Будет жарко: гороскоп любви на период с 15 по 21 сентября

Звезды настоятельно рекомендуют в эту неделю уделять максимум времени своим вторым половинкам, они особенно нуждаются в этом.

Женщины

Одинокие дамы получат поддержку Вселенной и смогут обрести счастье. Стоит быть более снисходительными к близким людям, и ваша любовь сама найдет вас.

Мужчины

Старайтесь быть более открытыми со своей партнершей. Ваше молчание может стать причиной сомнений, а они совершенно ни к чему.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)