10 интересных фактов о пионах, о которых вы могли не знать

Этим цветам, родиной которых является Китай, Южная Европа и запад Северной Америки, уже более 2000 лет. Известно, что в Китае, например, эти цветы были в почете еще до 200 года до нашей эры.

Греки верят, что свое название это растение получилось от Пеона — ученика бога врачебного искусства Асклепия. Согласно легенде, учитель разгневался на одного своего ученика за то, что тот превзошел его во всем, включая талант, и захотел его отправить. Однако Пеону удалось спасти юношу, и чтобы избежать повторения ситуации, он превратил его в красивый цветок.

Кстати, еще с давних времен считается, что цветы пиона помогают снять головную боль, облегчить приступы астмы и справиться с депрессией. Вот тут не можем не согласиться. Одного взгляда на это удивительное растение достаточно, чтобы сразу же поднялось настроение. И вообще, вплоть до начала XIX века пионы использовали только как лекарственные растения.