Будет жарко: гороскоп любви на период с 05 по 11 января
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: vostock-photo
У вас будет беспокойная, но вполне удачная неделя. Возможны серьезные перемены в личной жизни.
Женщины
В ваш привычный ритм стремительно ворвется любовь. Вы даже не представляете, что вас ждет в эту зиму. Сказка, романтика, взаимопонимание.
Мужчины
Стоит опираться на свою семью. Это самое ценное, что только может быть. Не нужно тратить время на пустые действия, людей, которым это не нужно.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: vostock-photo
Удача будет ждать вас буквально на каждом шагу. Однако чтобы дела шли в гору, нужно уметь грамотно планировать свое время.
Женщины
Вы прекрасны, как никогда. Вам нужно ценить это и не размениваться на пустых людей. Они никогда не поймут вашей благодарности.
Мужчины
Вы крепкие духом, но слабые разумом. Именно потому, вы выбираете не тех. Старайтесь более тщательно искать вторую половинку, чтобы она могла оценить даже ваши недостатки.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: vostock-photo
В начале недели нужно реализовывать свои планы. Нравится кто-то? Познакомьтесь, попробуйте завести отношения. Возможно, это шанс один из тысяч.
Женщины
Вам хочется легкости в отношениях, вы устали, вас тяготят проблемы. Не нужно сбегать, просто поделитесь своими переживаниями с партнером. Он сможет понять и поддержать.
Мужчины
Вы чувствуете усталость. Это временно, скоро все изменится.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: vostock-photo
Чтобы почувствовать уверенность в себе, вам нужна поддержка партнера. Если он вас не понимает или не желает понимать, задумайтесь, может дело в нем.
Женщины
Вы витаете в облаках. Вокруг вас романтика, нежность и любовь. Будьте аккуратней, порой такое состояние затмевает разум.
Мужчины
Вам нужно уметь держать себя в руках. Если ваша половинка не соответствует вашим требованиям, в этом нет ее вины.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: vostock-photo
Эта неделя будет самой превосходной. Вы сможете найти новые знакомства, заведете друзей и возможно отправитесь в путешествие.
Женщины
Вас ждет шикарное романтическое предложение, от которого просто невозможно будет отказаться. Однако тщательно продумайте каждый шаг, чтобы поездка не стала негативной.
Мужчины
Нежелательно совершать необдуманные поступки. Они могут привести к серьезным последствиям и для вас, и для второй половинки.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: vostock-photo
У Дев неделя будет уникальной. Вы сможете отдохнуть, повеселиться, провести время с близкими и максимально насладиться праздничными днями.
Женщины
Чтобы оставаться очаровательной женщиной, покоряя сердца с первого взгляда, нужно уметь подать себя. Увы, вы лишены такого качества. Поработайте над собой иначе, так и останетесь в одиночестве.
Мужчины
Хотите изменить свою жизнь? Начните с себя. Это поможет разобраться и понять свои ошибки.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: vostock-photo
Неделя напряженная, сложная, но завершение порадует каждого. Вы сможете найти вторую половинку, но для этого нужно постараться.
Женщины
В последнее время вы чувствовали холод от своего партнера. Это оправдано, ведь он получает то же самое от вас.
Мужчины
Не форсируйте события. Чрезмерное давление на свою женщину может привести к конфликту, недопониманию.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Вы активно ищете вторую половинку. На самом деле она давно рядом с вами. Нужно получше осмотреться вокруг.
Женщины
У вас есть друг, который готов пойти за вас и в огонь, и в воду. Задумайтесь, может это и есть тот самый суженый?
Мужчины
На этой неделе будет много событий, плохих и хороших, скучных и веселых. В любом случае, они не омрачат рождественские праздники.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Вы запутались, встали в тупик. Вам кажется, что мир настроен против вас.
Женщины
Низкий тонус и отсутствие настроения вполне оправданы. Вы потеряли тонкую связь со своим избранником. Постарайтесь исправить ситуацию, пока не поздно.
Мужчины
Сама Вселенная направляет вам энергию, поднимая силы. Вы полны решимости и готовы к новым отношениям. Спешите в бой за даму своего сердца, и сможете обойти конкурентов на одном дыхании.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: vostock-photo
Не стоит удивляться, что все ваши действия оказываются успешными. Вы легко находите пути выхода из трудных ситуаций, покоряете противоположный пол и можете добиться расположения и внимания в любом обществе.
Женщины
Вам сложно проявлять женственность, изящность и мягкость. Именно этого не хватает вашему партнеру. Пересмотрите свои качества, и ваши отношения изменятся к лучшему.
Мужчины
Если вы ощущаете, что в вашей паре что-то не так, время изменить все. Дальше будет только хуже.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: vostock-photo
На планете миллионы человек, а вы до сих пор одиноки? Возможно, проблема кроется именно в вас.
Женщины
Вы слишком самоуверенны и горды. С таким нравом трудно заполучить даже самого слабохарактерного партнера.
Мужчины
Не введитесь на провокации. Ваша реакция может быть расценена как слабость, а порой ее вовсе воспримут не так как нужно. Это негативно отразится на репутации.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: vostock-photo
Вам необходимо поддержка близких. Бывают моменты, когда нужно выговориться, пожаловаться и просто получить порцию тепла, заботы и внимания.
Женщины
Вам кажется, что весь мир против вас. На самом деле это просто усталость от суеты, работы, бытовых проблем. Оторвитесь от этого всего. Отправляйтесь на отдых, лучше вместе со своей второй половинкой.
Мужчины
Вам необходима любовь и забота. Однако за вашей маской люди не видят этого. Вы создали образ, в котором много черствости, жестокости и даже злости. К таким мужчинам вряд ли потянутся представительницы прекрасного пола. Задумайтесь об этом пока не поздно.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo
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