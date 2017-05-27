На неделе с 29 мая по 4 июня многие из тех, кто пока свободен, зададутся целью произвести неизгладимое впечатление на представителей противоположного пола. В ход пойдут и красивые наряды, и экстравагантное поведение, и активная демонстрация уникальных талантов. К тому же даже самые робкие наберутся смелости и начнут проявлять инициативу – открыто флиртовать, приглашать потенциальных партнеров в какие-то развлекательные и культурные заведения, делать откровенные намеки.

Те же, кто уже нашел свою вторую половинку, существенно разнообразят взаимоотношения за счет инициирования всевозможных приключений, введения в обращение новых сексуальных практик, ролевых игр. Правда, в четверг и в пятницу не исключены конфликты из-за неожиданного ханжества, поэтому в эти дни лучше ничего слишком уж раскованного не затевать.

Что же касается новых знакомств, то данный период для них вполне благоприятен, за исключением, опять-таки, 1-го и 2 июня – в эти дни критическое отношение к окружающим не позволит здраво оценить потенциального партнера, да и нарваться на зануду можно запросто. В остальное время будет шанс встретить интересного и чувственного человека.

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