Будет жарко: гороскоп любви на период с 10 по 16 ноября

С каждым восходом солнца вы радуетесь тому, что с вами вторая половинка. Цените то, что имеете, и вам не придется разочаровываться в выборе.

Женщины

Вы полны сил и энергии. Вам улыбаются окружающие, и вы светитесь счастьем. Заслуга этого в вашем партнере, который может заряжать вас позитивом и потенциалом.

Мужчины

Чтобы стать самым лучшим парнем для своей девушки, нужно не только добиться ее, но и постараться уберечь от различных неприятностей. Станьте для нее миром, и она подарит вам вселенную.

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