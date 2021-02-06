Будет жарко: гороскоп любви на период с 7 по 13 февраля 2021

Напряженная работа или учеба отнимают слишком много времени и сил. Пришло время для отдыха с любимыми.

Женщины

Напряжение последних недель может негативно сказываться на отношениях с любимыми. Звезды советуют в выходные дни хорошо отдохнуть и провести их с избранником, отправившись за город или на дачу.

Мужчины

Наметившийся разлад с любимой можно предотвратить, пригласив ее на романтическое свидание, в ресторан или на прогулку по вечернему городу.

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