут настигнуть страхи потерять возлюбленного - не стоит им поддаваться и тем более ревновать свою половинку.
Мужчины
Вы буквально окажетесь в центре внимания со стороны противоположного пола. Не упустите шанс - действуйте!
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: vostock-photo
От вас требуется немного внимания к своей половинке - прислушайтесь к ней и ваши отношения однозначно выйдут на новый уровень.
Женщины
Несмотря на спрос со стороны мужчин, не спешите делать выбор партнера на всю жизнь - возможно, со временем эта рассудительность позволит не пропустить действительно настоящие чувства.
Мужчины
Поиск второй половинки может затянуться, но не отчаивайтесь - наверняка он все-таки принесет результат.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: vostock-photo
На этой неделе просто необходимо определить, кто для вас друг, а кто гораздо ближе. Четко разграничьте эти два круга общения, иначе беды не избежать.
Женщины
В один миг вся ваша личная жизнь может кардинально измениться, а вот в какую сторону - зависит только от вас.
Мужчины
Не исключены споры со второй половинкой и отдаление друг от друга. Возьмите себя в руки, ведь, возможно, вашим отношениям просто нужно время.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: vostock-photo
Взвешивайте свои слова, и тогда вам не придется жалеть о сказанном. К тому же, ваш партнер по достоинству оценит вашу уравновешенность.
Женщины
Для вас эта неделя будет абсолютно спокойной. Одинокие Раки будут посещать свидания, а Раки в отношениях - наслаждаться стабильностью.
Мужчины
Проявите уважение к своей второй половинке - она в этом нуждается. Не забудьте о романтике, она позволит сгладить углы.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: vostock-photo
Эта неделя сместит вас с пьедестала и заставит вас столкнуться с конкуренцией, тем самым выбив из колеи. Постарайтесь разумно оценивать ситуацию.
Женщины
Вам непременно захочется все поменять в своей личной жизни, однако звезды советуют анализировать необходимость подобных изменений.
Мужчины
Представители сильного пола как никогда на этой неделе будут окружены женским вниманием. Главное, понимать, что серьезных отношений в ближайшее время не предвидится.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: vostock-photo
Проведите время со своей второй половинкой, а если вы одиноки, посвятите время себе, поскольку кратковременные интрижки в данный период вам ни к чему.
Женщины
Наслаждайтесь свиданиями, флиртом, но не спешите переходить на более серьезную стадию отношений.
Мужчины
Не стоит поддаваться чарам представительниц прекрасного пола, поскольку на этой неделе есть шанс встретить особу, преследующую свои корыстные цели.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: vostock-photo
Вас ожидает удача при любом раскладе - возможно, она попадет к вам в руки сразу, а может, придется запастись терпением. Однако то, что счастье вас однозначно найдет - это факт.
Женщины
Не сидите на месте и хватайте быка за рога - все зависит только от вас.
Мужчины
Вам захочется побыть в одиночестве и предаться унынию, однако не отчаивайтесь - это чувство быстро пройдет, и вы вновь начнете ощущать в скором времени все великолепие жизни.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Вас ждут новые знакомства и яркие впечатления. Дабы не испортить уже имеющиеся отношения, постарайтесь не зацикливаться только на себе.
Женщины
Слушайте свое сердце, принимая важные решения - это позволит избежать серьезных ошибок, за которые будет стыдно. Семейных Скорпионов могут ожидать разногласия.
Мужчины
Неважно женаты вы или холосты, женщины буквально будут от вас без ума. Конечно, это повысит вашу самооценку, только не забывайте чести и достоинстве.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: vostock-photo
А вот кому не стоит прислушиваться к своему сердцу, так это Стрельцам. Ваша интуиция вас подведет. Опирайтесь на факты.
Женщины
Расслабьтесь и насладитесь тем, чего так долго ждали. Замужних Стрельцов неожиданно порадует вторая половинка.
Мужчины
Не исключено попадание в любовный треугольник или вовсе отношения на нескольких фронтах сразу. Будьте осторожны - можете упустить ту единственную.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: vostock-photo
Вас больше не будут тревожить проблемы на личном фронте. Эта неделя подарит вам умиротворение и спокойствие.
Женщины
Грядут большие перемены, которые повлекут и слезы, и радость. Звезды советуют рассуждать здраво над каждым свои шагом и преодолеть трудности с высоко поднятой головой.
Мужчины
Вы слишком мечтательны, пора вернуться в реальность - именно здесь вам предлагается уникальный шанс встретить свою любовь.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Сложный период остался позади. Эта неделя постарается расставить все на свои места и дать вам время на размышления.
Женщины
Не ждите подарков судьбы - действуйте. Ваша инициативность будет щедро вознаграждена.
Мужчины
Самое время начать все с чистого листа. Конечно, вас ждут испытания и ошибки, но, в конце концов, удача вам улыбнется.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: vostock-photo
На этой неделе вы можете брать правление в свои руки и корректировать отношения так, как вам удобно - звезды помогут.
Женщины
Вы отчаялись отыскать надежное плечо? Зря. Оглянитесь, возможно, оно уже рядом с вами.
Мужчины
Если вас мучают ошибки, совершенные в прошлом, самое время оставить их позади, преодолев их последствия. На деле это не так тяжело как кажется.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo
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