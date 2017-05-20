На неделе с 22 по 28 мая многие из тех, кто пока свободен, постараются предстать перед потенциальными партнерами в самом выигрышном свете, станут демонстрировать свои лучшие качества, причем с учетом предпочтений того или иного человека. Так, например, тем, кто ценит деловую хватку, будет продемонстрирована коммерческая жилка, а тем, кто предпочитает интересное общение – виртуозные монологи и остроумие в диалогах.

Те же, кто уже нашел свою вторую половинку, достаточно лояльно отнесутся к отрицательным или просто неоднозначным качествам возлюбленных, хотя и будут подшучивать над ними. К тому же любовные партнеры станут чаще втягивать друг друга в разнообразные приключения, чтобы избавиться от рутины в отношениях.

Что же касается новых знакомств, то данный период для них весьма благоприятен. Вы будете четко понимать, чего вам хочется от потенциального партнера, не поддадитесь ложным иллюзиям, не станете оценивать того, с кем вас сведет Судьба, только по внешности или по одежде. Однако при этом не стоит подпускать к себе незнакомцев 25 мая – велика вероятность, что вы свяжетесь с тем, кто ищет не любовь, а возможность сесть на шею, то есть с альфонсом или профессиональной содержанкой.

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