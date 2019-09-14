Будет жарко: гороскоп любви на период с 15 по 21 сентября

Не упускайте ни единой возможности, чтобы приятно провести выходные со второй половинкой, чтобы запечатлеть этот момент в жизни и вспоминать потом о нем за чашечкой чая. Старайтесь максимально наполнить предстоящую неделю эмоциями, поездками, впечатлениями - и останетесь довольны, а звезды вам в этом помогут.
Гороскоп любви для Овна (21 марта – 20 апреля)
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Звезды настоятельно рекомендуют в эту неделю уделять максимум времени своим вторым половинкам, они особенно нуждаются в этом.
Женщины
Одинокие дамы получат поддержку Вселенной и смогут обрести счастье. Стоит быть более снисходительными к близким людям, и ваша любовь сама найдет вас.
Мужчины
Старайтесь быть более открытыми со своей партнершей. Ваше молчание может стать причиной сомнений, а они совершенно ни к чему.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo
Наступает наиболее благоприятная неделя в месяце, когда стоит отправляться на поиски спутника жизни. Ваша пара уже где-то рядом.
Женщины
Вы будете приятно удивлены тому, насколько изменится ваша жизнь. В отношениях с партнером наступит долгожданная гармония, вы научитесь избегать серьезных конфликтов.
Мужчины
Стремитесь находить компромисс. Вовсе ни к чему раздувать ссоры на пустом месте, ведь высказанное недовольство может сильно ранить вашу любимую.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo
На этой неделе вас в буквальном смысле будут преследовать знаки судьбы. Если правильно их трактовать, то вы поймете, как лучше поступить в ситуации со своей второй половинкой.
Женщины
У вас грядут перемены в личной жизни, однако то, какие они будут, зависит только от вас. Хотите быть счастливыми? Постарайтесь пересмотреть свои взгляды на окружающих вас людей.
Мужчины
У семейных Близнецов возможны конфликты, однако они быстро отойдут на задний план. Не нужно концентрировать внимание на негативе, когда вокруг царит любовь и умиротворение.
Гороскоп любви для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo
Предстоящая неделя может подарить бурю впечатлений. Возможны неожиданные и приятные сюрпризы, которые порадуют многих.
Женщины
В вашем окружении есть обаятельный поклонник, и скоро он начнет проявлять себя. Не отталкивайте его, возможно, это судьба.
Мужчины
Если у вас есть чувства к определенному объекту, то не стоит их скрывать. Вы можете упустить шанс обрести свою вторую половину.
Гороскоп любви для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo
Эта неделя будет неоднозначной. Возможны конфликты с представителями противоположного пола, а также приятные предложения романтического характера.
Женщины
Если появится шанс завязать серьезные отношения, то нужно им обязательно воспользоваться. Вы сможете создать практически идеальный союз, который будет существовать долгие годы.
Мужчины
Ваши планы по поводу объекта обожания могут рухнуть в один момент, если вы не начнете прислушиваться к желаниям своей избранницы. В семье нужно учитывать мнение каждого.
Гороскоп любви для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo
В начале недели захочется перемен, чего-то нового, интересного и восхищающего. Старайтесь сдерживать свои потребности, так как они чрезмерны и могут спровоцировать конфликт с избранником.
Женщины
Будьте бдительны. На вас в буквальном смысле идет охота, и парни просто не дают прохода. Присмотритесь, возможно, среди них есть тот самый принц на белом коне.
Мужчины
Старайтесь сглаживать все скандалы. Они могут очень обидеть вашу вторую половину.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo
В течение недели Вселенная будет покровительствовать вам. Звезды сулят приятные перемены в личной жизни и денежные поступления.
Женщины
Дамам будет не хватать внимания и взаимности. Одиноких особ будет отягощать грусть и тоска, но это ненадолго. К середине недели окружающая атмосфера и ваше внутреннее состояние сменятся на положительные.
Мужчины
Если вы еще одиноки, то сейчас самое время начать менять все, знакомиться, встречаться, любить и погружаться в омут с головой.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Возможны некоторые конфликты в семье. Ваше недоверие к партнеру может спровоцировать серьезный скандал.
Женщины
Вам нужно сохранять самообладание. Именно дама является хранительницей домашнего очага и не стоит об этом забывать. Сглаживайте негатив. Лучше отправьтесь в кино, на прогулку или просто посмотрите фильм вдвоем.
Мужчины
Ваше одиночество слишком затянулось. Пора действовать, а звезды вам помогут.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Эта неделя будет загружена работой, домашними делами и решением различных трудностей. Не забудьте в этой суете про своего любимого.
Женщины
Вы слишком увлечены своими делами и совершенно забыли про избранника. Он испытывает недопонимание и даже обиду. Если не исправить ситуацию, это может привести к разрыву отношений.
Мужчины
Ваш союз крепчает с каждым днем и не без вашей помощи. Уделяйте больше внимания любимой, и она будет отвечать вам взаимностью.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo
Вы ощущаете сильную нехватку личного пространства, что может быть причиной конфликта с партнером. Старайтесь контролировать себя и постарайтесь объяснить свое состояние.
Женщины
Прежде чем начать откровенный разговор с любимым, стоит продумать его до мелочей, чтобы не обидеть его и не задеть за самое сокровенное.
Мужчины
Тем, кто уже давно находится в поиске партнерши, звезды сулят удачу. Не упустите ее, и сможете стать самым счастливым человеком на планете.
Гороскоп любви для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Предстоящие 7 суток нужно провести в спокойствии. У вас будут зашкаливать эмоции от полученных впечатлений.
Женщины
Ваше семейное благополучие может пошатнуть любой конфликт. Именно потому лучше их избегать. Не стоит тратить нервы впустую, ссоры ни к чему хорошему не приведут.
Мужчины
Вас ждет знакомство с интересным человеком, и именно оно перевернет вашу жизнь, в которой появится любовь, взаимопонимание и теплота, которой вам так давно не хватает.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo
Эта неделя будет напряженной во всех сферах, но вам нужно все вытерпеть.
Женщины
В вашей семье назревает скандал и только от вас зависит то, что будет ли он развиваться дальше.
Мужчины
Если вы хотите встретить даму своего сердца, то нужно стать более нежным, открытым и к вам потянутся окружающие люди.
Ольга Аристова- астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и в Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты- известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo
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