На неделе с 19 по 25 июня мы начнем воспринимать представителей противоположного пола более глубоко, станем изучать их, обращать внимание не только на внешность и на высказывания, но и на настроение, взгляды, жесты. Нам захочется проникнуть в самую суть реальных и потенциальных партнеров, разобраться, почему они совершают те или иные поступки. Усилится интерес и к происхождению тех, кто нам дорог, к их прошлому, к их родственникам и друзьям.

Кроме того, у тех, кто пока свободен, появится желание найти не сексуальное приключение, а именно вторую половинку, с которой можно строить долгосрочные и крепкие отношения, делить радости и переживания, растить детей. Поэтому идеалом привлекательности станут надежные и серьезные индивидуумы, заслуживающие доверия.

Что же касается новых знакомств, то данный период для них не очень благоприятен. Дело в том, что вы будете крайне настороженно относиться ко всем посторонним, не сможете раскрыться и полностью принять того, кто появится рядом с вами, вам придется ломать себя, чтобы начать взаимодействие. Особенно не стоит подпускать к себе незнакомцев 23 июня – общение с этими людьми легко обернется психологической травмой.

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