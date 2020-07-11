Будет жарко: гороскоп любви на период с 12 по 18 июля
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Не стоит играть в кошки-мышки с тем, кто вам дорог. Лучше подарите друг другу нежность, ласку и любовь. Это укрепит союз.
Женщины
Не стоит бросать на ветер резкие слова. У вас самый лучший мужчина на свете, и не нужно его отталкивать. Устройте романтический ужин на двоих.
Мужчины
Ваши эмоции порой так зашкаливают, что вы не можете сконцентрироваться на важных вещах. Старайтесь соблюдать спокойствие, и сможете принять только верное решение.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Тельцам звезды рекомендуют активно заняться делами, построением карьеры, но и не забывать о второй половинке.
Женщины
Проведите вечер вдвоем. Останьтесь наедине, приглушите свет и зажгите свечи. Эта атмосфера позволит вам расслабиться и насладиться друг другом.
Мужчины
Чтобы познакомиться с той, которая покорила ваше сердце, нужна решительность. Ее у вас предостаточно, а потому не стоит медлить.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Личная жизнь Близнецов налаживается как нельзя лучше.
Женщины
Вам предстоит сделать судьбоносное решение, от которого зависит ваше будущее. Хорошо продумайте его, и будете довольны результатом.
Мужчины
В последнее время вы слишком часто нервничаете. Отстранитесь от работы, суеты и бытовых проблем. Побудьте вдвоем с любимой. Вам это необходимо.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Неделя будет сумасшедшей. Внутри будет пылать пожар любви, страсть просто переполняет, а эмоции зашкаливают. Старайтесь сохранить самообладание.
Женщины
Венера указывает на то, что нужно притормозить в любовных делах. У вас несколько потенциальных партнеров и необходимо определиться.
Мужчины
Ваша личная жизнь полна ярких впечатлений. Этому способствует именно ваша вторая половинка.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
В этом месяце вам можно начинать самые любые дела, и они будут успешными. Вам благоволит вселенная и можно просить ее о самом сокровенном.
Женщины
Ваша статная натура не остается незамеченной. Вы завораживаете с одного взгляда, можете овладеть разумом мужчин в одно мгновение. Не теряйте эту хватку.
Мужчины
Мужчина-Лев как царь, желает, чтобы его любимая во всем ему полностью подчинялась. Вы нашли ту самую, и не упустите ее.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Звезды советуют взять на вооружение тех, кто находиться в вашем окружении. В этом обществе скрылась ваша вторая половинка.
Женщины
Любимый человек для вас как бог, спустившийся с небес. Такое отношение только укрепляет ваш союз, и в нем никогда не будет трещин.
Мужчины
Эту неделю стоит посвятить семейным посиделкам, прогулкам по вечерам. Обязательно уделите внимание представительницам противоположного пола.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Личная жизнь для вас важнее всего. В эту неделю вы можете расслабиться и насладиться отдыхом, так как на любовном фронте у вас все хорошо.
Женщины
Научитесь идти на компромисс. Он просто необходим, если есть желание сохранить семью до самой старости.
Мужчины
Звезды сулят приятные романтические встречи, знакомства, которые останутся в вашей памяти.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Вы испытываете чувство тревоги, нервозности. На самом деле все эти ощущения тщетны. В вашей жизни все замечательно, и вам остается наслаждаться этими приятными моментами.
Женщины
Если вы верите в гороскопы, то эта та неделя, когда стоит к ним прислушаться. Звезды рекомендуют уделить внимание сфере любви тем, кто пока не нашел свою вторую половинку.
Мужчины
Не нужно противостоять своей судьбе. Она то и дело направляет вас в нужную сторону, и именно там вы встретите ту самую.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Вам благоволят такие планеты, как Юпитер и Венера. Они помогают устраивать личную жизнь без особых усилий. Воспользуйтесь такой возможностью.
Женщины
Эта неделя будет спокойной, размеренной. Вам стоит устроить сюрприз для своего любимого. Он будет в восторге и не останется перед вами в долгу.
Мужчины
Наступает лучшее время для общения с противоположным полом. Все знакомства будут успешными.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Вас накроет волна событий. Не стоит их страшиться, так как все они будут позитивными и принесут только хорошие впечатления.
Женщины
Вам хочется побыть наедине со своими близкими. Вы мечтаете о семейном ужине, о пикнике на природе. Почему бы и нет?
Мужчины
Проводите свои выходные дома с любимой, и вы отдохнете лучше, чем на Гоа. Обмен энергией, объятия, нежность – все это вам просто необходимо.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Временные трудности бывают у всех, и вы не исключение. Не стоит о них переживать. Просто идите по жизни дальше, и не забывайте радовать своих любимых.
Женщины
Ваши отношения будут проходить проверку на прочность. Вы сможете преодолеть все преграды и в скором времени позабудете о них.
Мужчины
Вас покорит стрела Амура. Вы будете приятно удивлены тому, какая именно избранница послана вам судьбой. Она находилась совсем рядом с вами, а вы этого не замечали.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Чтобы эта неделя запомнилась вам надолго, старайтесь не вступать в конфликты с представителями противоположного пола.
Женщины
Самый легкий путь покорить сердце мужчины – это удовлетворять все его пожелания. Ваше стремление поможет заворожить даже самого упертого парня, и вы построите крепкую семью, которая станет объектом белой зависти.
Мужчины
Пробуйте знакомиться снова и снова. Среди множества женщин есть та, которая станет вашей женой и матерью ваших совместных детей.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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