Получить еще больше рекомендаций по дизайну интерьера и вдохновиться красками весны в специальном интерактивном арт-пространстве вы сможете 21 апреля на Фестивале весеннего вдохновения в магазинах «Леруа Мерлен»!

Случалось ли у вас такое, что вы интуитивно выбирали какой-то оттенок для интерьера, а потом либо наслаждались гармоничным цветом, либо спешили срочно его изменить, потому что начинали ощущать какой-то дискомфорт? А все потому, что определенная цветовая гамма может не только охарактеризовать того или иного человека, но и способна повлиять на его самочувствие и изменить эмоциональный фон. Мы попросили эксперта «Леруа Мерлен» рассказать, действительно ли цвет имеет большое значение и как правильно выбрать оттенок, который не только идеально подойдет вам, но и преобразит ваш интерьер.