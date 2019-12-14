Будет жарко: гороскоп любви на период с 15 по 21 декабря
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Эта неделя будет для Овнов просто незабываемой. Именно в личной сфере. Вы сможете ощутить приток энергии, сил, и это благоприятно скажется на общении с противоположным полом.
Женщины
Все ваши начинания окажутся успешными, но только если вы приложите немало сил.
Мужчины
Вас ожидают серьезные перемены. То, насколько они будут успешными - зависит только от вас.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: vostock-photo
У вас будет множество радостных моментов. Вас заметят окружающие, вами будут восхищаться. Вы можете завораживать с первого взгляда.
Женщины
Вам благоволит сама вселенная. Звезды рекомендуют не медлить, но принимать только верные решения, чтобы не пожалеть о них в будущем.
Мужчины
Вы терпеливы по-своему. Иногда не нужно молчать. Недовольны своей партнершей? Решите эту проблему, поговорите, обсудите то, что вас волнует. Это поможет выявить слабые места вашего союза.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: vostock-photo
Звезды рекомендуют активировать себя. Вы не сможете добиться любви и понимания, если будете сами черствыми и скрытными.
Женщины
Старайтесь уделять больше внимания своей второй половинке. Партнеру не хватает любви, тепла и заботы.
Мужчины
На вашей стороне будут многие, но только не дама сердца. Это вполне объяснимо, вы немного отошли от отношений, и подобное хладнокровие может привести к разрыву.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: vostock-photo
Эта неделя будет для вас слишком сложной. Вам будет казаться, что все против вас, однако это не так.
Женщины
Старайтесь не загружать себя заботами, которые вас не касаются. Это негативно отразится на вашей жизни, отношениях с любимым и внутреннем равновесии.
Мужчины
У вас внутри есть много тревог. Не носите все в себе. Вам нужно научиться общаться со своей избранницей. Девушки способны поддерживать в самый трудный момент.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: vostock-photo
Эта неделя будет не самой легкой. Вы тревожитесь по поводу всего. Это и работа, и личные отношения, и общение с друзьями и близкими.
Женщины
Ваша личная жизнь находится под угрозой. Рядом есть личности, которые желают вам навредить. Задумайтесь об этом и не доверяйте интимные подробности первым встречным.
Мужчины
Все ваши домыслы абсолютно беспочвенны. Вами управляет не разум, а мнение, вложенное другими людьми. Живите своей жизнью, иначе придется поплатиться отношениями, счастьем и спокойствием.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: vostock-photo
Ваша чрезмерная активность пугает окружающих, отталкивает их. Старайтесь сдерживать свои эмоции.
Женщины
Чтобы добиться хорошего результата в общении с противоположным полом, нужно уметь общаться. Не открывайтесь сразу первым встречным, и вы сможете подыскать того самого спутника жизни.
Мужчины
Если у вас есть возможность сблизиться с человеком, который вам по душе, не теряйте этого шанса. Другого может не быть.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: vostock-photo
Вас ожидает просто буря событий. Порой не ясно, как действовать в определенной сложившейся ситуации, но нужно сохранять спокойствие.
Женщины
Любовные отношения - это работа, которая постоянно требует сил, внимания и грамотных решений. Не научившись контролировать себя и свои эмоции, вы вряд ли добьетесь больших высот.
Мужчины
Не стоит упрекать свою вторую половину в мелочах. Это формирует негативное восприятие, отталкивает и даже может стать причиной разрыва.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Вы любите провоцировать конфликты. Этого не стоит делать в семейных отношениях. Не каждый партнер станет терпеть постоянные претензии.
Женщины
В вашем союзе с избранником наступает кризис. То, как вы решите эту проблему, зависит только от вас.
Мужчины
Совершая необдуманные поступки, вы можете добиться не того, что нужно. Потеряв любимую, вы вряд ли останетесь счастливы.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Эта неделя будет полна неопределенности, вопросов, негативных моментов и самое главное - конфликтов с партнерами.
Женщины
Ваши отношения стали настолько хрупкими, что остается только щелкнуть пальцем, и они разлетятся, как хрустальная ваза. Подумайте над этим. Возможно, еще можно что-то исправить.
Мужчины
Если вы решили полностью разорвать отношения с партнером, то нужно делать все резко, быстро и без отлагательств. Чем дальше вы тянете, тем больше проблем может возникнуть.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: vostock-photo
На этой неделе стоит прислушиваться не только к звездам, но и к своему сердцу.
Женщины
Если вы нашли того, кто сможет согреть вас в холода и поддержать в трудную минуту, то не нужно упускать этого человека.
Мужчины
Не ищите в себе недостатки. Они есть у всех, но даже если они глобальные, то нужно уметь преподносить их в более интересном свете. Поняв такую простую истину, вы быстро найдете вторую половину.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Не стоит колебаться и нервничать. Ваши проблемы решить можно на раз-два, а потому не стоит уделять им слишком много сил и времени.
Женщины
Если вы хотите встретить зиму в теплых объятьях любимого, то хватит сидеть сложа руки. Ваша половинка в буквальном смысле около вас. Берите, любите и никуда не отпускайте.
Мужчины
Вашу уверенность в себе заметили многие. Не теряйте этого момента и проявите себя с самой лучшей стороны.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: vostock-photo
Вас ждет судьбоносное знакомство. Оно будет шикарным, незабываемым и принесет только позитивные эмоции.
Женщины
Результат ваших последних начинаний - это успешные и крепкие отношения. Чтобы их сохранить, нужно уметь трезво оценивать сложившиеся ситуации.
Мужчины
Звезды советуют быть более скромными в своих желаниях. Ваша дама сердца не всегда оценивает их, так как они противоречат любви, семейным ценностям.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo
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