Будет жарко: гороскоп любви на период с 1 по 7 декабря

Эта неделя будет одновременно и беспокойной и благоприятной, а вот какой на самом деле, это зависит от вас.

Женщины

Если вам необходимы перемены, то создавайте их сами. Вряд ли получится отыскать своего суженного, если вы будете сидеть дома у окошка и бездействовать.

Мужчины

Вам свойственно совершать необдуманные поступки. Порой именно это помогает вам добиться поставленной цели, например, завладеть вниманием самой красивой дамы.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)