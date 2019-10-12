Будет жарко: гороскоп любви на период с 13 по 19 октября
Неделя подарит массу ярких впечатлений, как положительные, так и отрицательные эмоции, но самое главное — нужно не терять головы и стараться трезво смотреть на возникшие ситуации, чтобы впоследствии не пожалеть о принятых решениях.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: vostock-photo
У представителей этого знака зодиака неделя будет достаточно беспокойной, но в целом благоприятной.
Женщины
Выходные принесут вам интересные перемены в личной жизни. Вы посмотрите на имеющиеся отношения с новой стороны, и, возможно, это положительно скажется на дальнейшем союзе.
Мужчины
Вы рискуете быть обманутыми. Не доверяйте личные секреты посторонним людям, так как они будут использованы против вас.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: vostock-photo
Текущая неделя подойдет для того, чтобы укрепить связь со своим любимым человеком. Вам нужно быть более открытыми и честными с избранником, и тогда вы начнете слышать и слушать друг друга.
Женщины
Звезды рекомендуют не поддаваться на провокации. Они создаются с целью вывести вас из состояния равновесия.
Мужчины
Тем, кто в последнее время пребывал в апатичном состоянии, звезды сулят положительные перемены. В вашей жизни наконец появится любовь.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: vostock-photo
Программируйте себя на успех, и вы сможете добиться всего, что пожелаете, причем как в работе, так и в личной жизни.
Женщины
Дамы будут особенно привлекательными. Вы обладаете невероятной способностью завораживать с первого взгляда, и это, естественно, замечают представители сильной половины человечества.
Мужчины
Вашим романтическим планам суждено будет сбыться. Нужно только приложить небольшие усилия.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: vostock-photo
На Раков надвигаются перемены. Не стоит противиться этим тенденциям, и просто доверьтесь течению жизни.
Женщины
В ваших отношениях скоро будет новый виток развития. Возможно, поступит серьезное предложение, от которого вы не сможете отказаться.
Мужчины
Наиболее значимым днем будет 14-е число. В эту дату постарайтесь сохранить спокойствие и самообладание, чтобы взять максимум от удачи.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: vostock-photo
В эту неделю вас ждет много встреч. Возможны романтические знакомства и прогулки с приятными людьми, которые к вам далеко не равнодушны.
Женщины
Звезды советуют быть более активными, если есть желание получить свой кусочек счастья. Ваш воздыхатель ощущает взаимные чувства, но боится сделать первый шаг.
Мужчины
Обратите внимание на проблемы в ваших отношениях. Если их не решить, они могут приобрести негативный характер и привести к серьезным последствиям.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: vostock-photo
У Дев в жизни активизируется любовь. Как дамы, так и мужчины смогут ощутить влюбленность, чувство эйфории и легкости одновременно.
Женщины
В первые дни недели нужно спокойно реагировать на все события, которые будут происходить. В основном они будут позитивными.
Мужчины
Звезды рекомендуют не предпринимать серьезных решений по поводу любви, так как вы еще не разобрались в чувствах и не можете трезво оценивать свои желания и возможности.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: vostock-photo
Звезды в эту неделю будут вашими покровителями. Они помогут распутать клубок недопонимания со второй половинкой, определиться с тем, нужна ли она вам в целом. Одиноким Весам звезды сулят приятные знакомства.
Женщины
Перестаньте нервничать по пустякам. Ваше беспокойство передается любимому и тем самым удручает его. Лучше посвятите время друг другу, отдыхайте, прогуливайтесь под луной и ни о чем не вспоминайте.
Мужчины
События любовного плана развиваются настолько активно, что вы не поспеваете за ними. Притормозите, разберитесь в том, что нужно вам, а что желает ваша вторая половина.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Предстоящая неделя будет радостной для многих Скорпионов. Возможны позитивные перемены, денежные поступления и приятные поездки.
Женщины
Не откладывайте планов на отдых, ведь именно там вас ждет ваша судьба.
Мужчины
Период можно назвать невероятно удачным именно для романтических знакомств, для встреч и планирования будущего.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Вы целенаправленно идете к тому, чтобы обзавестись семьей. Не теряйте своих желаний, и в скором времени вселенная одарит вас тем, что вы так ждете.
Женщины
Одинокие особы наконец встретят того, кто сможет растопить их сердце.
Мужчины
Если в вашем союзе в недавнем времени возникали конфликты, то наступает пора, чтобы решить их. Хватит негатива. Вы два влюбленных человека, которым должно быть не до ссор по пустякам.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: vostock-photo
Возможны несколько неловкие ситуации в общении с противоположным полом, но эта тенденция продержится совсем не долго.
Женщины
В отношениях возможны осложнения и также колебания в настроении, что немного подорвет ваш энергетический фон. Старайтесь держать себя в руках, скоро все изменится.
Мужчины
Не создавайте проблемы на пустом месте. Они совершенно ни к чему, так как в мире и так слишком много негатива.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: vostock-photo
У вас появится шанс реально разобраться в своих отношениях. Поговорите со второй половиной, обсудите то, что вас тревожит, и, возможно, вы поймете, что было не так.
Женщины
Вы стали ощущать холод со стороны партнера. Это вполне оправданно, но в этом и вы виноваты тоже. Будьте более нежными, ведь парням именно это и нужно.
Мужчины
У вас прослеживается успех в совершенно различных делах, касающихся романтики. Ищете любовь? Она уже близко. Просто посмотрите вокруг.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: vostock-photo
Вы ощущаете некоторые перемены в личной жизни, а вот то, какими они будут — негативными или позитивными, зависит только от вас.
Женщины
Ваше эмоциональное и психологическое состояние пошатнулось. Чтобы восстановить силы, нужно побыть наедине со второй половиной. Именно ваш избранник сможет поддержать вас в самый трудный момент.
Мужчины
Не поддавайтесь негативным тенденциям. Если вы считаете себя правым, то не теряйте своих позиций. Возможно, вас просто провоцируют на скандал.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo
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