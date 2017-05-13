На неделе с 15 по 21 мая мы несколько отстранимся от всего того, что имеет отношение к личной жизни. На первое место выйдут попытки обогатиться и самореализация через осуществление каких-то смелых инновационных идей. Так что общение с представителями противоположного пола в основном будет носить эпизодический характер, а самым главным притягательным качеством окажется предприимчивость.

Правда, в уже устоявшихся парах ожидаются некоторые изменения в отношениях, но они будут связаны, опять-таки, не с чувствами, а исключительно с материальными факторами. Партнеры станут требовать друг от друга более активного финансового вклада, в полную силу сработает принцип «ты – мне, я – тебе». Каждый потраченный на любимого человека рубль будет учитываться, а отказ от равноценных трат приведет к конфликтам. Не будьте слишком меркантильными, а если можете помочь своей второй половинке стать успешнее в денежном плане, сделайте это.

Что же касается новых знакомств, то данный период для них не очень благоприятен – вы вряд ли сможете адекватно оценить потенциальных партнеров. А 15-го и 19 мая подпускать к себе незнакомцев просто опасно.

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