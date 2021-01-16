Будет жарко: гороскоп любви на период с 17 по 23 января 2021

Бурные эмоции будут вас захлестывать. Звезды советуют получать удовольствие от каждого мига рядом с любимыми людьми.

Женщины

Работа отнимает слишком много вашего времени и сил. Пора расслабиться и принять неожиданное приглашение кавалера, отправиться на прогулку по ночному городу.

Мужчины

Наступает самое подходящее время признаться в своих чувствах любимой женщине. Не упустите идеальный момент — удача на вашей стороне.

Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)