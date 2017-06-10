Те же, кто уже нашел свою вторую половинку, будут более открыто общаться со своими возлюбленными, четче и конкретнее обозначать свои желания, планы на будущее, требования и претензии. Это поможет наладить конструктивный диалог, хотя и спровоцирует некоторые обиды, особенно у тех индивидуумов, которые обладают сверхчувствительностью и не умеют адекватно реагировать на критику.
Что же касается новых знакомств, то данный период для них вполне благоприятен, особенно если вы настроены впустить в свою жизнь не только потенциального партнера, но и людей его круга. Правда, не стоит подпускать к себе незнакомцев 13-го и 17 июня – есть опасность, что вы свяжетесь с индивидом, у которого в голове полно «тараканов».
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