Будет жарко: гороскоп любви на период с 13 по 19 октября

У представителей этого знака зодиака неделя будет достаточно беспокойной, но в целом благоприятной.

Женщины

Выходные принесут вам интересные перемены в личной жизни. Вы посмотрите на имеющиеся отношения с новой стороны, и, возможно, это положительно скажется на дальнейшем союзе.

Мужчины

Вы рискуете быть обманутыми. Не доверяйте личные секреты посторонним людям, так как они будут использованы против вас.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)