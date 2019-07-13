Будет жарко: гороскоп любви на период с 14 по 20 июля

Стоит сократить расходы, а также позаботиться о своем здоровье и не злоупотребляйте вредными привычками. Звезды и удача будут только на стороне тех, кто стремится к победе, достижениям и просто старается изменить свою жизнь к лучшему, особенно, если это касается отношений со второй половинкой.
Гороскоп любви для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: vostock-photo
Звезды благоволят Овнам. Они поддержат любые начинания, желание изменить жизнь, мир вокруг себя и тому подобные моменты.
Женщины
Дамам стоит все взять в свои руки. Не нужно бояться чего-то нового, смело ступайте к намеченной цели, независимо от ее вида. Будь то мужчина вашей мечты, свадьба, романтическое путешествие или даже - зачатие детей. Главное - это начать и пытаться, и все получится самым лучшим образом.
Мужчины
Возможны мелкие ссоры, однако они не выбьют вас из колеи. В отношениях будет гармония и понимание, а все неурядицы обойдут стороной. Сохраняйте спокойствие, и звезды вас поддержат.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo
На любовном фронте представителей данного знака творится полная неразбериха и нужно немного притормозить во всех начинаниях.
Женщины
Если вы не можете разобраться в своих отношениях самостоятельно, то доверьте это Вселенной. Прислушайтесь к зову сердца и советам близких людей. Возможно, в их словах найдется та истина, которая вам необходима.
Мужчины
Вам необходим отдых. Романтические приключения будут как нельзя, кстати, но не теряйте головы. Не стоит вступать в беспорядочные отношения. Общайтесь с потенциальными партнершами, изучайте их, порой, психологический контакт более приятен для души и тела.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo
Середина лета в разгаре, а вы все еще одни? Сейчас самое время вооружиться всеми способами, чтобы обзавестись не просто партнером, а супругом, супругой, судьбой, о которой вы так давно мечтаете.
Женщины
Для вас наступает время комфорта, отдыха и полного спокойствия. Вы почувствуете невероятную уверенность, чего вам так не хватало. Чтобы оставаться в этом состоянии, звезды рекомендуют больше времени проводить со своими близкими, обмениваться энергией, положительными эмоциями и естественно, не забывать про романтические радости. Именно так ваша жизнь станет полной чашей.
Мужчины
В любовных делах возможно перемены к лучшему. Будьте начеку, и Вселенная воздаст вам сполна. В эту неделю исключены преграды, невзгоды и трудности, и вам это только на руку. Воспользуйтесь шансом и возможно, в скором времени вы смените статус.
Гороскоп любви для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo
Возможно проявление отголоска из прошлых отношений. Не переживайте, чтобы не происходило в вашей жизни до этого момента - поправимо.
Женщины
Вами будут очарованы совершенно все - от парней до девушек. Вашу обворожительность видно даже из космоса, а значит, наступает время, когда нужно сделать первый шаг навстречу счастливой семейной жизни. Старайтесь трезво смотреть на ситуацию, и вы найдете того, кого ждет ваше сердце.
Мужчины
Не стоит вклиниваться в чужую жизнь, если этого не желают другие. Старайтесь грамотно оценивать свои аппетиты по поводу представительниц прекрасного пола, и тогда вы сможете найти ту единственную, способную согревать в холода и поддерживать в трудностях.
Гороскоп любви для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo
За представителей этого зодиакального созвездия можно только радоваться. Для вас наступает идеальная благоприятная пора, когда нужно следовать зову своего сердца, любить, открываться и создавать свою романтическую историю.
Женщины
Ваше обаяние притягивает тысячи взглядов, но к чему они, если у вас уже есть любимый человек. Уделите внимание своему избраннику. Он нуждается в вашей заботе, так как на фоне яркой личности он может чувствовать себя угнетенным и недостойным. Покажите ему, что он лучший в мире, и ваше счастье будет безграничным.
Мужчины
Вам звезды сулят массу увлечений, развлекательных программ, поездок и веселья, но стоит тратить средства и время с умом. Только в таком случае вы сможете интересно провести неделю и при этом остаться довольными.
Гороскоп любви для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo
Спустя долгое время Девы почувствуют свободу и легкость в душе. Перед вами открываются новые горизонты. Смотрите вдаль, стройте планы на будущее и просто любите. Этого вполне достаточно для полноценного счастья.
Женщины
Девы являются людьми с неординарным мышлением, и порой именно эта черта помогает решать трудности в отношениях, отсеивать тех, кто может быть полезен, а кто навредит. Старайтесь как можно тщательнее фильтровать тех, кто метит на ваши руку и сердце, и так вы найдете человека, способного носить вас на руках.
Мужчины
Отношения со второй половинкой будут развиваться быстро. Но не торопитесь. Счастье любит тишину и не нужно ему мешать.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo
В вашей жизни немало забот, но все они приятные. Отношения с любимыми складываются самым лучшим образом. Любовь крепчает с каждым днем, а вы полны энергии.
Женщины
Не стоит погружаться в самих себя. Это совершенно ни к чему. Нужно радоваться жизни и тому, что вам есть с кем встречать рассветы и провожать закаты. Вам надоело однообразие? Измените то, что вас окружает. Смените прическу, отправьтесь в романтическое путешествие или пройдитесь по магазинам вместе со своим любимым. Это пойдет на пользу вам обоим.
Мужчины
В толпе мелькает много лиц, но только одно вызовет у вас улыбку. Не стоит тратить время на пустые разговоры, когда дома вас ждет та самая. Ваша партнерша искренне любит вас, и вам стоит проявлять больше внимания к ней.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Скорпионы с наступлением лета стали более меланхоличными, а некоторые вовсе склонны к апатии. Это все временно. Звезды сулят благоприятные перемены, которым вы будете очень рады.
Женщины
У вас появляется уверенность в собственных силах. Вы полны энергии и желания что-то изменить в своей жизни, начиная от гардероба и заканчивая мужчинами. Почему бы не начать все с чистого листа? Самое главное подумайте о том, что вы хотите, а Вселенная вам поможет в этом.
Мужчины
Вы творческие личности, которым постоянно нужна подпитка. Старайтесь смотреть на мир через призму красоты и духовности, и именно так вы найдете ту женщину, которая будет вдохновлять вас, поддерживать и направлять, если в этом будет необходимость.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo
В ближайшую неделю вам нужно серьезно разобраться в своих отношениях и связях с противоположным полом. Возможно рядом с вами не те, кто вам нужен и это тяготит больше всего.
Женщины
Лето - время любви, отдыха и мимолетности. Сейчас нужно отпустить всю ситуацию, связанную с романтическими отношениями и она исправится сама собой. Есть проблемы с партнером? Спешите обсудить их и решить как можно скорее. Это поможет вам избежать серьезных конфликтов в будущем.
Мужчины
Звезды рекомендуют быть более сдержанными в ревности, общении с женщинами и тем более в претензиях. Все не так, как вам кажется. Вы просто устали и требуется отдых. Отправьтесь в путешествие, старайтесь отстраниться от дам и возможно вы поймете, что нужно именно вам.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo
Козероги полны энергии, но важно направить ее в нужное русло.
Женщины
Вселенная услышала ваши пожелания о счастье, мечтах и любви. Сейчас вокруг вас витает аура романтики, нежности и понимания, и старайтесь не упустить ни единого момента, если вам будут поступать интересные предложения от представителей противоположного пола.
Мужчины
Взаимоотношения на сексуальном фронте просто превосходны. Вы любимы, вам отвечают взаимностью и вас это невероятно радует.
Гороскоп любви для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Наступает середина лета. Период, когда теплые вечера, романтичные закаты и нежнейшие рассветы. Эта атмосфера позволит Водолеям сбросить былые проблемы и тяготы.
Женщины
Наслаждайтесь свободой и легкостью. Дарите улыбки и принимайте комплименты. Ваша притягательность и обворожительность станет причиной необычного знакомства с приятным продолжением.
Мужчины
Удивляйте свою партнершу. Подарите ей замечательный отпуск или просто проведите вместе выходные. Удивительные перемены сейчас будут как нельзя кстати.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo
У рыб наступает время романтики, понимания и любви.
Женщины
Желаете обзавестись семейным гнездышком? Посмотрите на мужчин, которые вас окружают. Среди них есть тот, кто вам нужен.
Мужчины
Звезды сулят стабильность и взаимопонимание со вторыми половинками. Не слушайте сплетни и доверяйте только зову своего сердца.
Ольга Аристова- астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и в Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты- известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo
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