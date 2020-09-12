Будет жарко: гороскоп любви на период с 13 по 19 сентября

Даже самый черствый и твердый овен, имеющий каменное сердце, растает, словно лед от пламени. И это будет осенью.

Женщины

Вам нужно держать руку на пульсе. Грядут глобальные перемены, которые порадуют вас сполна.

Мужчины

Звезды помогут вам в ваших начинаниях. Вы сможете открыть в себе таланты, которые способствуют укреплению вашей семьи, продвижению по карьерной лестнице.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)