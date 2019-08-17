Будет жарко: гороскоп любви на период с 18 по 24 августа

Гороскоп любви для Овна (21 марта – 20 апреля)
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Неделя будет беспокойной, но в целом удачной. В личную жизнь ворвутся серьезные перемены, которые окажутся, как нельзя кстати.
Женщины
Вы необыкновенно привлекательны, обворожительны как никогда и именно это нравится окружающим. Мужчины просто поражены вашей женственностью, и не стоит их разочаровывать. Проявите нежность, станьте более благосклонны, и в скором времени вам будет, для кого готовить завтрак по утрам и вкуснейший ужин по вечерам.
Мужчины
Вы сильны, мужественны и решительны. Если вы решились на то, чтобы найти вторую половину, то не откладывайте это на потом. В вашем окружении есть дама, которая пытается привлечь внимание, стоит только присмотреться.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo
Вас окружает удача, любовь и успех. Самое главное - это понять, где нужно воспользоваться фортуной, а где нужно проявить себя, ведь в любовных делах все зависит исключительно от вас.
Женщины
У вас есть любимый человек, и стоит его ценить. Порой возможны недопонимания, но все это временно. Поддерживайте романтичный настрой, и ваша вторая половинка проявит себя не меньше.
Мужчины
Если вам не хватает тепла, заботы и внимания, то пора обзавестись любимой. Вокруг столько прекрасных дам и среди них есть та, которая растопит ваше сердце.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo
Начало недели создано для того, чтобы реализовывать свои планы по отношению к партнеру. Отправляйтесь на романтический ужин, купите путевку на выходные на шикарные острова и просто побудьте вдвоем, что вам крайне необходимо.
Женщины
Если ваш избранник медлит с тем, чтобы перевести отношения на новый уровень, то пора взять инициативу в свои руки. Будьте мудрее и решительнее и увидите, что это благоприятно скажется на вашем союзе.
Мужчины
Если ваш разум посещают сомнения или в душу закралась ревность, то это напрасно. Вы любите и любимы, звезды благоволят развитию вашего брака или просто отношений, и не стоит омрачать один из самых романтичных периодов этого лета.
Гороскоп любви для Рака (22 июня – 22 июля)
Представители этого знака чувствуют уверенность в себе. Вы решительны, обворожительны и самое главное - любой поступок, который совершите, будет удачным. Самое главное - это не слушать мнение окружающих, не изменять своего настроя и не стремиться взяться за несколько дел сразу.
Женщины
Вы морально созрели для новых отношений. Если у вас уже есть спутник жизни, но вы чувствуете охлаждение, то нужно что-то изменить. Старайтесь проводить больше времени вместе, уделяйте друг другу внимание, подарите возлюбленному галстук, корзину с фруктами или же себя посреди фруктов.
Мужчины
Робким Ракам стоит проявить себя. Оставаясь в стороне, вы можете упустить свое счастье, ведь дамы любят более сильных мужчин.
Гороскоп любви для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo
Львов ожидает неделя страсти, любви и понимания. Тем, кто уже находится в отношениях, нужно стать более открытыми со своими партнерами, а тем, кто ищет вторую половинку, звезды рекомендуют немного притормозить. Счастье скоро само придет к вам в руки.
Женщины
Признайтесь самим себе, что вы слишком требовательны к своему избраннику. Независимо от его характера нужно давать больше свободы, ведь парни в первую очередь самцы, завоеватели и воины, а если дама все возьмет на себя, то им останется быть лишь дополнением в стороне.
Мужчины
Чтобы достичь успеха в любовных делах, вам нужно быть менее самовлюбленными, а более внимательными к желаниям представительниц прекрасного пола. Именно тогда вы поймете, почему до сих пор одиноки.
Гороскоп любви для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo
Девы могут испытывать некий дискомфорт в общении с противоположным полом, но это временно. Все ваши трудности испарятся как дым, а на смену им придут теплые романтические отношения, способные затмить все ранее испытанные неудачи.
Женщины
Отрицательные тенденции ушли в прошлое, а вы можете начать чувствовать настоящую зависимость от любви. Всему виной ваши новые отношения, которые не похожи на остальные. Вы, наконец, встретили или встретите в ближайшем будущем того, кто станет настоящим щитом.
Мужчины
Если вы не избавите себя от необоснованных страхов и тревог, то возможен разлад в отношениях. Не накручивайте себя, а просто двигайтесь дальше. Все плохие мысли уйдут сами собой.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo
Если вы желаете идеальных отношений, то в первую очередь нужно начать с себя. Перестаньте предъявлять претензии к себе и партнеру, и ваш союз будет более теплым, умиротворенным и самое главное - удачным.
Женщины
В вашей жизни присутствует стабильность и вы этому очень рады. Наслаждайтесь жизнью и радуйте своего партнера. Все мелкие неурядицы - это всего лишь стечение обстоятельств, и вам главное сохранять спокойствие.
Мужчины
В середине недели вы можете почувствовать усталость и упадок сил, но если вы поделитесь своими проблемами с любимой, то все будет намного лучше. Вам необходимо внимание, отдых и совместное времяпрепровождение. Отправляйтесь на природу, сходите в кино, посетите ресторан, в котором было первое свидание, и почувствуете значительные перемены.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Звезды благоволят тем, кто стремится к переменам. Не спешите с выводами, не стремитесь завладеть всем миром. Вам достаточно оставаться на своем месте, сохранять спокойствие и трезво оценивать все сложившиеся ситуации, чтобы добиться желаемого.
Женщины
Если у вас есть сомнения по поводу вашего партнера, то стоит отбросить их как можно дальше. Он верен вам, любит вас, и самое главное - ценит как никого другого. Не стоит пошатывать эту тенденцию, и вы будете самыми счастливыми на свете.
Мужчины
Вам необходимо установить психологический и энергетический барьер, чтобы защитить себя от нападок завистников. Это необходимо, так как вы чувствуете усталость и неуверенность в своих чувствах, но скоро это пройдет.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Предстоящая неделя будет яркой, эмоциональной и даже немного запутанной. Возможен некоторый тупик в отношениях. Некоторым нужна пауза, чтобы разобраться в своих чувствах.
Женщины
Будет трудно принимать решения, касающиеся своего партнера, но сделать это нужно, особенно тем, кто сталкивается с трудностями, препятствиями и другими трудностями. Самое главное - обдумывать каждый шаг, чтобы потом не пожалеть.
Мужчины
Вы враждебно настроены по отношению к своей избраннице, и причина тому - ваши личные переживания. Вам нужно поговорить, рассказать о чувствах, тревогах и вы поймете, что все намного лучше, чем может показаться на первый взгляд.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo
Вы будете удивлены тому, насколько ярко проходит неделя. Вас окружат любовью, пониманием и заботой, такой, о которой вы даже мечтать не могли.
Женщины
В ваших отношениях с парнями нужно пересмотреть некоторые моменты, из-за которых они складываются не совсем удачным образом. Может быть, нужно быть более нежными и мягкими?
Мужчины
Есть риск попасть под влияние обаятельной дамы. Сохраняйте трезвый рассудок, особенно, если у вас уже есть избранница.
Гороскоп любви для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Текущее положение планет указывает на то, что в предстоящую неделю представители этого знака смогут добиться всего, что пожелают.
Женщины
Вы целеустремленные, активные и яркие. Это привлекает парней и раздражает девушек. Не обращайте внимания на их завистливые взгляды и наслаждайтесь своими успехами.
Мужчины
Не исключено, что в эту неделю вы встретите ту, которая затмит всех предыдущих партнерш. Она будет самой-самой, и стоит это ценить как никогда.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo
Остановитесь на мгновение. Разберитесь в своих чувствах. Если вы сомневаетесь в том, что рядом с вами тот, кто должен быть, возможно, нужны перемены.
Женщины
Звезды рекомендуют провести эту неделю в спокойствии. Отдохните, займитесь собой, своим внутренним миром, пересмотрите свое отношение к партнеру. Возможно, вы стали слишком грубыми и требовательными в последнее время и это охладило чувства?
Мужчины
В отличие от девушек рыб, вы полны решимости, готовы к новым начинаниям, открыты для любви. Сохраняйте такую тенденцию, и ваша жизнь будет намного ярче.
Ольга Аристова- астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и в Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты- известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo
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