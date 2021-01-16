Будет жарко: гороскоп любви на период с 17 по 23 января 2021
В случае возникновения недопонимания и разлада с любимыми людьми не стоит принимать импульсивных и необдуманных решений на предстоящей неделе. Выяснения отношений могут оказаться достаточно напряженными и сложными, но они помогут сохранить гармоничный союз.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Вас ожидают перемены в личной жизни. Однако не стоит делать необдуманных поступков.
Женщины
Внимание и ухаживания противоположного пола будут обеспечены. Однако звезды советуют не терять голову, а ограничиться легким флиртом.
Мужчины
Вероятно, некоторым захочется семейного уюта, поэтому одинокие задумаются о серьезных отношениях и создании брака, а женатые — захотят укрепить семью, планируя ее пополнение.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Ближайшие дни будут полны для вас волнующих воспоминаний и романтики.
Женщины
Возможно, захочется в отношения добавить нежности и романтики, поэтому придется намекнуть партнеру на ужин при свечах.
Мужчины
Велика вероятность встречи с красивой женщиной, к которой когда-то вы испытывали нежность. Прежние чувства вспыхнут с новой силой, обещая яркие и стремительные романтические отношения.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Бурные эмоции будут вас захлестывать. Звезды советуют получать удовольствие от каждого мига рядом с любимыми людьми.
Женщины
Работа отнимает слишком много вашего времени и сил. Пора расслабиться и принять неожиданное приглашение кавалера, отправиться на прогулку по ночному городу.
Мужчины
Наступает самое подходящее время признаться в своих чувствах любимой женщине. Не упустите идеальный момент — удача на вашей стороне.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Ожидается самый яркий и фееричный период в году, вас будут окружать романтика и любовь.
Женщины
Тайный поклонник и обожатель преподнесет приятный сюрприз. Придется внимательно посмотреть по сторонам, чтобы узнать, кто так романтично и изысканно добивается вашего внимания.
Мужчины
Вас повсюду будут сопровождать заинтересованные женские взгляды. Однако не стоит терять голову и бросаться в сомнительные авантюры.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
У вас ожидаются достаточно напряженные дни и период выяснения отношений.
Женщины
Злые языки завистников могут безвозвратно разрушить ваше счастье. Звезды советуют не делать поспешных выводов и не принимать необдуманных решений. Доверительная беседа в спокойной обстановке и романтический ужин вернут гармонию в отношения.
Мужчины
Беспричинное раздражение и плохое настроение может оттолкнуть любимых. Не впадайте в уныние, ищите поводы для радости.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Возможны приятные встречи и судьбоносные знакомства.
Женщины
Даже будничный поход в супермаркет может подарить неожиданную встречу, способную кардинально изменить размеренную жизнь. Не бойтесь открыто проявлять свои чувства и эмоции, доверьтесь пьянящему любовному водовороту.
Мужчины
Вероятна встреча с давней школьной подругой или однокурсницей. Нежные воспоминания юношеской влюбленности всколыхнут душу.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Ближайшие дни для вас будут насыщены яркими событиями, судьбоносными встречами.
Женщины
Вы можете получить неожиданное признание в любви и даже приглашение в романтическое путешествие, от которого звезды советуют не отказываться.
Мужчины
На предстоящей неделе не стоит игнорировать приглашения на корпоратив или дружескую вечеринку. Именно там вероятна встреча с любовью всей жизни.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
В ближайшие дни вокруг вас будут царить романтика и любовь. Главное — их вовремя разглядеть.
Женщины
Возможно, вы получите неожиданное приглашение на романтический ужин при свечах. Не отказывайтесь, вероятно, у вас впереди страстный роман.
Мужчины
Излучаемые обаяние и харизма привлекут прекрасную половину человечества. В этой ситуации очень важно не упустить свою единственную половинку, предназначенную звездами.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Любовные перемены на грядущей неделе могут изменить всю вашу жизнь.
Женщины
Возможен нелегкий выбор, кому из поклонников отдать предпочтение, ведь романтические отношения ведут к свадьбе. Звезды советуют руководствоваться велениями сердца.
Мужчины
Предстоит побороться за свое счастье и любовь. Придется проявить все свои лучшие качества и способности, обаяние и остроумие, чтобы очаровать таинственную незнакомку.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Предстоящая неделя потребует от вас собранности, особого внимания и такта.
Женщины
Стоит особенно пристально присмотреться к своим поклонникам. Возможно, кем-то из них движут корыстные и неблагородные мотивы.
Мужчины
Может возникнуть непреодолимое желание приятно провести время в романтической обстановке с привлекательной женщиной. Однако звезды советуют сначала разобраться в собственных чувствах, чтобы не давать ложных надежд.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Ваша жизнь может кардинально измениться буквально за несколько дней.
Женщины
Велика вероятность получить неожиданное признание в любви. Подтвердить серьезность намерений кавалер может подарком в виде изящного колечка с бриллиантом.
Мужчины
Командировки или поездки в ближайшие дни могут подарить приятные встречи и знакомства. Стремительно развивающиеся романтические отношения, возможно, потребуют переезда в другой город.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Вам потребуется собранность и ясный ум для принятия волевого решения.
Женщины
Стоит внимательно присмотреться к окружающим мужчинам. Возможно, неприметный коллега по работе или сосед по лестничной площадке давно в вас влюблен. Именно он сможет подарить вам счастливую жизнь, полную любви и обожания, романтики и нежности.
Мужчины
Вы можете окончательно потерять голову от женской красоты. Однако до принятия важного решения следует разобраться в чувствах, вами движет любовь или мимолетная влюбленность.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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