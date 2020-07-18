Будет жарко: гороскоп любви на период с 19 по 25 июля

Все свои любовные дела стоит оставить на потом. Вам стоит сделать паузу, возможно, побыть наедине с собой.

Женщины

Вы полны желания любить, но не можете открыться своему партнеру. Попробуйте поговорить с ним, отправляйтесь в путешествие только вдвоем. Это поможет найти более тонкую грань между вами.

Мужчины

Вы привлекательные и обворожительные. Многие женщины готовы посвятить вам свою жизнь, но стоит найти все же только одну, которая и станет вашей второй половинкой.

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