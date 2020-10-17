Будет жарко: гороскоп любви на период с 18 по 24 октября 2020

В вашем сердце поют птицы, в животе порхают бабочки, а мысли заняты только романтикой. Именно такое ощущение присутствует у тех, кто живет в любви и понимании.

Женщины

Если вы чувствуете некое недопонимание между вами и любимым, то стоит просто поговорить. На самом деле все просто идеально и нет повода для беспокойства.

Мужчины

Негатив обходит вас стороной, вы полны любви и понимания, но не стремитесь рассказать об этом всем и каждому. Счастье любит тишину.

Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)