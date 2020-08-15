Будет жарко: гороскоп любви на период с 16 по 22 августа
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Вы чрезмерно импульсивны. Порой это мешает принимать решения. Пора научиться контролировать свои эмоции, чтобы настроить контакт со всеми окружающими вас людьми.
Женщины
Вы красивы и привлекательны. Это замечают и мужчины, и женщины. Это провоцирует сплетни, но они вас не коснутся. Ваша совесть и честь чиста, и ваш избранник знает об этом.
Мужчины
Наступает время, когда можно совершать безумные поступки. Например: сменить работу, найти новую партнершу, уехать на край света в отпуск. Главное, чтобы все это доставляло удовольствие.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Вы зависите от близких вам людей. Вам необходима их помощь, их советы и поддержка. Поделитесь своими переживаниями, и они естественно вам помогут.
Женщины
В эту неделю стоит быть осторожнее с представителями противоположного пола. На вас в буквальном смысле открыта охота.
Мужчины
Хотите найти партнершу раз и навсегда? Пересмотрите свой образ жизни, и скоро она появится на горизонте.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Вам свойственно сорить деньгами. В эту неделю стоит притормозить с тратами. Отправьте свою энергию в укрепление своего союза. Проведите время вместе со второй половинкой.
Женщины
Звезды крайне не рекомендуют возобновлять старые отношения. Они остались в прошлом, а вам стоит смотреть только в будущее.
Мужчины
Не торопитесь с принятием решений. В эту неделю вы встанете перед сложным выбором в бизнесе, любви и финансах. Тщательно продумывайте каждый шаг, и останетесь довольны результатами.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя для Раков будет особенной. Вы откроете в себе массу новых талантов, которые будут как нельзя кстати.
Женщины
Вам благоволит вселенная и стоит воспользоваться этим шансом. Она помогает далеко не всем, но вы родились под счастливой звездой.
Мужчины
На любовном фронте все просто идеально. Вы можете заворожить любую красавицу, которая вам понравится.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Ваша чрезмерная активность ведет вас по жизни. Вы можете быстро продвигаться по карьерной лестнице, да и ваши отношения переходят на новый уровень. Придерживайтесь такой тенденции, и успех будет следовать за вами по пятам.
Женщины
Чтобы удержать мужчину, не достаточно быть неотразимой. От мудрости женщины зависит то, насколько уютным будет домашний очаг.
Мужчины
В любви на этой неделе стоит быть менее активными и чуть острожными. Не бросайте лишних фраз на ветер. В целом все благополучно.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Вы можете сможете найти выход из любых ситуаций. Независимо от сферы деятельности вы найдете правильное решение, способ все изменить. Именно за это вас ценят коллеги и ваша вторая половинка.
Женщины
Не конфликтуйте с любимым. Ваша вспыльчивость не приведет ни к чему хорошему. Партнер вас любит, боготворит и готов носить на руках. Цените эту верность и познаете, что такое счастье.
Мужчины
Чтобы стать самым значимым мужчиной для своей женщины, нужно немало постараться. Вы уже выбрали правильное направление, и стоит далее следовать по нему. Возможно, стоит задуматься о предложении руки и сердца.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Весам предстоит нелегкий бой за свою вторую половинку. Ваш объект обожания нравится не только вам.
Женщины
Чтобы жить, любить и наслаждаться всем, что вас окружает, стоит только захотеть. В ближайшие дни в вашей жизни грядут серьезные перемены, от которых закружится голова, захочется взлететь до облаков и парить в небе словно птица.
Мужчины
Семейным мужчинам поступят интересные вести. Возможно, у вас будет пополнение, и поверьте, вашей радости не будет предела.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Поразить Скорпионов стрелой амура не так просто. Вы скрытные натуры, но в эту неделю все изменится.
Женщины
Одинокие Скорпионы, наконец, обретут свое счастье. На вашем пути предстанет настоящий мужчина мечты, и вы не сможете отказаться от его романтического предложения.
Мужчины
Совершайте безумные поступки для своей дамы сердца, и она оценит их по достоинству. Чтобы эффект был незабываемым, постарайтесь изучить ее желания, предпочтения более детально.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Вы родились под счастливой звездой, и потому вам удается решать любые задачи просто и без особых усилий. Воспользуйтесь такой способностью и спешите к новым достижениям.
Женщины
В эту неделю вы будете полны энергии. Вы можете продвинуться по карьере или заворожить парня, который вам приглянулся. Независимо от выбранной цели, она будет достигнута.
Мужчины
Не поддавайтесь на провокации со стороны представительниц прекрасного пола. Их будет много, но у вас уже есть одна единственная и любимая.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
В эту неделю стоит попридержать коней. Посвятите время отдыху.
Женщины
Исключите из своей жизни людей, которые доставляют неудобства, и она станет намного лучше.
Мужчины
Вы уверены в себе. Воспользуйтесь этим чувством и спешите покорить даму вашего сердца.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
В эту неделю Водолеям благоволит сама планета Венера.
Женщины
У вас есть невероятная возможность воплотить в жизнь самые заветные мечты. Главное, не спешить и следовать малыми шагами.
Мужчины
Уделите внимание своей личной жизни. Ваша вторая половинка нуждается в поддержке и внимании.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Рыбам удается заводить знакомства на пустом месте. Порой это качество помогает познакомиться со своей второй половинкой.
Женщины
В эту неделю у вас не будет никаких хлопот. Наслаждайтесь отдыхом, умиротворением и теплом своего любимого.
Мужчины
Не обижайтесь на окружающих по пустякам. Они настолько незначительные, что попросту недостойны вашего внимания.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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