На неделе с 24 по 30 апреля мы перестанем фантазировать и начнем более объективно оценивать своих реальных и потенциальных любовных партнеров. Это не только избавит нас от немотивированных обид и разочарований, но и поможет избежать конфликтов, так как предъявляемые нами требования к представителям противоположного пола станут адекватными и вполне справедливыми.

Кроме того, те, кто пока свободен, прекратят искать в окружающих черты тех людей, которых когда-то любили, и это откроет путь к новым отношениям, над которыми не будут довлеть призраки прошлого. А те, кто уже нашел свою вторую половинку, так или иначе подтвердят свои чувства и серьезность намерений, например, предложат брак или заговорят о продолжении рода.

Что же касается новых знакомств, то данный период для них вполне благоприятен. Вы сможете практически сразу разобраться, что собой представляет тот или иной претендент на ваше внимание, правильно оценить его личность и, соответственно, избежать роковых ошибок в том случае, если кто-то вам не подходит. Однако при этом не стоит подпускать к себе посторонних 25 апреля – есть опасность связаться с тем, кто ищет «покорного слугу».

Общий гороскоп на неделю с 24 по 30 апреля

Гороскоп любви на апрель 2017 года

Гороскоп на 2017 год

Гороскоп на апрель 2017 года