Будет жарко: гороскоп любви на период с 15 по 21 ноября 2020

Звезды советуют Овнам быть более смелыми, решительными.

Женщины

Станьте чуточку прямолинейнее и сможете донести до своего любимого то, что вам действительно нужно.

Мужчины

Доверяйте своим чувствам, следуйте зову сердца и поймете, что именно вам нужно делать. Следуя по жизни таким образом, вы сможете быть счастливыми.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)