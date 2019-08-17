Будет жарко: гороскоп любви на период с 18 по 24 августа

Неделя будет беспокойной, но в целом удачной. В личную жизнь ворвутся серьезные перемены, которые окажутся, как нельзя кстати.

Женщины

Вы необыкновенно привлекательны, обворожительны как никогда и именно это нравится окружающим. Мужчины просто поражены вашей женственностью, и не стоит их разочаровывать. Проявите нежность, станьте более благосклонны, и в скором времени вам будет, для кого готовить завтрак по утрам и вкуснейший ужин по вечерам.

Мужчины

Вы сильны, мужественны и решительны. Если вы решились на то, чтобы найти вторую половину, то не откладывайте это на потом. В вашем окружении есть дама, которая пытается привлечь внимание, стоит только присмотреться.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)