На неделе с 12 по 18 июня многие из тех, кто пока свободен, обратят внимание на тех представителей противоположного пола, с которыми до этого предпочитали поддерживать исключительно дружеские или просто приятельские отношения. Таким образом они расширят число потенциальных любовных партнеров и увеличат свои шансы на благополучное устройство личной жизни. Впрочем, некоторые решат не налаживать долгосрочные амурные связи, а ограничатся «дружеским» сексом.

Те же, кто уже нашел свою вторую половинку, будут более открыто общаться со своими возлюбленными, четче и конкретнее обозначать свои желания, планы на будущее, требования и претензии. Это поможет наладить конструктивный диалог, хотя и спровоцирует некоторые обиды, особенно у тех индивидуумов, которые обладают сверхчувствительностью и не умеют адекватно реагировать на критику.

Что же касается новых знакомств, то данный период для них вполне благоприятен, особенно если вы настроены впустить в свою жизнь не только потенциального партнера, но и людей его круга. Правда, не стоит подпускать к себе незнакомцев 13-го и 17 июня – есть опасность, что вы свяжетесь с индивидом, у которого в голове полно «тараканов».

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