Будет жарко: гороскоп любви на период с 7 по 13 февраля 2021
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Напряженная работа или учеба отнимают слишком много времени и сил. Пришло время для отдыха с любимыми.
Женщины
Напряжение последних недель может негативно сказываться на отношениях с любимыми. Звезды советуют в выходные дни хорошо отдохнуть и провести их с избранником, отправившись за город или на дачу.
Мужчины
Наметившийся разлад с любимой можно предотвратить, пригласив ее на романтическое свидание, в ресторан или на прогулку по вечернему городу.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Время будет способствовать отдыху и размышлениям. Не будет лишним более пристально обратить внимание на окружающих людей.
Женщины
Могут одолевать навязчивые мысли: тот ли мужчина рядом? Возможно, стоит пересмотреть отношения и попытаться что-то изменить.
Мужчины
Одиноким мужчинам захочется домашнего уюта и семейного счастья. Придется внимательно присмотреться и выбрать ту единственную, которая сможет подарить безграничную радость.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Возможны неожиданные поездки и путешествия, приятные знакомства. Только от вас будет зависеть развитие новых отношений.
Женщины
Повышенное внимание со стороны противоположного пола, безусловно, льстит, можно даже пофлиртовать. Однако не стоит терять голову, звезды не обещают развития серьезных отношений.
Мужчины
Неожиданная встреча может полностью перевернуть налаженную жизнь. Буря чувств и эмоций может скоро перерасти в счастливый брак.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Время будет стремительно лететь, наслаждайтесь каждым мигом. Не скрывайте свои нежные чувства от любимых.
Женщины
Чтобы порадовать любимого, можно устроить романтический ужин при свечах. Можете не сомневаться, что после него вас ожидает сказочный фейерверк эмоций.
Мужчины
Влюбленным мужчинам стоит быстрее признаться в своих чувствах. Придется включить свою фантазию и воображение, чтобы приятно удивить избранницу.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Предстоит достаточно напряженный период в отношениях с любимыми. Если прислушаетесь к своему сердцу, проявите выдержку и терпение, звезды наградят вас гармоничными отношениями.
Женщины
Напряженная обстановка на работе грозит вылиться в грандиозный скандал с любимым. Не давайте волю своим негативным эмоциям, вместо глупого выяснения отношений, проведите вдвоем приятный вечер за просмотром веселой комедии.
Мужчины
Не верьте сплетням вокруг вас. Злые языки способны безвозвратно разрушить ваше счастье и любовь.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Обстоятельства требуют принятия серьезных решений, от правильности которых будет зависеть счастье дальнейшей жизни.
Женщины
Рядом находится мужчина, который уже давно испытывает к вам нежные чувства. Звезды советуют обратить внимание на ближайшее окружение.
Мужчины
Если рядом с избранницей у вас вырастают крылья за спиной, крепко держите свое счастье, в противном случае — не давайте девушке ложных надежд.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Судьба может преподнести неожиданный подарок, не стоит от него отказываться.
Женщины
Не стоит проявлять излишнюю самостоятельность и отказываться от протянутой руки помощи от незнакомца в автобусе. Возможно, этот незнакомец станет смыслом вашей жизни.
Мужчины
Прежние любовные отношения могут вспыхнуть с новой силой, даря радость. Не нужно копаться в прошлом, наслаждайтесь настоящим.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Прислушивайтесь к своему сердцу, не бойтесь показаться смешным.
Женщины
Звезды советуют проявить больше нежности и внимания к своему избраннику. Позвольте себе в отношениях немного слабости или даже безобидных капризов, только не перегибайте палку, мужчины не любят истерик.
Мужчины
Может возникнуть желание развивать и укреплять романтические отношения. Не сомневайтесь, все в ваших руках.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Предстоит одна из самых ярких и веселых недель в году.
Женщины
Отправляясь на веселое торжество, не забудьте пригласить с собой любимого. Если это место вакантно, то самое время выбирать кандидата.
Мужчины
Не стоит отказываться от приглашения приятелей на веселую вечеринку. Если вы еще не нашли свою половинку, имеете все шансы теперь встретить свою судьбу.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Находите в любой ситуации позитивные моменты, спешите дарить радость любимым.
Женщины
Даже поход с подругой в кафе в обеденный перерыв может кардинально изменить жизнь. Звезды советуют чаще улыбаться, притягивая удачу, счастье и любовь.
Мужчины
Звезды советуют проявить фантазию и порадовать любимую милым подарком или романтическим ужином при свечах.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Наступает время активных действий, не упустите момент.
Женщины
Если избранник не решается признаться в своих чувствах, можете смело брать инициативу в свои руки. Звезды советуют не терять времени, настал самый подходящий момент.
Мужчины
Продемонстрируйте своей любимой серьезность намерений. Пора задуматься о покупке обручальных колец и создании уютного семейного гнездышка.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Предстоят грандиозные перемены. Доверьтесь сердцу, все сложится наилучшим образом.
Женщины
Неожиданное признание в нежных чувствах может быть подкреплено изящным колечком. Однако не позволяйте ослепительному блеску бриллианта принимать за вас решения. Звезды советуют прислушаться к своему сердцу.
Мужчины
Не стоит пугаться стремительно развивающегося романа после случайного знакомства. Возможно, именно сейчас начинается самый счастливый период в жизни.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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