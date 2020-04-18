Будет жарко: гороскоп любви на период с 19 по 25 апреля
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: DarkWorkX/Pixabay.com
Все любовные дела лучше планировать на конец недели. Начало посвятите себе, работе и самосовершенствованию.
Женщины
Вы слишком долго ждали признания в любви и наконец, это время настало. В эту неделю многие овны получат очень хорошие и выгодные предложения.
Мужчины
Рутинные дела стоит отложить на потом. Вас должны привлекать романтика, партнерша и ничего более.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: DarkWorkX/Pixabay.com
Выходные стоит проводить с близкими людьми, а вот будни нужно посвятить работе. В скором времени это обернется продвижением по службе.
Женщины
Вы слишком часто увлекаетесь не тем, кем нужно. Пора бы остепениться и задуматься о серьезных отношениях.
Мужчины
Ваш твердый характер, по сути- чрезмерно жесткий. Именно потому вы не можете ужиться с партнершами. Женщинам нужна ласка, нежность и забота, а не жесткость.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: DarkWorkX/Pixabay.com
В эту неделю нужно делать ставку именно на среду. Этот день будет особенно благоприятным. Вселенная наполнена позитивной энергией и готова поделиться ей с теми, кто в этом особенно нуждается.
Женщины
Ревностные ссоры, скандалы, слежка и подозрительность – это ваша натура. К сожалению, это отталкивает каждого нового кавалера. В эту неделю многие дамы задумаются о будущем и начнут исправлять самих себя.
Мужчины
Вы слишком доверчивы и женщины этим пользуются. Не стоит размениваться на тех, кто в этом не нуждается.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: DarkWorkX/Pixabay.com
Для привлечения фортуны в любви нужно что-то сделать. Она не благоволит тем, кто ленится, не стремится к новым победам.
Женщины
Вы творческая личность, но слишком часто прячете свою истинную натуру. Попробуйте раскрыться партнеру с новой стороны. Он будет приятно удивлен.
Мужчины
Вы часто просите вселенную о помощи, но не прикладываете к этому никаких усилий. Пора поставить перед собой конкретные цели и начать двигаться на встречу к ним.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: DarkWorkX/Pixabay.com
В эту неделю вас будут переполнять различные эмоции. Вам придется столкнуться с людьми из прошлой жизни, а вот то, какой она будет, зависит от вас.
Женщины
В вашем окружении есть тот самый, который действительно заслуживает второго шанса. Он любит вас от души. За таких кавалеров обычно выходят замуж.
Мужчины
Хватит рисковать. Постоянная смена партнерш, ночные гуляния не дадут вам того, о чем вы мечтаете в душе. Ваша вторая половина уже нашла вас, вы просто ее не замечаете.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: DarkWorkX/Pixabay.com
Если в последнее время вы ощущали эмоциональную перегрузку, то пора успокоиться, отдохнуть. Наберитесь сил и отправляйтесь в бой за объект своего обожания с новыми силами.
Женщины
Вам важна поддержка партнера. Вокруг вас витают сомнения, страхи, недовольство собой. Это из-за неуверенности во второй половинке.
Мужчины
Если ваше сердце свободно, то пора его заполнить. Хватит смотреть на пары, гуляющие по вечерам. Вам самим пора познакомиться с дамой, которой так необходимы ваши объятия.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: DarkWorkX/Pixabay.com
В любовных вопросах вы профессионалы, но порой бывают моменты, в которых даже опыт не поможет. Встретив истинную судьбу, вы забудете обо всем на свете, и есть вероятность, что это случится на этой неделю.
Женщины
В вас иногда просыпается занудство. Это бывает в моменты повышенной раздражительности и существенно отталкивает партнера. Пересмотрите свой характер, и в ваших отношениях наступит мир.
Мужчины
Как известно мужчина – это самец. Самцы, окольцованные узами брака, должны смотреть только на свою любимую. Не забывайте об этом, если не хотите оказаться в свободном плавании.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: DarkWorkX/Pixabay.com
В середине недели вы почувствуете апатию. Захочется побыть наедине с самими собой. Это временно.
Женщины
Если вы считаете, что ваш партнер – это чемодан без ручки, то не пора ли с ним расстаться?
Мужчины
Не создавайте панику на пустом месте. Ваша избранница верна вам. Ревность излишняя и неуместная в вашем союзе.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: DarkWorkX/Pixabay.com
В начале неделе стоит сохранять спокойствие. На всех представителей этого знака в буквальном смысле обрушится море внимания, заботы и любви.
Женщины
Возможны неудачи и взлеты. Вы можете встретить старую любовь и получите от этой встречи положительные эмоции. Не увлекайтесь, ведь она – это прошлое.
Мужчины
Вы сильны духом, но не всегда можете принимать правильные решения в работе, ремонте и даже покупке авто. Прислушайтесь к советам второй половинки.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: DarkWorkX/Pixabay.com
Звезды рекомендуют максимально поддерживать в душе баланс и равновесие. Это поможет поймать удачу любви за хвост.
Женщины
Прислушивайтесь к своему сердцу и никогда не перечьте своим собственным интересам, иначе вы не сможете обрести счастье даже с самым лучшим мужчиной на свете.
Мужчины
У вас явные лидерские качества, однако, в союзе двух влюбленных сердец это недопустимо.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: DarkWorkX/Pixabay.com
Эта апрельская неделя будет одной из лучших за весну. Вам в буквальном смысле захочется петь и танцевать.
Женщины
Старайтесь использовать всю свою женскую мощь, чтобы заполучить сердце того самого, заветного принца. Он оценит такой шаг по достоинству.
Мужчины
Свободные водолеи обретут вторые половинки. Вам пора просыпаться в объятьях возлюбленных, а не ежиться в одеяле от тоски и не любви.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: DarkWorkX/Pixabay.com
Вам нужна любовь. Вы переполнены чувствами и заботой и готовы поделиться ими. Скоро появится такая возможность.
Женщины
Лучший совет на эту неделю – окружите себя комфортом, близкими людьми, романтической обстановкой.
Мужчины
Вы вызываете у женщин восхищенные взгляды. Не вступайте в случайные связи и не заводите мимолетных знакомств. Это вовлечет вас в серьезные интриги и значительно подмочит репутацию.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: DarkWorkX/Pixabay.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!