Будет жарко: гороскоп любви на период с 12 по 18 июля

Не стоит играть в кошки-мышки с тем, кто вам дорог. Лучше подарите друг другу нежность, ласку и любовь. Это укрепит союз.

Женщины

Не стоит бросать на ветер резкие слова. У вас самый лучший мужчина на свете, и не нужно его отталкивать. Устройте романтический ужин на двоих.

Мужчины

Ваши эмоции порой так зашкаливают, что вы не можете сконцентрироваться на важных вещах. Старайтесь соблюдать спокойствие, и сможете принять только верное решение.

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