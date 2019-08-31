Будет жарко: гороскоп любви на период с 1 по 7 сентября

Самое главное - это сохранение самообладания. Это поможет избежать серьезных конфликтов, оставаться полностью уравновешенными и тем самым не натворить глупостей. В любом случае стоит слушать свое сердце.
Гороскоп любви для Овна (21 марта – 20 апреля)
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Овнам благоволит сама Вселенная. Если у вас в планах что-то изменить в своей жизни, то этот тот самый момент. Старайтесь тщательно планировать каждый шаг, а если вас одолеют сомнения, то нужно отказаться от определенных действий.
Женщины
Перед вами встанет сложный выбор. Вы можете ответить взаимностью тому, кто уделяет вам огромное внимание, а можете отказаться от предложения и подыскать более успешный вариант, но будет ли он лучше? Все зависит только от вас, но чтобы не ошибиться стоит взвесить все за и против.
Мужчины
Вы полны решимости только в финансовых делах. Область любви уже давно покрыта мраком, но это скоро изменится. Вы встретите девушку, которая преобразит всю вашу жизнь.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo
Начало сентября будет достаточно показательным. Вы сможете научиться многому, но самое главное - доверию близкому человеку. Звезды предупреждают, что излишняя ревность может разрушить даже самые крепкие отношения.
Женщины
Вы требовательны не только к себе, но и к окружающим. Порой это отталкивает мужчин. Вам нужно стать более мягкими и нежными натурами. Это поможет вам проявить себя с новой стороны.
Мужчины
Старайтесь находить компромисс со своей второй половиной, и вы будете приятно удивлены тому, как изменятся ваши отношения в лучшую сторону.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo
Близнецам звезды сулят благополучие на всех фронтах. Вы полны сил и энергии. Вы обворожительны и привлекательны, но больше всего вас порадует то, что в вашем сердце, наконец, поселилась любовь и спокойствие.
Женщины
У вас наступает время романтики, веселья, интересных приключений и позитива. Вам нужно оставаться искренними со своим избранником, и только тогда ваш союз сохранится на многие годы.
Мужчины
Представителям сильной половины человечества этого знака нужно быть более сдержанными в отношении с дамами. Вы слишком напористы, но порой именно эта черта характера помогает добиться поставленной цели. Старайтесь контролировать свои чувства, и сможете добиться немалых высот.
Гороскоп любви для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo
Вас окружает романтика, флирт и внимание представителей противоположного пола. Вы полны решимости, и эта неделя станет для вас особенной, если вы пересмотрите на свои взгляды на отношения с партнером.
Женщины
Дамам нужно быть осмотрительными. На вас в буквальном смысле идет охота. Вы притягиваете взгляды мужчин и нервируете девушек. Не теряйте своих позиций, и вы сможете завладеть самым лучшим партнером на планете.
Мужчины
Если ваши отношения с избранницей стали скучными или вам не хватает огня, то пора действовать. Отправляйтесь в романтическое путешествие, проведите время вместе, встречайте рассветы и провожайте закаты. Это поможет перевести общение на новый уровень.
Гороскоп любви для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo
Для каждого Льва талисманом удачи является его партнер. Именно потому важно поддерживать гармонию в отношениях, чтобы внутреннее состояние было максимально спокойным.
Женщины
Ваша планета - солнце, яркое, жаркое, мощное и способное сжигать все на своем пути. Именно такими видят вас представители сильной половины человечества. Оставайтесь такой же огненной, обжигающей и страстной, и вы сможете стать самой счастливой на этой планете.
Мужчины
Вам свойственно быть рассудительными, но эту черту затмевает излишняя хвастливость. Сбавьте свой пыл. Хотите покорить даму? Покажите свое истинное мужское начало и не пожалеете об этом.
Гороскоп любви для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo
На этой неделе вы можете утратить способность трезво оценивать ситуацию. Это пошатнет ваше общее состояние и может стать причиной конфликтов с партнером. Не переживайте, эта тенденция скоро сменится на положительную.
Женщины
Вы будете излишне нервными, эмоциональными и даже возможны серьезные истерики. От этого состояния пострадает ваш избранник. Оградите его, и сможете сохранить пару. Если вы поделитесь своими тревогами, то возможно он поможет справиться с ними.
Мужчины
Велик риск недопонимания с девушками. Старайтесь более грамотно выражать свои эмоции и желания. Это поможет добиться долгожданной взаимности, любви и возможно серьезных отношений.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo
Весы чувствуют прилив сил и энергии. Стоит воспользоваться этим моментом, чтобы проявить себя перед представителями противоположного пола, и это поможет завладеть желаемым объектом.
Женщины
Вы обладает превосходным даром убеждения, так как красноречивы и очаровательны. Старайтесь применить эти качества, и вы найдете не только новых друзей, но и партнера, который останется с вами до конца вашей жизни.
Мужчины
Представители этого знака чувствуют перемены в своем состоянии. Откройте свой внутренний мир и к вам потянутся.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo
И дамы, и мужчины, рожденные под этим знаком в скором времени обретут спокойствие и счастье. Вам достаточно найти не идеал, а тех, кто вас поймет, кто поддержит в трудную минуту, и кто пройдет с вами по краю пропасти.
Женщины
Дам ждут серьезные перемены. Если вам поступят романтические предложения, не вздумайте от них отказываться. Возможно, это судьба и не стоит упускать ее из своих рук. Будьте более благосклонны к будущему избраннику, и вы рассмотрите его самые лучшие стороны, за которые будете любить до конца жизни.
Мужчины
Ваши отношения с девушками яркие, полные эмоций, контрастные и неординарные. К сожалению, чтобы найти ту, которая пойдет с вами под венец стоит сбавить пыл, стать более разборчивыми и перестать скрывать свое натуральное «Я».
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo
В эту неделю вам будут поступать интересные предложения. Одни связаны с финансами, другие с работой, третьи с романтическими приключениями. Взяться за все сразу не получится, а потому нужно выбрать, что для вас важнее.
Женщины
Вы жесткие по натуре, но чтобы оставаться с парнем изящной, хрупкой и беззащитной, нужно перестать быть скалой. Снимите свою маску. Ваш любимый знает, что вам нужна забота и внимание, но вы не даете ему их проявлять.
Мужчины
Ваша энергетика благоприятная, в эту неделю исключены конфликты, разногласия. Самое время оттолкнуться от насущных проблем и погрузиться в атмосферу романтики и страсти.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo
Звезды считают, что в эту неделю Козерогам стоит быть более активными. Вам благоволят все планеты. Ваша эмоциональность зашкаливает, но это никак не повредит общению с противоположным полом. Хватайте удачу за хвост, и скоро вы будете просыпаться по утрам под сопение второй половинки.
Женщины
Даже если очень хочется спровоцировать скандал, нужно его избежать. Вам нужно сохранить самообладание и мир в семье.
Мужчины
Перестаньте быть слишком требовательными к окружающим. Люди намного проще, чем вы думаете, а потому не стоит ждать от них чего-то сверхъестественного.
Гороскоп любви для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Вы встали на верный путь, и скоро обретете личное счастье.
Женщины
Не форсируйте события. Ваша вторая половинка уже ждет вас, а вы готовы к новым отношениям. Главное - не совершайте ранее допущенных ошибок.
Мужчины
Смиритесь с теми событиями, которые происходят вокруг вас. Вы далеки от скандалов, и это самое главное. Теперь нужно сохранять понимание с избранницей, и это поможет укрепить союз изнутри.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo
Рыбам нужна свобода, причем практически во всем, но порой отсутствие границ и желаний негативно сказывается на отношениях с любимыми.
Женщины
Вы слишком хладнокровны, и эта причина ваших частых разрывов с парнями. Старайтесь проявлять больше эмоций, и вы обретете долгожданное счастье.
Мужчины
Вы свободны, активны и начали осознавать, что стало не хватать тепла и уюта в доме. Возможно, настало время пересмотреть отношения с дамами и подыскать ту самую?
Ольга Аристова- астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и в Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты- известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo
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