Будет жарко: гороскоп любви на период с 1 по 7 декабря
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: vostock-photo
Эта неделя будет одновременно и беспокойной и благоприятной, а вот какой на самом деле, это зависит от вас.
Женщины
Если вам необходимы перемены, то создавайте их сами. Вряд ли получится отыскать своего суженного, если вы будете сидеть дома у окошка и бездействовать.
Мужчины
Вам свойственно совершать необдуманные поступки. Порой именно это помогает вам добиться поставленной цели, например, завладеть вниманием самой красивой дамы.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: vostock-photo
В эту неделю стоит задуматься о налаживании отношений со своими партнерами. Вы слишком отдалились друг от друга, и это негативно сказывается на взаимопонимании.
Женщины
Если вам не нужны дополнительные проблемы, то лучше отказаться от бездумных романтических приключений.
Мужчины
Сдерживая свои эмоции, вы можете потерять свою любимую. Порой она не понимает того, что происходит в вашей паре. Поговорите, расскажите о переживаниях. Она обязательно все поймет.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: vostock-photo
Вам в эти 7 суток нужно стараться программировать себя на успех в любовных делах. Это будет своего рода подпиткой для новых знакомств и достижений.
Женщины
Вы обворожительны, но не слишком разборчивы в партнерах. Именно потому вам до сих пор приходится засыпать в одиночестве.
Мужчины
В пятницу и субботу звезды предсказывают интересные встречи со старыми подругами, у которых возможно романтическое продолжение. Все будет зависеть только от вас.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: vostock-photo
У вас скоро возможны перемены в личной жизни, однако, если вы ничего не предпримите, все останется на своих местах.
Женщины
Вам нужно научиться контролировать не своего партнера, а себя. Вы чрезмерно активны, требовательны и порой даже агрессивны. Мужчинам нужны хрупкие девушки, а не Железные Леди.
Мужчины
Те, кто уже нашел свою половинку, в эту неделю будут наслаждаться позитивными тенденциями, а вот одиночкам нужно держать ухо востро, чтобы не упустить из виду даму своего сердца.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: vostock-photo
На этой неделе вы будете часто сталкиваться с соблазнами. Они буквально преследуют вас по пятам.
Женщины
Чтобы кружить голову мужчинам, нужно иметь особый талант, и вы им обладаете. Главное - выбрать того избранного, который сам захочет окунуться с вами в океан страсти, нежности и полной безмятежности. Это доставит вам настоящее удовольствие.
Мужчины
У вас наступает кризис в отношениях, но он временный. Не переживайте, скоро все наладится.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: vostock-photo
Звезды на вашей стороне. Однако они помогают только тем, кто умеет ценить поддержку вселенной.
Женщины
Не нужно быть слишком самоуверенными. Порой именно это портит ваше общение с мужчинами. Ваша высокомерность отталкивает их на первых порах знакомства.
Мужчины
Научитесь ценить знаки свыше. Вы получили огромное количество подсказок в том, где найти свою любимую. Она находится буквально на пороге вашего дома. Просто оглянитесь.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: vostock-photo
Вам покровительствуют различные планеты, и вы в праве и сами выстроить свою личную жизнь, а энергия Вселенной поможет в этом.
Женщины
Не достаточно быть красивыми. Нужно оставаться женственными и при этом мудрыми. Соблюдайте такие правила, и в скором времени на пороге вашего дома появится счастье.
Мужчины
Не стоит пугаться напора своей новой избранницы. Вы по натуре ведомая личность и лучше отпустить ситуацию. Это поможет сохранить мир и спокойствие в отношениях, а вам от этого будет только польза.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Эта неделя порадует многих скорпионов. Вам нравится быть в центре внимания, и в эти 7 суток вы получите его сполна.
Женщины
Звезды настоятельно рекомендуют не откладывать свои ранее задуманные планы на поездки с партнером. Это путешествие разрядит обстановку, пополнит запас ваших сил и внесет особую нотку в ваш союз.
Мужчины
Старайтесь быть более романтичными. Дамы любят это больше всего на свете.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Хотите, чтобы в вашей жизни был партнер, который поддержит в любую минуту? Нужно стать теми, кто сможет дать то же самое.
Женщины
Вы не цените своего избранника, и это его отталкивает с каждым днем все дальше и дальше. В этом виноваты не только вы, но и ваша гордыня.
Мужчины
Ваша активность позволяет привлечь внимание дам, но не удержать его. Задумайтесь и пересмотрите свои принципы.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: vostock-photo
На этой неделе возможно конфликты в отношениях, а некоторых представителей этого знака вовсе ждет разрыв. Не беспокойтесь, скоро все преобразуется.
Женщины
Чтобы сохранить свой брак, нужно научиться уступать. Это не предпосылки ведомой личности, а мудрость.
Мужчины
Ваша дама сердца любит вас. Не спешите разочаровывать ее. Возможно, она ваша судьба - и другой такой не будет.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: vostock-photo
В ваших личных отношениях будет тишь да гладь и это порадует многих.
Женщины
Дамы будут как никогда спокойны, смогут принимать верные решения и получится избежать нелепых оплошностей, способных разрушить даже самые крепкие отношения.
Мужчины
У вас гарантировано будет успех в романтических делах. Дерзайте - и вы добьетесь того, чего пожелаете.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: vostock-photo
Представители этого знака порой ведут себя немного неестественно, наигранно, и именно это и отталкивает от них потенциальных партнеров.
Женщины
Ваше эмоциональное и психическое состояние будет значительно улучшаться. Это благоприятно скажется на общении с любимым.
Мужчины
Вы можете свернуть горы, но только нужно знать для кого. Берегите ту, которая рядом с вами, и она поможет вам в любых начинаниях.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo
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