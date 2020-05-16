Будет жарко: гороскоп любви на период с 17 по 23 мая

Звезды сулят Овнам положительный настрой, удачу во всем. Вы можете повстречаться с фортуной или познакомиться с новым человеком, и в обоих случаях будете успешны.

Женщины

Старайтесь сдерживать свои эмоции. Не стоит переживать из-за мелких неурядиц. У вас все хорошо, рядом с вами самый лучший мужчина на свете и он ценит вас, как никто другой.

Мужчины

Вам нужна поддержка близкого человека. Даже если он не догадывается об этом, сообщите ему. Ваша партнерша готова подавать вам патроны из-за спины, несмотря на то, что будет происходить вокруг.

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