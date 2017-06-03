А вот те, кто пока свободен, «пойдут вразнос». Участятся случайные связи, возрастет число курортных романов, многие отправятся в «эротические» туры, то есть в поездки, нацеленные исключительно на получение чувственного удовольствия. Флирт с представителями противоположного пола станет еще более откровенным, а привлечение их внимания окажется игрой на грани фола.
Что же касается новых знакомств, то данный период для них благоприятен только в том случае, если вы жаждете сексуальных приключений и не ждете от потенциальных партнеров «любви до гроба». К тому же настоятельно не рекомендуется подпускать к себе незнакомцев 8 июня после 19:39 и 9-го в течение всего дня – есть опасность связаться с тем, чье влияние на вас окажется крайне разрушительным.
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