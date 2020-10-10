Будет жарко: гороскоп любви на период с 11 по 17 октября 2020

Если вы еще одиноки, то пора сменить свой статус. Настало время перемен, знакомств и самое главное, любви и взаимопонимания.

Женщины

Вы полны энергии, которая поможет вам совершать поступки, сворачивать горы ради любимого и дарить ему самые положительные эмоции.

Мужчины

Ваша путеводная звезда – это дама, которая засыпает с вами по вечерам и просыпается по утрам. Цените ее и любите во чтобы то ни стало.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)