Будет жарко: гороскоп любви на период с 14 по 20 июля

Звезды благоволят Овнам. Они поддержат любые начинания, желание изменить жизнь, мир вокруг себя и тому подобные моменты.

Женщины

Дамам стоит все взять в свои руки. Не нужно бояться чего-то нового, смело ступайте к намеченной цели, независимо от ее вида. Будь то мужчина вашей мечты, свадьба, романтическое путешествие или даже - зачатие детей. Главное - это начать и пытаться, и все получится самым лучшим образом.

Мужчины

Возможны мелкие ссоры, однако они не выбьют вас из колеи. В отношениях будет гармония и понимание, а все неурядицы обойдут стороной. Сохраняйте спокойствие, и звезды вас поддержат.

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