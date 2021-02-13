Будет жарко: гороскоп любви на период с 14 по 20 февраля 2021
Всем знакам надо быть честными и доброжелательными, первая неделя года очень важная для личных отношений в дальнейшем. Только положительный настрой будет тем фундаментом, который поддержит и поможет всем, кто любит и хочет быть любимым. Постарайтесь создать положительную энергетику в доме, позитив в отношениях, не ищите виноватых, не обижайте и не обижайтесь.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Возможно небольшое напряжение в отношениях, но не все зависит от партнера, звезды советуют быть сдержаннее.
Женщины
Не старайтесь требовать невозможного от своего партнера, зачем вам «звезда с неба», будьте реальны в своих желаниях.
Мужчины
Ваше стремление быть всегда в курсе дел своей половинки оценит ваша половинка, но не будьте слишком назойливы.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Неделя обещает быть спокойной, но звезды советуют быть более внимательными, и постараться выслушать своего партнера, даже если вы не всегда понимаете суть проблемы.
Женщины
Могут быть небольшие трения из-за мелочей и пустяков, планеты советуют воздержаться от резких высказываний. Критика может испортить спокойную неделю.
Мужчины
Вы слишком заняты собой и своими делами, это может повлиять на отношения с близким человеком, надо отвлечься от дел, пора отдохнуть и желательно вместе.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Не старайтесь навязывать свое мнение, лучше все проблемы решать совместно, даже если вам кажется, что вы правы.
Женщины
Ваше спокойствие партнер может принять за равнодушие, проявите немного заботы и все ваши старания окупятся с лихвой.
Мужчины
Не всегда можно оправдать все поступки, чтобы не было проблем, постарайтесь быть снисходительнее не только к себе.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Не всегда советы окружающих объективны, о личных отношениях лучше всегда делиться на позитиве, иначе звезды не обещают спокойной недели.
Женщины
Ваше желание быть в центре внимания похвально, но ваш партнер может понять это неправильно.
Мужчины
Вы отстранились от домашних дел, это может негативно повлиять на отношения с близким человеком, домашние мелочи полезно иногда делать совместно.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Не всегда удается все вовремя обдумать и делать, как ты хочешь, звезды советуют, не торопится обвинять в этом партнера.
Женщины
Пора подумать о совместном отдыхе, хотя очень напряженная неделя и совсем мало времени, необходимо устроить релакс и восстановить силы.
Мужчины
Ваши деловые качества оценят по достоинству, но вам не стоит забывать и о желаниях любимой, будьте внимательны к мелочам.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Неделя обещает быть беспокойной, если вы не возьмете себя в руки, звезды советуют не напрягаться и сбрасывать негативную энергию на партнера. Это не поможет, а может только усугубить обстановку.
Женщины
Ваше спокойствие и рассудительность помогут наладить отношения, вашего партнера замучили рутинные дела, помогите ему.
Мужчины
Вы стараетесь отбросить все проблемы и устроить «релакс» без любимого человека, звезды не советуют, совместный активный отдых поможет вам быстрее восстановиться.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Напряжение предыдущей недели может сказаться на отношениях с партнером, планеты к вам благосклонны, постарайтесь быть откровеннее с любимым человеком.
Женщины
Ваша раздражительность беспочвенна, звезды советуют успокоиться и обратиться за советом к любимому человеку.
Мужчины
У вас слишком высокие требования к любимой, она не может знать, что у вас в голове, иногда надо объяснить словами, что вас не устраивает.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Переутомление может сказаться на личных отношениях, всех дел не переделаешь, иногда надо и отдыхать.
Женщины
Ваш интерес к делам партнера слишком утомляет, можно просто выслушать, звезды советуют советовать абстрактно, не переходить на личности.
Мужчины
Надо быть снисходительнее к любимому человеку, если ваши мнения не совпадают, это не повод обижаться.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Неделя обещает быть спокойной на личном фронте, но не все зависит от звезд и погоды, надо и самому приложить усилия.
Женщины
Вы слишком торопитесь с выводами, остановитесь и подумайте, звезды вам помогут, ошибочные решения могут испортить конец недели.
Мужчины
Не старайтесь думать за нее, все равно не получится, лучше озвучьте ваше решение, а то вас могут не понять.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Звезды прогнозируют спокойную неделю, постарайтесь спланировать выходные и не особо загружаться домашними делами, пора выйти в «свет».
Женщины
Ваше желание решить все своими силами похвально, но ваш партнер может проявить недовольство, что он не в курсе.
Мужчины
Вы, конечно, разбираетесь во многих сферах, но есть моменты в жизни, где без совета близкого человека не обойтись.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Хороший отдых на выходных после трудовой недели поможет восстановить силы, если вы правильно спланируете его.
Женщины
Напряжение необходимо сбрасывать вовремя, переутомление негативно сказывается на личных отношениях, пора устроить романтический вечер.
Мужчины
Пора обратить внимание, что хочет близкий человек в ближайший «уикенд», ваши желания не всегда совпадают, даже если она молчит и соглашается.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Вечера после работы звезды советуют провести по максимуму в кругу семьи со своим близким человеком.
Женщины
Ваша энергия и решительность похвальна, но иногда надо дать шанс партнеру решить проблемы без вашего вмешательства, совета для помощи будет достаточно.
Мужчины
Ваша нерешительность в некоторых вопросах нервирует близкого человека, звезды советуют быть настойчивее.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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