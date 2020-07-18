Будет жарко: гороскоп любви на период с 19 по 25 июля
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Все свои любовные дела стоит оставить на потом. Вам стоит сделать паузу, возможно, побыть наедине с собой.
Женщины
Вы полны желания любить, но не можете открыться своему партнеру. Попробуйте поговорить с ним, отправляйтесь в путешествие только вдвоем. Это поможет найти более тонкую грань между вами.
Мужчины
Вы привлекательные и обворожительные. Многие женщины готовы посвятить вам свою жизнь, но стоит найти все же только одну, которая и станет вашей второй половинкой.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Выходные на этой неделе лучше проводить со своими любимыми. Это поможет пополнить запас энергии и улучшить эмоциональное состояние.
Женщины
Вы склонны нервничать по пустякам. Не стоит этого делать. Ваш партнер вас любит и станет самой настоящей стеной перед неприятностями.
Мужчины
В вашей жизни будет много перемен. Они принесут положительные эмоции и море радости и вам, и любимой.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Вам стоит сделать ставку на середину недели. Это будут благоприятные дни, в которые любые дела будут с успешным исходом.
Женщины
Внутри вас живет чрезмерная подозрительность. Это совершенно ни к чему. Ваша вторая половинка на 100% чиста перед вами.
Мужчины
Если вы планируете глобальные перемены, то самое время их сделать. Тщательно продумайте каждый шаг, и не пожалеете.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Удача в любви вам благоволит именно с позволения вселенной. Колесо фортуны крутится в верном направлении и нужно не упустить эти удачные моменты.
Женщины
Порой вы задумываетесь о путешествии, ярких эмоциях и серьезных переменах. Почему бы не реализовать свои фантазии?
Мужчины
Удержать вас слишком сложно, но вполне возможно. Вашей даме сердца это удается самым лучшим образом. Не стоит ей противостоять.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
В эту неделю некоторым Львам придется столкнуться с отголосками прошлого. Не стоит переживать. Они пройдут мимо и совершенно вас не затронут.
Женщины
Свой пылкий характер нужно уметь держать в узде. Вашему партнеру нравится сильная и страстная женщина, но порой нужно побыть маленькой, хрупкой девочкой.
Мужчины
Закрывая прошлый гештальт, вы открываете перед собой новые свежие возможности в отношениях.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Вам необходима эмоциональная разгрузка. Попробуйте вдохнуть полной грудью свежий воздух, отправляйтесь на природу. Очень полезной будет прогулка с любимым под звездным небом по вечерам.
Женщины
Ваше сердце свободно для новых отношений и в скором времени вы встретите того самого мужчину.
Мужчины
В вашей жизни есть та, которая значит для вас намного больше, чем все остальные. Не упустите ее.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
В любовных вопросах вы просто мастера своего дела. Вы знаете, как найти компромисс, как убедить партнера в правильности своих решений. Самое главное – не перегибать палку.
Женщины
В ваши отношения нужно внести некую новизну. Устройте романтический вечер, зажгите свечи, поговорите о самом сокровенном.
Мужчины
Вторая половинка стала в буквальном смысле небесным светилом для вас. Боготворя эту женщину, вы будете счастливы до конца своих дней.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
У некоторых скорпионов возможны небольшие конфликты в отношениях. Они будут не долговременными, и вы в скором времени забудете о них.
Женщины
Любовный гороскоп этой недели благоприятный на 100%. Вы полны сил, энергии. Вас окутывают нежными объятиями и вниманием. Что еще нужно женщине для настоящего счастья?
Мужчины
Вам пора поговорить со своей избранницей. Чистая правда переведет отношения на новый уровень.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
В эту неделю Стрельцам стоит просто наслаждаться своей жизнью. Особенно полезными и приятными окажутся недолгие поездки на природу, непродолжительные путешествия с любимыми.
Женщины
Звезды рекомендуют не доверять свои секреты первым встречным. Оставьте их для самых близких.
Мужчины
Вам необходимы советы по поводу вашей пары. Вы будете приятно удивлены, но поговорить о вопросах, которые вас интересуют можно именно с любимой. Она поймет ваши переживания как никто другой.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Сохраняйте эмоциональное равновесие. Внутренняя гармония важнее всего.
Женщины
Если у вас нет того, кто мог бы поддержать в трудной ситуации, то пора задуматься о его появлении в жизни.
Мужчины
В вас присутствуют превосходные лидерские качества. Это помогает грамотно планировать не только каждый день, но и отношения с противоположным полом.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя станет в буквальном смысле знаменательной. Звезды будут посылать вам множество подсказок, не упустите их из вида.
Женщины
Многим дамам поступят приятные романтические предложения. Вряд ли от них можно будет отказаться.
Мужчины
Свободные Водолеи, наконец, обретут свое счастье. Вам стоит просто раскрыться представительницам противоположного пола, и вы сможете найти ту, которая пойдет с вами под венец.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Вы слишком любите свою персону, но порой нужно уделять внимание и остальным.
Женщины
Вам для счастья нужно высыпаться, отдыхать и просыпаться по утрам рядом с любимым человеком. Для полного удовлетворения необходимо так мало, и все это у вас есть. Не теряйте эту волну, и вам не придется ни о чем беспокоиться.
Мужчины
Чтобы жить и радоваться, нужно в первую очередь жить, а во вторую радоваться. Придерживаясь такого девиза, вы идете вперед с гордо поднятой головой и полной уверенностью в себе. Это помогает справляться с различными трудностями независимо от их масштаба.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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