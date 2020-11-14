Будет жарко: гороскоп любви на период с 15 по 21 ноября 2020
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Звезды советуют Овнам быть более смелыми, решительными.
Женщины
Станьте чуточку прямолинейнее и сможете донести до своего любимого то, что вам действительно нужно.
Мужчины
Доверяйте своим чувствам, следуйте зову сердца и поймете, что именно вам нужно делать. Следуя по жизни таким образом, вы сможете быть счастливыми.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Вы слишком озадачены тем, чтобы учиться, работать, копить денежные средства. Пора немного выдохнуть и провести время с любимыми.
Женщины
Вокруг вас нет проблем, вы светитесь счастьем, получая от этого максимальное удовольствие. Продолжайте в том же духе.
Мужчины
Наступает время поправить личную жизнь. Отправьтесь на свидание, пофантазируйте за романтическим ужином. Вам пойдет это на пользу.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Вы просто обожаете флирт, не можете без него жить. Пора остепениться и найти свою вторую половину.
Женщины
Вам благоволит сама Вселенная. В эту неделю в вашей жизни произойдет много перемен, и все они принесут немало пользы.
Мужчины
Перестаньте придираться к любимому человеку. Он у вас самый лучший и заслуживает любви, уважения и понимания.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
В вашей личной жизни грядут серьезные перемены. В эту неделю произойдут события, которые взбудоражат ваше сознание.
Женщины
В начале недели стоит сохранять спокойствие. У вас будет много дел, но вы сможете со всем справиться.
Мужчины
У вас романтическое настроение. Воспользуйтесь этим настроем, устройте приятный вечер с любимой, подарите ей цветы.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
В эту неделю стоит уделить внимание своим близким. Они так соскучились, что пора отложить дела, заботы и работу.
Женщины
Те, кто находится в поиске второй половинки, сможет обрести долгожданное счастье. Не игнорируйте новые знакомства. Они могут оказаться очень полезными.
Мужчины
Ваша жизнь интересная и полна событий. Попробуйте отдохнуть в эту неделю. Это вам действительно нужно.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Чтобы получать удовольствие от жизни нужно научиться ценить каждый момент.
Женщины
Вы порой обижаете свою вторую половинку тем, что не доверяете ему. Пора открыться и показать свою искреннюю сторону.
Мужчины
Вы привлекаете взгляды представительниц прекрасного пола. Вам удается очаровывать их за одну минуту. Воспользуйтесь своей способностью и найдите настоящую любовь на всю жизнь.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Стоит помнить о том, что гордость — это хорошее качество, но только не в любви.
Женщины
Вы легко справляетесь с трудностями. Вам удается решить проблемы на раз-два, особенно, если они касаются вашей второй половинки.
Мужчины
Вы целеустремленная личность, вы легко достигаете желаемого. В эту неделю будет прекрасное время, чтобы подыскать себе вторую половинку. Поставьте перед собой такую цель, и она будет выполнена в кратчайшие сроки.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе вам будет немного не до любви, но не стоит огорчаться. Нужно уделить внимание здоровью и работе.
Женщины
Вы обворожительны, притягательны и самое главное, умеете всем этим пользоваться. Проявите немного доброжелательности к противоположному полу, и ваша вторая половина найдется в самое ближайшее время.
Мужчины
Одинокие Скорпионы, наконец, встретят ту самую. Она будет самой лучшей на свете, и, без сомнения, сможет вас осчастливить.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Вас ожидает много перемен, но для их свершения нужно приложить силы и желание.
Женщины
В вас таится много обид и недопонимания. Оставьте все проблемы в прошлом. Двигайтесь вперед, наслаждайтесь вашей жизнью и тем, что рядом с вами любимый человек.
Мужчины
Звезды сулят пополнение бюджета, поступление хорошей новости. Некоторые Стрельцы узнают о том, что скоро станут папами, а другие решатся на важный шаг — сделают предложение своей любимой.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Даже если у вас было несколько неудачных отношений, вовсе не значит, что следующие будут такие же. Все получится и самым лучшим образом.
Женщины
Удачные свидания, интересные знакомства, романтические встречи. Все это и многое другое ждет вас в эту неделю.
Мужчины
Стоит помнить о том, что даже находясь длительное время в браке, не стоит упускать из виду романтику, нежность, внимание. Без этого союз не будет крепким и не продержится долгие годы.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Если вы не верите в подсказки звезд, то слушайте свое сердце. Оно поможет выбрать верное направление в любви, карьере и просто в жизни.
Женщины
Вашу неотразимость замечают не только мужчины, но и другие женщины. Не верьте их словам, оставайтесь на высоте, не прогибаясь ни под кого.
Мужчины
Вселенная сулит вам крупную денежную прибыль, улучшение финансового положения и карьерный рост. Параллельно вам несказанно повезет в любви.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
В середине месяца будут в буквальном смысле сбываться все мечты. Главное правильно формулируйте запрос, чтобы вселенная дала вам то, что вы действительно хотите.
Женщины
Вы слишком требовательны, причем не только к себе, но и к окружающим. Немного опустите рамки, посмотрите на мир более свободно, непринужденно.
Мужчины
Пришло время взглянуть на свои проблемы и отпустить их далеко в прошлое. Рядом с вами есть женщина, которая достойна цветов со всего света, у вас есть друзья, на которых можно положиться, но самое главное вы сами научились ценить все это.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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