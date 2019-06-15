Будет жарко: гороскоп любви на период с 16 по 22 июня

Эта неделя будет наполнена любовью, положительными эмоциями и взаимопониманием.

Женщины

В этот период романтические отношения будут развиваться с огромной скоростью. Овны будут, как всегда на высоте, и это оценят по достоинству представители противоположного пола.

Мужчины

Овны - парни должны быть в полной боеготовности. Ваш потенциал к знакомствам просто зашкаливает, ваша аура настолько притягательна, что перед романтическим предложением не устоит ни одна дама. Самое главное - это быть не слишком напористыми, чтобы не обжечь своего партнера излишней пылкостью.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)