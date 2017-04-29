Кроме того, те, кто еще не устроил личную жизнь, получат шанс сблизиться с интересными им людьми на каких-то мероприятиях – деловых, развлекательных, праздничных. Так что если вам кто-то нравится, то постарайтесь попасть туда, где будет находиться предмет вашей симпатии – в непринужденной или тематической обстановке вы сможете весьма успешно установить тесный контакт.
Что же касается новых знакомств, то данный период для них чрезвычайно благоприятен. Вы буквально почувствуете «своего» человека, интуитивно потянетесь именно к тому, кто может сделать вас счастливее. Однако не стоит подпускать к себе незнакомцев 4 мая после 12:40 и 5-го до 13:53 – есть опасность связаться с тем, кто будет видеть в вас одни недостатки и при этом тянуть из вас те блага, которыми вы владеете.
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Общий гороскоп на неделю
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Уже давно середина марта, а любовный гороскоп на месяц фигурирует за февраль.
Что за ерунда? Написано "любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 марта", а заходишь, там любовный гороскоп на неделю с 13 по 19 марта!
Мне тоже не приятна фраза ,, вряд-ли что изменится,,) может вообще ничего не писать, тогда хоть надежда остаётся)
Вас не лишают, а только обозначают общие тенденции недели
хватит писать, что "если вы одиноки, то на этой неделе это вряд ли изменится", не надо людей лишать надежды и вгонять в депрессию, лишать их смысла выходить в люди. Не вам дано это решать. Не мните себя выше Б-га.