Будет жарко: гороскоп любви на период с 19 по 25 апреля

Все любовные дела лучше планировать на конец недели. Начало посвятите себе, работе и самосовершенствованию.

Женщины

Вы слишком долго ждали признания в любви и наконец, это время настало. В эту неделю многие овны получат очень хорошие и выгодные предложения.

Мужчины

Рутинные дела стоит отложить на потом. Вас должны привлекать романтика, партнерша и ничего более.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)