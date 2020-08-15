Будет жарко: гороскоп любви на период с 16 по 22 августа

Вы чрезмерно импульсивны. Порой это мешает принимать решения. Пора научиться контролировать свои эмоции, чтобы настроить контакт со всеми окружающими вас людьми.

Женщины

Вы красивы и привлекательны. Это замечают и мужчины, и женщины. Это провоцирует сплетни, но они вас не коснутся. Ваша совесть и честь чиста, и ваш избранник знает об этом.

Мужчины

Наступает время, когда можно совершать безумные поступки. Например: сменить работу, найти новую партнершу, уехать на край света в отпуск. Главное, чтобы все это доставляло удовольствие.

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