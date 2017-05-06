Те же, у кого уже есть любовный партнер, станут с удовольствием выполнять желания своих возлюбленных, им захочется проявить щедрость, чем-то поразить воображение вторых половинок. Правда, велика вероятность, что в этом будет некоторая доля самолюбования, а намерения окажутся не такими бескорыстными, как покажется на первый взгляд – за все сделанное вы рано или поздно потребуете какую-то награду.
Что же касается новых знакомств, то данный период для них вполне благоприятен. Вы сможете привлечь к себе внимание именно того человека, который станет для вас не только любовным партнером, но и хорошим другом. Однако при этом не стоит подпускать к себе незнакомцев 10 мая после 19:39 и 11-го в течение всего дня – есть опасность связаться с тем, кто будет с извращенным наслаждением отравлять ваше существование.
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