Будет жарко: гороскоп любви на период с 14 по 20 февраля 2021

Возможно небольшое напряжение в отношениях, но не все зависит от партнера, звезды советуют быть сдержаннее.

Женщины

Не старайтесь требовать невозможного от своего партнера, зачем вам «звезда с неба», будьте реальны в своих желаниях.

Мужчины

Ваше стремление быть всегда в курсе дел своей половинки оценит ваша половинка, но не будьте слишком назойливы.

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