Будет жарко: гороскоп любви на период с 11 по 17 октября 2020
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Если вы еще одиноки, то пора сменить свой статус. Настало время перемен, знакомств и самое главное, любви и взаимопонимания.
Женщины
Вы полны энергии, которая поможет вам совершать поступки, сворачивать горы ради любимого и дарить ему самые положительные эмоции.
Мужчины
Ваша путеводная звезда – это дама, которая засыпает с вами по вечерам и просыпается по утрам. Цените ее и любите во чтобы то ни стало.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Середина октября будет одним из самых приятных моментов этой осени. В вашей душе царит гармония, вам хочется порхать, петь и танцевать и все это благодаря вашему романтическому настроению.
Женщины
Вам не придется жертвовать ради кого-то своими принципами. Ваша вторая половинка понимает вас лучше всех.
Мужчины
Хотите добиться больших высот? Начните с самих себя. Изменив себя, вы измените мир вокруг вас.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
У вас появится нереальный шанс познакомиться с людьми, которые смогут изменить вашу жизнь. Скорее всего, это будет ваш будущий спутник жизни надолго.
Женщины
Романтические отношения нередко заканчиваются бракосочетанием. Если вы хотите такого исхода истории любви, то стоит работать над собой.
Мужчины
Наступило самое лучшее время признаться в своих чувствах и рассказать той самой о том, что она затмевает ваш разум далеко не первый день.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Когда представители этого знака влюблены, перед ними не существует никаких преград. Этот октябрь не станет исключением.
Женщины
На этой неделе вам придется решить то, что для вас важнее – карьера или семья. Звезды советуют сделать выбор в пользу второго.
Мужчины
Идите навстречу своей любви, и она ответит вам тем же.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Лев всегда знает, что ему сделать, как и в какое время. Остается правильно воспользоваться этим навыком.
Женщины
Вы можете пойти за любимым на Аляску, отправиться в пустыню, жить годами в джунглях, но только если будете знать, что вас любят. Рядом с вами есть тот, ради кого стоит совершать такие поступки, и не нужно сомневаться.
Мужчины
В личной жизни пока затишье, но это только временно. Не стоит отчаиваться, ваша любимая послана вселенной и спешит к вам на встречу.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Одинокие Девы, наконец, обретут свое счастье. Ваше внимание привлекут те, кто давно находится в вашем окружении.
Женщины
У вас достаточно оптимизма для того, чтобы покорить даже самого отчаянного холостяка. Действуйте, и скоро он сменит свой статус Казановы на любимого папу.
Мужчины
Невозможно всю жизнь жить только для себя. Пора принимать серьезные решения, например, сделать предложение руки и сердца своей любимой.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Самое главное для вас сейчас – это стараться не торопить события, не бороться с самими собой, а просто следовать подсказкам судьбы.
Женщины
Вы полны терпения, любви и понимания. Именно потому вы сможете этой осенью устроить свою личную жизнь самым лучшим образом.
Мужчины
Если вы находитесь в активном поиске и стремитесь найти свою вторую половинку, то вы получите свою мечту.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Вы привыкли быть птицей в свободном полете, но скоро это закончится. Появится тот или та, ради которого, стоит изменить свою жизнь.
Женщины
В скором времени вас ожидает бурный роман. Амур пошлет вам партнера, от которого вы будете просто без ума.
Мужчины
Если вы найдете ту женщину, с которой можно разговаривать ночи напролет, совершать безумные поступки, то обязательно женитесь на ней.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя будет немного противоречивой. Однако если вы сможете держать свои эмоции в руках, то не случится ничего криминального.
Женщины
Не стоит обсуждать щекотливые темы с теми, кого вы знаете слишком мало времени.
Мужчины
Пора завершить режим ожидания и начать действовать. Дама сердца, которая вас обожает, ждет от вас решительных действий.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Одинокие Козероги могут впадать в депрессию, испытывать чувство опустошенности. Это чувство скоро пропадет.
Женщины
Звезды сулят вам приятные знакомства, которые могут обернуться романтическим приключением, приятным путешествием или вовсе бракосочетанием.
Мужчины
У семейных Козерогов ожидается приятное пополнение. Некоторые узнают, что ждут малыша, а другие найдут способ улучшить свое финансовое положение.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Наступающая неделя будет не слишком простой, но ничего серьезного не произойдет. Самое главное не давайте обещаний, которые не можете выполнить.
Женщины
Проводить работу над ошибками стоит вовремя. Позднее, не у всех получится изменить ранее допущенные оплошности.
Мужчины
Любите свою женщину и получите такую отдачу, что вашему счастью не будет предела. Радуйте ее приятными сюрпризами, вниманием и ласками. Так она будет самой счастливой на свете.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
В каком бы обществе вы ни были, вы всегда остаетесь душой компании, привлекательными для противоположного пола и самое главное вы – искренние.
Женщины
Самосовершенствование – это хорошее качество, однако, не стоит забывать про своих любимых, про вторую половинку, про встречи наедине. Они питают вас энергией.
Мужчины
Рядом с вами есть женщина, которая может стать не просто любовницей на ночь, а женой, матерью ваших детей и самое главное, верным другом и помощником в любой ситуации. Самое главное вовремя ее найти и сделать предложение, от которого она вряд ли откажется.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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