Будет жарко: гороскоп любви на период с 1 по 7 сентября

Овнам благоволит сама Вселенная. Если у вас в планах что-то изменить в своей жизни, то этот тот самый момент. Старайтесь тщательно планировать каждый шаг, а если вас одолеют сомнения, то нужно отказаться от определенных действий.

Женщины

Перед вами встанет сложный выбор. Вы можете ответить взаимностью тому, кто уделяет вам огромное внимание, а можете отказаться от предложения и подыскать более успешный вариант, но будет ли он лучше? Все зависит только от вас, но чтобы не ошибиться стоит взвесить все за и против.

Мужчины

Вы полны решимости только в финансовых делах. Область любви уже давно покрыта мраком, но это скоро изменится. Вы встретите девушку, которая преобразит всю вашу жизнь.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)