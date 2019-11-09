Будет жарко: гороскоп любви на период с 10 по 16 ноября
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: vostock-photo
С каждым восходом солнца вы радуетесь тому, что с вами вторая половинка. Цените то, что имеете, и вам не придется разочаровываться в выборе.
Женщины
Вы полны сил и энергии. Вам улыбаются окружающие, и вы светитесь счастьем. Заслуга этого в вашем партнере, который может заряжать вас позитивом и потенциалом.
Мужчины
Чтобы стать самым лучшим парнем для своей девушки, нужно не только добиться ее, но и постараться уберечь от различных неприятностей. Станьте для нее миром, и она подарит вам вселенную.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: vostock-photo
В эту неделю вам нужно отложить на потом любовные дела. Ваше равновесие расшатано и необходимо побыть наедине с самим собой, чтобы понять, что вам делать дальше.
Женщины
Вы великолепны, но в душе царит хаос. Притормозите. Сойдите на берег и отдышитесь. Возможно, вы взвалили на себя слишком большой груз и он начал тянуть вас на дно.
Мужчины
Если ваша девушка требует от вас решительности и уверенности, то возможно это так и есть. Вы слишком медленно реагируете на ситуации и нужно учиться адаптироваться как можно оперативнее, чтобы не упустить ничего важного.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: vostock-photo
Вам благоволит сама вселенная. Вы можете свернуть горы, но только если рядом будет верный спутник жизни.
Женщины
Вы любите и любимы. Однако нужно быть осторожнее. Рядом находятся недоброжелатели, которые хотят значительно подпортить ваши планы на будущее.
Мужчины
Вы сильны духом, красивы и обворожительны, но этого мало, чтобы покорить женщину и задержать ее надолго рядом с собой.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: vostock-photo
У вас есть некоторые проблемы в отношениях. Вам нужно научиться грамотно, разбираться в них, иначе велик риск, разойтись и потерять того, кого вы искали всю свою жизнь.
Женщины
Вам завидует каждая подруга, ведь вы смогли получить самого лучшего молодого человека в мире. Не забывайте, все бренно, и если не бороться за свою половинку, можно упустить ее в любой момент.
Мужчины
Не стоит предпринимать решения на горячую голову. Оно на 100% будет неверным и значительно подпортит вам личную жизнь.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: vostock-photo
Львы должны научиться понимать подсказки вселенной. Они находятся практически везде, стоит только присмотреться внимательнее.
Женщины
Девушкам, родившимся под знаком Льва, можно только позавидовать. Перед вами нет преград, любой принц станет рядом с вами королем. Главное - поддерживать свою «элитную марку».
Мужчины
Вам свойственно хвастовство. Многие дамы не переваривают такую черту характера, и именно поэтому не отвечают вам взаимностью.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: vostock-photo
Вам нужно быть более внимательными в своем общении с окружающими. Вы слишком открыты, и это приносит немалые беды.
Женщины
Ваши близкие подруги далеко не те, за кого себя выдают. Старайтесь держать своего избранника от них на расстоянии. Иначе будет беда.
Мужчины
Важно соблюдать меру в требованиях к своей второй половинке. В противном случае она попросту сбежит от вас. Оставив в раздумьях у разбитого корыта любви.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: vostock-photo
Вами управляют такие чувства, как романтика, нежность и любовь. Это прекрасные ощущения, но не стоит терять голову.
Женщины
Вы можете заполучить того, кто вам нравится только в том случае, если перестанете лукавить, язвить и одергивать его. Мужчинам нужна забота и ласка, а не змея на шее.
Мужчины
Хотите построить крепкие и серьезные отношения? Сначала начните работать над своим характером, а уже потом над созданием образа потенциальной партнерши.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Эта неделя полна неожиданностей. Вам поступают предложения о знакомстве, возможны приятные романтические встречи.
Женщины
Будьте во всеоружии. Вами правит мудрость, но нужно уметь уступать своим избранникам, ведь мужчины - это те же самые дети.
Мужчины
Перестаньте быть упрямыми. Эта черта характера еще никому не принесла пользы. Упрямство рушит даже самые крепкие пары.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Нет в мире ценнее чувства, чем верность и любовь. Старайтесь понять это как можно раньше, чтобы не пожалеть впоследствии.
Женщины
Вы погрязли в рутине, у вас на душе присутствует разочарование и ненависть. Стоит задуматься о том, что возможно в этом виноват далеко не ваш партнер, а вы сами?
Мужчины
Если вы находитесь в статусе активного поиска второй половины, то будьте начеку. В вашем окружении появилась дама, способная украсть ваше сердце раз и навсегда.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: vostock-photo
Представителям этого знака порой приходится нелегко. Это не повод опускать руки. Достаточно немного отдохнуть, побыть наедине со своей второй половинкой.
Женщины
Сейчас наступает период нежности, романтики, счастья и любви. Не упустите этот важный момент и не пожалеете, что выбрали того, кто сейчас рядом с вами.
Мужчины
Вы полны сил и желания совершать поступки для своей дамы? Станьте для нее настоящим рыцарем, но не переборщите с приключениями.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Романтические отношения - это то, чего жаждут многие, но не все могут их сохранить. Вы в числе последних, если не сможете совладать со своей ревностью.
Женщины
Вам благоволит вселенная, но вы редко прислушиваетесь к ней. Это зря, именно с ее помощью вы сможете выстроить свою личную жизнь так, как нужно именно вам.
Мужчины
Для решения даже самой сложной ситуации нужно всегда сохранять светлую голову. На этой неделе будет много моментов, когда нужно быть максимально сдержанными.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: vostock-photo
Чтобы проанализировать внутренний мир своего партнера, нужно научиться работать над собой.
Женщины
Вам сложно расставаться с любимыми, но порой это необходимо, если отношения начали тянуть вас на дно.
Мужчины
Любите ту, которая вас ценит, иначе придется довольствоваться тем, что достанется.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo
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