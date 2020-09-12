Будет жарко: гороскоп любви на период с 13 по 19 сентября
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Даже самый черствый и твердый овен, имеющий каменное сердце, растает, словно лед от пламени. И это будет осенью.
Женщины
Вам нужно держать руку на пульсе. Грядут глобальные перемены, которые порадуют вас сполна.
Мужчины
Звезды помогут вам в ваших начинаниях. Вы сможете открыть в себе таланты, которые способствуют укреплению вашей семьи, продвижению по карьерной лестнице.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
В середине сентября вам нужно быть более осмотрительными. Рядом много завистников, но вашему счастью это не грозит.
Женщины
Вы длительное время вздыхаете по мужчине, которому удалось покорить ваше сердце. Пора действовать.
Мужчины
Приятные перемены доставят вам максимум удовольствия. Вы ощутите прилив энергии и сил, которые будут как нельзя кстати.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Если вы уже нашли свою любовь, то не упускайте ее. Рядом с вами те, на которых можно положиться, кто сможет поддержать в трудную минуту и не предаст ни при каких обстоятельствах.
Женщины
Вы мечтаете о шикарной свадьбе, и хотите выйти замуж за лучшего мужчину в мире, так почему бы не начать действовать? Вам благоволит сама вселенная.
Мужчины
Семейные Близнецы смогут укрепить свой союз, стоит только довериться друг другу. Так обретают настоящее счастье.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
В середине недели могут быть некоторые недопонимания с близкими, но это ненадолго. Вы ощутите влияние положительных тенденций, останетесь довольны тем, что рядом с вами самые лучшие люди.
Женщины
Семейные представители этого знака получат возможность отправиться на отдых. Это может быть пикник на природе, поездка на дачу. Самое главное, провести время вместе.
Мужчины
Вы знаете, как обращаться с женщинами, вы можете проникнуться в их разум, но у вас уже есть та, которая любит вас до безумия. Цените ее несмотря ни на что.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Льву очень трудно даются новые знакомства на этой неделе. Это затормаживает выстраивание личной жизни, но скоро все изменится.
Женщины
Вы женщина, которая полна сил и энергии. Вы можете свернуть горы, отправиться за любимым на север и даже перевернуть мир ради него. Оставайтесь такой, и перед вами будут открыты все дороги.
Мужчины
Вы привыкли полагаться только на себя самих, но теперь у вас есть вторая половинка, которой можно доверить свои переживания.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Вы повышенно активные, вам благоволит сам Марс и под его влиянием удается совершать самые безумные и безудержные поступки.
Женщины
Звезды распорядились так, что перед вами открываются новые пути. Вам стоит выбрать правильную дорогу и направиться по ней с гордо поднятой головой.
Мужчины
Не стоит игнорировать помощь своей второй половинки. Она готова убивать за вас каждого, кто станет преградой.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Наступает идеальное время для того, чтобы любить, играть чувствами, любить и дарить любовь.
Женщины
Вы – это талисман любви для вашего мужа. Он ценит это как никто другой, и вы можете прожить всю жизнь в счастье и понимании, если будете отдавать ему всю себя.
Мужчины
Вы обожаете женщин с красивой фигурой, на каблуках и с идеальной внешностью. Однако в скором времени вы встретите даму, которая не сравнится с теми, что были раньше.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Вас ожидают яркие события, причем в любви, в работе, в общении с друзьями.
Женщины
Оставайтесь такой же, как всегда и вас будут ценить за ваши достоинства, а не за яркую упаковку.
Мужчины
Многие женщины проливают слезы от того, что не могут быть рядом с вами. Увы, у вас есть своя избранница и вы должны оставаться верными ей до конца жизни, не размениваясь на остальных.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе вы находитесь под особым покровительством Юпитера. Правильно понимая послания и советы вселенной, вы сможете покорить не только того, по ком страдает ваше сердце, но и весь мир.
Женщины
Пока вы полны энергии, вы будете двигаться навстречу своей новой любви. Не останавливайтесь ни перед чем, и сможете заполучить самого лучшего мужчину в мире.
Мужчины
Вы ищите свой счастливый билет в любви? Она уже рядом с вами. Просто оглянитесь вокруг.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Вам порой становится трудно от того, что рядом нет верного плеча, но поверьте, у одиноких козерогов грядут большие перемены в лучшую сторону.
Женщины
Вы находитесь под покровительством солнца, и оно вам помогает во всем. Прислушивайтесь к зову своего сердца, и не пожалеете.
Мужчины
Старайтесь быть более мягкими к своим вторым половинкам. Ваша избранница самая ласковая, самая нежная и понимающая, и к ней необходимо такое же отношение.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Водолеи – это одаренные и успешные личностей. Чтобы добиться своей цели, стоит только приложить силы и желание.
Женщины
Одинокие дамы-Водолеи скоро обретут свое долгожданное женское счастье. Вы будете вне себя от восторга, когда поймете то, какой мужчина уготован вам судьбой.
Мужчины
Вы заметно оживитесь, когда поймете, что, несмотря на наступление осени, приход холодов и слякоти, в вашей душе будет тепло и солнечно.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Рыбы замечательно справляются с различными трудностями, независимо от того, в какой области они возникают. В эту неделю вам стоит отдохнуть и заняться своими мыслями и релаксом.
Женщины
Ваше спокойствие превыше всего, и от него зависит погода в доме. Будьте менее экспрессивными и импульсивными, и ваша семья будет знать только счастье.
Мужчины
В вашей жизни появилась женщина, которая может стать для вас всем. Не упускайте ее, и будете счастливы до конца своих дней.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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