Будет жарко: гороскоп любви на период с 05 по 11 января

У вас будет беспокойная, но вполне удачная неделя. Возможны серьезные перемены в личной жизни.

Женщины

В ваш привычный ритм стремительно ворвется любовь. Вы даже не представляете, что вас ждет в эту зиму. Сказка, романтика, взаимопонимание.

Мужчины

Стоит опираться на свою семью. Это самое ценное, что только может быть. Не нужно тратить время на пустые действия, людей, которым это не нужно.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)