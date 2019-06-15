Будет жарко: гороскоп любви на период с 16 по 22 июня

Стоит заметить, что эта неделя с 16 по 22 июня будет особенной для каждого знака зодиака, но нужно быть внимательными, чтобы не упустить удачу, не пройти мимо своей второй половинки, ведь возможно она станет вашей судьбой.
Гороскоп любви для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Эта неделя будет наполнена любовью, положительными эмоциями и взаимопониманием.
Женщины
В этот период романтические отношения будут развиваться с огромной скоростью. Овны будут, как всегда на высоте, и это оценят по достоинству представители противоположного пола.
Мужчины
Овны - парни должны быть в полной боеготовности. Ваш потенциал к знакомствам просто зашкаливает, ваша аура настолько притягательна, что перед романтическим предложением не устоит ни одна дама. Самое главное - это быть не слишком напористыми, чтобы не обжечь своего партнера излишней пылкостью.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Звезды благоволят тельцам. Они не просто на их стороне, а подпитывают их, наполняют силами и энергией вселенной, и этим обязательно стоит воспользоваться.
Женщины
Дамам нужно быть более сдержанными в проявлении негативных эмоций к своему партнеру. Некоторые действия могут быть крайне обидными. Не стоит грустить, лучше проведите романтический вечер, побудьте вдвоем и еще раз расскажите друг другу о том, как вы восхищаетесь свой второй половинкой.
Мужчины
Сейчас время первого шага. Сделайте предложение той, которая давно вас восхищает, и возможно это будет началом новых серьезных отношений.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Представителям этого знака нужно быть одновременно осторожными и напористыми, так как чрезмерное давление на потенциального партнера может попросту его спугнуть.
Женщины
Дамы должны быть на высоте. В эту неделю возможны приятные романтические предложения, способные положить начало длительным отношениям.
Мужчины
Не стоит ревновать свою избранницу. Она шикарна, привлекательна и обворожительна именно для вас. Оцените это, подарите цветы, окутайте комплиментами и увидите, насколько у вас теплые и крепкие чувства.
Гороскоп любви для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
У Раков наступает неделя испытаний. Перед вами встанет выбор между легким флиртом и чувствами, которые продлятся долгие годы.
Женщины
Будьте бдительны. Рядом с вами находится ваша вторая половинка. Вы каждый день проводите вместе, но никак не можете рассмотреть этот удачный билет в счастливую семейную жизнь.
Мужчины
Романтические встречи, отношения и предложения будут успешны. Самое главное - нужно определиться с личными желаниями, чтобы не упустить удачного момента завладеть самой шикарной дамой, способной покорить сердце с первого взгляда.
Гороскоп любви для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo/shutterstock
У львов начинается белая полоса, все конфликты, негатив и неудачи остались в прошлом.
Женщины
Проявите свою львиную страсть, покажите, на что вы способны, как вы умеете любить, и ваш избранник поймет то, какая женщина находится рядом с ним. Таких дам носят на руках, им дарят цветы и покрывают поцелуями. Не забывайте сохранять нежность и женственность, присущую прекрасной половине человечества.
Мужчины
Парни должны помнить, что они завоеватели, и поддерживая такую позицию, вы сможете отыскать ту самую, которая сможет быть рядом с вами хрупкой, нежной и ранимой. Такой брак будет успешным на 100%.
Гороскоп любви для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
У представителей этого знака будут некоторые трудности в отношениях. Возможны незначительные конфликты.
Женщины
Постарайтесь сдерживать свой пыл, ваши домыслы совершенно беспочвенные, так как партнер, выбранный в качестве спутника жизни искренен и честен перед вами.
Мужчины
Проявите благосклонность, станьте более мягкими и внимательными, и тогда представительницы прекрасного пола ответят вам взаимностью. Вы полны энергии, вы хотите любить и отдавать себя сполна, и звезды готовы вам в этом помочь.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Начало лета будет успешным. Звезды сулят приятные знакомства, невероятные романтические приключения и только положительные эмоции.
Женщины
Будьте более мягкими со своим избранником, и вы поймете, что рядом с вами самый лучший мужчина на свете.
Мужчины
Парням нужно насторожиться. На вас в буквальном смысле открывается охота. Дамы готовы любить, открываться, дарить самые теплые чувства и не стоит упускать такого момента. Возможно, именно в эту неделю вы встретите ту, которая станет матерью ваших детей.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Скорпионы будут в эту неделю особенно чувствительны, ранимы и возможно даже испытают чувство апатии. Не переживайте, это ненадолго, а звезды будут подпитывать вас энергией вселенной.
Женщины
Представительницы прекрасного пола прекрасны как никогда, но не стоит интересоваться только своей персоной. Уделите время своей второй половинке, ведь избранник так нуждается во внимании, общении и просто тепле любимого сердца. Это подогреет и укрепит ваши чувства.
Мужчины
Эта неделя будет успешной для тех, кто находится в поиске дамы сердца. Звезды сулят успех в знакомствах, а романтические поездки могут иметь приятное продолжение.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Близится время серьезных перемен, и они будут только к лучшему. Звезды сулят положительные эмоции, романтические встречи и приятные знакомства.
Женщины
Вас накрывает позитивная волна, ваша персона привлекает внимание мужчин, и если вы еще не нашли свою вторую половинку, то эта неделя - самое время. Смело устраивайте личную жизнь, но не бросайтесь в омут с головой, старайтесь трезво оценивать предложения и непосредственно потенциальных партнеров.
Мужчины
Если вы ранее боялись сделать первый шаг, то пора отбросить все страхи. Станьте более уверенными в себе, проявите свой характер и покажите, что вы - это брутальный самец и защитник, и это обязательно оценят представительницы прекрасного пола.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Козероги могут расслабиться, наслаждаться приятным настроением и позитивом.
Женщины
Тщательнее осмотрите тех, кто вас окружает. Неподалеку находится ваша судьба и возможно он проявляет себя, но вы просто не замечаете знаков внимания. Звезды рекомендуют спуститься с небес, стать более лояльными, и именно тогда вы сможете устроить свою личную жизнь.
Мужчины
Звезды крайне рекомендуют быть более сдержанными в эмоциях. Не все могут понять ваши действия, реакции и проявления. К тому же не стоит делиться личными тревогами, особенно, если они касаются личной жизни, так как эта информация может быть использована против вас.
Гороскоп любви для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
18 и 22 июня Водолеи будут на пике своей сексуальности. Не стоит упускать такого момента, так как возможно именно эта энергетика поможет решить проблему личной жизни.
Женщины
Дамы обретут гармонию с самими собой, и это поможет справиться с внутренними тревогами, недопониманием с партнером и даже конфликтами с окружающими людьми.
Мужчины
На личном фронте все спокойно. В отношениях с любимыми не возникнет проблемных моментов, вы сможете приятно провести время, а особенно полезны будут романтические поездки на природу, в кино или просто по магазинам. Выпейте вместе кофе, купите сахарную вату в парке или запустите шарики. Все это добавит позитива в ваш союз.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Рыбам звезды рекомендуют быть более осторожными со своими желаниями и мыслями. Чрезмерная активность крайне нежелательна.
Женщины
Если вы запутались в своих чувствах, то это то самое время, когда нужно побыть наедине с самими собой, подумать, поразмыслить. Возможно, нужно просто отдохнуть от всех и даже от своего партнера. Этой пойдет вам на пользу.
Мужчины
Те, кто не хочет допустить промахи в отношениях с девушками, не должны терять сноровки в эту неделю. Вы будете сталкиваться с различными испытаниями, но с гордостью их преодолеете и останетесь на высоте. Отбросьте страхи и сомнения - и дамы будут выбирать именно вас.
Ольга Аристова- астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и в Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты- известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo/shutterstock
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