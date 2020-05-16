Будет жарко: гороскоп любви на период с 17 по 23 мая
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: DarkWorkX/Pixabay
Звезды сулят Овнам положительный настрой, удачу во всем. Вы можете повстречаться с фортуной или познакомиться с новым человеком, и в обоих случаях будете успешны.
Женщины
Старайтесь сдерживать свои эмоции. Не стоит переживать из-за мелких неурядиц. У вас все хорошо, рядом с вами самый лучший мужчина на свете и он ценит вас, как никто другой.
Мужчины
Вам нужна поддержка близкого человека. Даже если он не догадывается об этом, сообщите ему. Ваша партнерша готова подавать вам патроны из-за спины, несмотря на то, что будет происходить вокруг.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: DarkWorkX/Pixabay
Уже скоро ваша жизнь изменится к лучшему. Вы сможете встретить вторую половинку, возможны денежные поступления. Вокруг начнет все меняться.
Женщины
Тельцам дамам сложнее выстраивать личную жизнь, однако вы не остановитесь ни перед чем. Стремитесь вперед, не опускайте руки, и сама вселенная поможет вам добиться поставленной цели.
Мужчины
Вы обворожительны. Женщины просто тают от одного вашего вида. Легкий флирт не помешает и поможет распознать ту, которая более всего к вам расположена.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: DarkWorkX/Pixabay
Звезды сулят вам приятные знакомства, много романтики, нежности и любви. Старайтесь поймать удачу за хвост, и сможете познать настоящее счастье.
Женщины
Если тот, кто дорог вашему сердцу еще не понял этого, пора ему намекать. Сделайте первый шаг, проявите себя. Это станет началом вашей долгой истории любви.
Мужчины
Если вы хотите кардинальных перемен, то совершайте их. Рискуйте, сделайте поступки, о которых потом не пожалеете. Поверьте, у вас найдется немало союзников.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: DarkWorkX/Pixabay
Эта неделя заставит задуматься о многом. Вы любите и любимы. Наверное, пора сделать предложение или перейти на новый уровень отношений.
Женщины
Вы считаете, что вам пора замуж? Звезды советуют не откладывать дело в долгий ящик. Сделайте оригинальное предложение своему партнеру, ведь порой мужчин нужно подталкивать к серьезным поступкам.
Мужчины
В вашей жизни есть та, с которой вы готовы прожить до самого конца. Носите ее на руках, целуйте при каждом поводе, и она подарит вам столько счастья, сколько невозможно себе представить.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: DarkWorkX/Pixabay
Представители этого знака особенно чувствительны. Вам нужна страсть, любовь, понимание, поддержка. В вашей жизни скоро появится тот, кто сможет покорить ваше сердце.
Женщины
Чтобы быть и оставаться успешными, нужно верить в счастье, строить его по крупинкам и ценить каждый момент. У вас это получается самым лучшим образом.
Мужчины
Докажите своей избраннице что она для вас самая-самая. Она отблагодарит вас и будет любить все оставшиеся годы.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: DarkWorkX/Pixabay
Вам приходится сложно в общении с противоположным полом. Это вполне оправдано, вы скромные, скрытные, но внутри вас такая чистая, искренняя душа. Откройте ее своим любимым, и не пожалеете.
Женщины
Звезды сулят перемены. Возможно пополнение в семье, денежные поступления или приятные предложения. В любом случае, вы останетесь сполна довольными такими новшествами.
Мужчины
Даже самый заядлый холостяк однажды мечтает об уюте, тепле, вкусном борще на плите и о любимой, которая будет поддерживать домашний очаг. Рядом с вами есть такая представительница прекрасного пола. Не потеряйте свой шанс.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: DarkWorkX/Pixabay
Сейчас идет пора хороших новостей. Они будут поступать из самых различных областей, например с работы, от любимой, от друзей. Старайтесь сохранять спокойствие, даже если радости не будет предела.
Женщины
Перед вами стоит серьезный выбор между настоящим и будущим мужчиной. Следуйте зову своего сердца и не пожалеете о том, какой сделали шаг.
Мужчины
Если вы хотите завладеть дамой своего сердца, то не стоит мешкать. На охоту вышло много мужчин, и нужно быть самым первым среди них.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: DarkWorkX/Pixabay
У вас будет самая благоприятная неделя. Вы просто утонете в море любви и захотите еще и еще. Однако звезды советуют воздержаться от необдуманных решений, особенно связанных с финансами.
Женщины
Ваше настроение приподнято, энергия переполняет, а радости нет границ. Виной тому ваш новый партнер. Она смог зажечь пламя любви, и с каждым днем оно горит все чаще.
Мужчины
Судьба преподносит все новые и новые сюрпризы, от чего вы будете в полном восторге.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: DarkWorkX/Pixabay
Скоро ваши мечты начнут сбываться. Вы обретете любовь, взаимопонимание и самое главное того, с кем будет приятно проводить зимние вечера у камина.
Женщины
Ваша жизненная позиция – отсутствие конфликтов, жизнь в радости, счастье. Придерживайтесь своих принципов и найдете того самого, кто разделит их с вами в полной мере.
Мужчины
Вы знаете, как угодить любимой. В последнее время вы слишком мало времени проводите вместе. Отложите заботы, дела и просто насладитесь друг другом.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: DarkWorkX/Pixabay
В середине мая вы ощутите какую-то легкость, обновленность и душевное равновесие. Это вполне оправдано. Рядом с вами появится истинная любовь, которую вы ждали, целую жизнь.
Женщины
Ваша слабость - это ваш супруг. Вы от него просто без ума. Поверьте, он это знает и очень сильно ценит.
Мужчины
Эта весна подарит вам тонну женского внимания, от которого вы вряд ли откажетесь.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: DarkWorkX/Pixabay
Многие считают, что привычку можно спутать с любовью. Увы, нет, и в эту весну вы поймете, что рядом с вами ваша любовь.
Женщины
Вы ощутите ветер перемен. Ваши мысли станут светлее, удача будет ждать на каждом шагу и в жизни появится знакомый из прошлого.
Мужчины
Звезды вам сулят интересные знакомства.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: DarkWorkX/Pixabay
В эту неделю придется принимать много новых решений.
Женщины
Сохраните свои принципы в общении с мужчинами и найдете того самого, избранного.
Мужчины
Ваши отношения приносят только радость. Цените это. Возможно повышение по службе.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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