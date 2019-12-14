Будет жарко: гороскоп любви на период с 15 по 21 декабря

Эта неделя будет для Овнов просто незабываемой. Именно в личной сфере. Вы сможете ощутить приток энергии, сил, и это благоприятно скажется на общении с противоположным полом.

Женщины

Все ваши начинания окажутся успешными, но только если вы приложите немало сил.

Мужчины

Вас ожидают серьезные перемены. То, насколько они будут успешными - зависит только от вас.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)