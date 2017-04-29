На неделе с 1 по 7 мая мы будем открыты для общения. Это поможет тем, кто уже нашел свою вторую половинку, решить какие-то спорные вопросы с любимым человеком и прекратить конфликты, а тем, кто пока свободен, даст возможность получше узнать потенциальных партнеров. Главное, быть предельно искренним и не скрывать своих намерений за ворохом ненужных фраз.

Кроме того, те, кто еще не устроил личную жизнь, получат шанс сблизиться с интересными им людьми на каких-то мероприятиях – деловых, развлекательных, праздничных. Так что если вам кто-то нравится, то постарайтесь попасть туда, где будет находиться предмет вашей симпатии – в непринужденной или тематической обстановке вы сможете весьма успешно установить тесный контакт.

Что же касается новых знакомств, то данный период для них чрезвычайно благоприятен. Вы буквально почувствуете «своего» человека, интуитивно потянетесь именно к тому, кто может сделать вас счастливее. Однако не стоит подпускать к себе незнакомцев 4 мая после 12:40 и 5-го до 13:53 – есть опасность связаться с тем, кто будет видеть в вас одни недостатки и при этом тянуть из вас те блага, которыми вы владеете.

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