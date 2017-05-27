Те же, кто уже нашел свою вторую половинку, существенно разнообразят взаимоотношения за счет инициирования всевозможных приключений, введения в обращение новых сексуальных практик, ролевых игр. Правда, в четверг и в пятницу не исключены конфликты из-за неожиданного ханжества, поэтому в эти дни лучше ничего слишком уж раскованного не затевать.
Что же касается новых знакомств, то данный период для них вполне благоприятен, за исключением, опять-таки, 1-го и 2 июня – в эти дни критическое отношение к окружающим не позволит здраво оценить потенциального партнера, да и нарваться на зануду можно запросто. В остальное время будет шанс встретить интересного и чувственного человека.
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