Будет жарко: гороскоп любви на период с 18 по 24 октября 2020
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Звезды рекомендуют сконцентрироваться на своих эмоциях. Старайтесь принимать решения на холодную голову, чтобы исключить ошибки.
Женщины
Вы обладаете уникальным даром очаровывать тех, кто вам понравился. Воспользуйтесь им и наконец, познакомьтесь с тем красавцем за углом.
Мужчины
Вам нужно выбрать верное направление в жизни. В этом сможет помочь вторая половинка. Доверьтесь ей, расскажите о переживаниях и не пожалеете.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
В вашем сердце поют птицы, в животе порхают бабочки, а мысли заняты только романтикой. Именно такое ощущение присутствует у тех, кто живет в любви и понимании.
Женщины
Если вы чувствуете некое недопонимание между вами и любимым, то стоит просто поговорить. На самом деле все просто идеально и нет повода для беспокойства.
Мужчины
Негатив обходит вас стороной, вы полны любви и понимания, но не стремитесь рассказать об этом всем и каждому. Счастье любит тишину.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Наступит новый день, новая неделя и придут новые чувства, впечатления и эмоции.
Женщины
Ваша любовь поджидает вас в самом непредсказуемом месте. Вы даже не ожидаете того, кто именно послан вам судьбой, но он уже давно находится в вашем окружении.
Мужчины
Вы успешные люди по жизни, вам удается легко заводить знакомства, но пока вы еще не нашли ту самую. Этой осенью случится волшебство, которое вы так давно ждали.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя в октябре будет одной из самых незабываемых в году. Старайтесь не упустить ни единого важного момента, так как все они принесут только счастье.
Женщины
Даже если в вашей жизни давным-давно полный штиль, это вовсе не значит, что так будет всегда. Скоро наступит белая, романтичная полоса.
Мужчины
У вас есть огромное желание и потенциал к карьерному росту, однако, не стоит забывать о своей второй половинке. Она нуждается в вашем внимании как никогда.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Одинокие Львы вскоре поменяют свой статус. Осенью ваше сердце наполнится любовью, теплом и невероятным чувством благодарности.
Женщины
Вам нужно научиться конкретизировать свои желания. Ваш мужчина порой просто не понимает того, что вы хотите на самом деле. Это существенно усложняет ваше общение.
Мужчины
Если вы настроены решительно, то пора действовать. Настало время перевести отношения на более серьезный уровень. Ваша вторая половинка будет очень рада такому решению.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе вам придется испытать бурю эмоций, причем самых разных, как положительных, так и не очень. В любом случае эти дни будут для вас максимально продуктивными.
Женщины
Если вы хотите испытать бурные эмоции, то нужно приложить к этому руку. Вам нужно сделать первый шаг, проявить себя, возможно, ваш избранник попросту не слишком решительный.
Мужчины
Если вы хотите просыпаться по утрам в объятьях любимой, то цените ее как никакую другую.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
В начале семейной жизни бывает много недопонимания, недомолвок, но все проходит со временем.
Женщины
Рядом с вами тот мужчина, который сможет стать для вас самой настоящей скалой. За ним можно спрятаться на всю жизнь и стать хрупкой, нежной и робкой. Об этом мечтают многие. Задумайтесь.
Мужчины
Подарите своей любимой романтический ужин. Устройте ужин при свечах на природе, посмотрите вместе на звезды. Она будет приятно удивлена и останется очень довольной.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе Скорпионы будут в буквальном смысле на высоте. У вас будет получаться все самым лучшим образом, в том числе в любви.
Женщины
Вы уже ощущаете признаки приближающейся романтики. Звезды сулят приятные знакомства, которые могут перерасти во что-то большее.
Мужчины
Вам не свойственно быть одинокими, а потому даже если в вашей жизни было расставание, то скоро придет новая, яркая любовь.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Если вы нацелены на то, чтобы встретить эту осень со своей второй половинкой, то так оно и будет. Только вам придется приложить усилия, чтобы это осуществить.
Женщины
Чтобы не прогадать в выборе избранника нужно тщательно подойти к отбору претендентов. Их будет много, но среди них есть тот, который достоин вашего внимания.
Мужчины
Перед вами открываются новые перспективы. Вам нужно наслаждаться переменами и не более.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Ни для кого не секрет, что Козероги никогда не останавливаются на достигнутом. Именно потому, вам достается все самое лучшее.
Женщины
Не стоит проверять ваши отношения на прочность. Они крепки как никогда.
Мужчины
Не доверяйте секреты своей семьи посторонним людям. Это совершенно ни к чему. В вашем окружении есть некоторые недоброжелатели.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Представители этого знака существенно отличаются от остальных. Вы бодры духом, добрые душой и по натуре сильны как никто другой. Это помогает преодолевать возникающие трудности.
Женщины
Вам поступит романтическое предложение. Не спешите его принимать, так как стоит продумать все стороны медали.
Мужчины
У вас есть дама сердца, которая снится по ночам, которая колеблет душу при встрече. Пора признаться ей в своих чувствах.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе стоит задуматься о себе любимых. Нужно постараться быть более расслабленными, умиротворенными. Порой именно это помогает позабыть о делах, заботах, работе.
Женщины
Если вы желаете быть и оставаться счастливыми, то нужно так и делать. Ваше счастье у вас в руках и только от вас зависит ваше будущее.
Мужчины
Рядом с вами есть девушка, которая мечтает носить не только вашу фамилию, но и вашего наследника, сначала под сердцем, а потом на руках. Обратите на нее внимание и сможете обрести настоящий душевный покой.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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