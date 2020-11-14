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Будет жарко: гороскоп любви на период с 15 по 21 ноября 2020

Невозможно быть счастливым без любви. Не получается радоваться жизни, в которой нет второй половинки, отсутствует человек, на которого можно положиться в любую минуту. В эту неделю многие люди смогут переосмыслить не только свое поведение, но и некоторых личностей из их окружения. В целом, период позитивный, принесет много положительных эмоций, впечатлений.

Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)

Фото: Pixabay.com

Звезды советуют Овнам быть более смелыми, решительными.

Женщины

Станьте чуточку прямолинейнее и сможете донести до своего любимого то, что вам действительно нужно.

Мужчины

Доверяйте своим чувствам, следуйте зову сердца и поймете, что именно вам нужно делать. Следуя по жизни таким образом, вы сможете быть счастливыми.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)

Фото: Pixabay.com

Вы слишком озадачены тем, чтобы учиться, работать, копить денежные средства. Пора немного выдохнуть и провести время с любимыми.

Женщины

Вокруг вас нет проблем, вы светитесь счастьем, получая от этого максимальное удовольствие. Продолжайте в том же духе.

Мужчины

Наступает время поправить личную жизнь. Отправьтесь на свидание, пофантазируйте за романтическим ужином. Вам пойдет это на пользу.

Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)

Фото: Pixabay.com

Вы просто обожаете флирт, не можете без него жить. Пора остепениться и найти свою вторую половину.

Женщины

Вам благоволит сама Вселенная. В эту неделю в вашей жизни произойдет много перемен, и все они принесут немало пользы.

Мужчины

Перестаньте придираться к любимому человеку. Он у вас самый лучший и заслуживает любви, уважения и понимания.

Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)

Фото: Pixabay.com

В вашей личной жизни грядут серьезные перемены. В эту неделю произойдут события, которые взбудоражат ваше сознание.

Женщины

В начале недели стоит сохранять спокойствие. У вас будет много дел, но вы сможете со всем справиться.

Мужчины

У вас романтическое настроение. Воспользуйтесь этим настроем, устройте приятный вечер с любимой, подарите ей цветы.

Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)

Фото: Pixabay.com

В эту неделю стоит уделить внимание своим близким. Они так соскучились, что пора отложить дела, заботы и работу.

Женщины

Те, кто находится в поиске второй половинки, сможет обрести долгожданное счастье. Не игнорируйте новые знакомства. Они могут оказаться очень полезными.

Мужчины

Ваша жизнь интересная и полна событий. Попробуйте отдохнуть в эту неделю. Это вам действительно нужно.

Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)

Фото: Pixabay.com

Чтобы получать удовольствие от жизни нужно научиться ценить каждый момент.

Женщины

Вы порой обижаете свою вторую половинку тем, что не доверяете ему. Пора открыться и показать свою искреннюю сторону.

Мужчины

Вы привлекаете взгляды представительниц прекрасного пола. Вам удается очаровывать их за одну минуту. Воспользуйтесь своей способностью и найдите настоящую любовь на всю жизнь.

Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)

Фото: Pixabay.com

Стоит помнить о том, что гордость — это хорошее качество, но только не в любви.

Женщины

Вы легко справляетесь с трудностями. Вам удается решить проблемы на раз-два, особенно, если они касаются вашей второй половинки.

Мужчины

Вы целеустремленная личность, вы легко достигаете желаемого. В эту неделю будет прекрасное время, чтобы подыскать себе вторую половинку. Поставьте перед собой такую цель, и она будет выполнена в кратчайшие сроки.

Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)

Фото: Pixabay.com

На этой неделе вам будет немного не до любви, но не стоит огорчаться. Нужно уделить внимание здоровью и работе.

Женщины

Вы обворожительны, притягательны и самое главное, умеете всем этим пользоваться. Проявите немного доброжелательности к противоположному полу, и ваша вторая половина найдется в самое ближайшее время.

Мужчины

Одинокие Скорпионы, наконец, встретят ту самую. Она будет самой лучшей на свете, и, без сомнения, сможет вас осчастливить.

Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)

Фото: Pixabay.com

Вас ожидает много перемен, но для их свершения нужно приложить силы и желание.

Женщины

В вас таится много обид и недопонимания. Оставьте все проблемы в прошлом. Двигайтесь вперед, наслаждайтесь вашей жизнью и тем, что рядом с вами любимый человек.

Мужчины

Звезды сулят пополнение бюджета, поступление хорошей новости. Некоторые Стрельцы узнают о том, что скоро станут папами, а другие решатся на важный шаг — сделают предложение своей любимой.

Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)

Фото: Pixabay.com

Даже если у вас было несколько неудачных отношений, вовсе не значит, что следующие будут такие же. Все получится и самым лучшим образом.

Женщины

Удачные свидания, интересные знакомства, романтические встречи. Все это и многое другое ждет вас в эту неделю.

Мужчины

Стоит помнить о том, что даже находясь длительное время в браке, не стоит упускать из виду романтику, нежность, внимание. Без этого союз не будет крепким и не продержится долгие годы.

Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)

Фото: Pixabay.com

Если вы не верите в подсказки звезд, то слушайте свое сердце. Оно поможет выбрать верное направление в любви, карьере и просто в жизни.

Женщины

Вашу неотразимость замечают не только мужчины, но и другие женщины. Не верьте их словам, оставайтесь на высоте, не прогибаясь ни под кого.

Мужчины

Вселенная сулит вам крупную денежную прибыль, улучшение финансового положения и карьерный рост. Параллельно вам несказанно повезет в любви.

Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)

Фото: Pixabay.com

В середине месяца будут в буквальном смысле сбываться все мечты. Главное правильно формулируйте запрос, чтобы вселенная дала вам то, что вы действительно хотите.

Женщины

Вы слишком требовательны, причем не только к себе, но и к окружающим. Немного опустите рамки, посмотрите на мир более свободно, непринужденно.

Мужчины

Пришло время взглянуть на свои проблемы и отпустить их далеко в прошлое. Рядом с вами есть женщина, которая достойна цветов со всего света, у вас есть друзья, на которых можно положиться, но самое главное вы сами научились ценить все это.

Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.

Фото: Pixabay.com

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