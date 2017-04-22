Кроме того, те, кто пока свободен, прекратят искать в окружающих черты тех людей, которых когда-то любили, и это откроет путь к новым отношениям, над которыми не будут довлеть призраки прошлого. А те, кто уже нашел свою вторую половинку, так или иначе подтвердят свои чувства и серьезность намерений, например, предложат брак или заговорят о продолжении рода.
Что же касается новых знакомств, то данный период для них вполне благоприятен. Вы сможете практически сразу разобраться, что собой представляет тот или иной претендент на ваше внимание, правильно оценить его личность и, соответственно, избежать роковых ошибок в том случае, если кто-то вам не подходит. Однако при этом не стоит подпускать к себе посторонних 25 апреля – есть опасность связаться с тем, кто ищет «покорного слугу».
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Общий гороскоп на неделю с 24 по 30 апреля
Гороскоп любви на апрель 2017 года
Гороскоп на 2017 год
Гороскоп на апрель 2017 года
Уже давно середина марта, а любовный гороскоп на месяц фигурирует за февраль.
Что за ерунда? Написано "любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 марта", а заходишь, там любовный гороскоп на неделю с 13 по 19 марта!
Мне тоже не приятна фраза ,, вряд-ли что изменится,,) может вообще ничего не писать, тогда хоть надежда остаётся)
Вас не лишают, а только обозначают общие тенденции недели
хватит писать, что "если вы одиноки, то на этой неделе это вряд ли изменится", не надо людей лишать надежды и вгонять в депрессию, лишать их смысла выходить в люди. Не вам дано это решать. Не мните себя выше Б-га.